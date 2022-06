Sau tuổi 40, phụ nữ có 10 thói quen này sẽ sở hữu bụng phẳng, eo thon

Duy trì một chiếc bụng phẳng, một vòng eo thon khi bạn già đi được nhiều phụ nữ nhận định là điều không thể. Nhất là chị em dân công sở có thói quen ngồi nhiều do đặc tính công việc.

Trong thực tế nguyên nhân dẫn đến điều này không hẳn do tuổi tác mà bởi bạn chưa có những thói quen lành mạnh dưới đây. Rất nhiều phụ nữ đã áp dụng và nhận thấy những chuyển biến tích cực trong thay đổi vóc dáng.



Sau tuổi 40, phụ nữ có 10 thói quen này sẽ duy trì bụng phẳng, eo thon

1. Ăn ít đường

Đường dẫn đến tăng đột biến insulin, gây tích trữ chất béo ở vùng bụng và eo. Do đó, các chuyên gia luôn khuyến cáo bạn nên ăn ít đường mỗi ngày.

Ngoài đường bổ sung vào đồ ăn, thức uống hàng ngày, chị em cũng lưu ý các món ăn chế biến sẵn, đồ uống đóng chai như nước ga, nước ngọt... đều có lượng đường rất lớn, không có lợi cho vùng bụng.

2. Không dùng những món lành mạnh giả mạo

Những sản phẩm gắn mác chế độ ăn kiêng, ít carb, thực phẩm và đồ uống không chứa đường... nghe rất hấp dẫn để duy trì bụng phẳng, eo thon nhưng có thể chứa chất làm ngọt nhân tạo. Khi đi vào cơ thể, chúng không được tiêu hóa hoàn toàn, có xu hướng lên men, gây đầy hơi, chướng bụng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo luôn kiểm tra nhãn thực phẩm để tránh mua phải các sản phẩm có thành phần như sorbitol, mannitol, xylitol và lactitol.

3. Tập tạ

TS Jennifer Cassetta (chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia sức khỏe từ ABC's My Diet Is Better Than Yours) cho biết, tập luyện sức bền là điều bắt buộc bạn cần làm khi bước sang tuổi 40 để xây dựng cơ bắp, thúc đẩy trao đổi chất.

Đừng ngại nâng tạ nặng vì nó thực sự tốt cho phụ nữ ở độ tuổi này muốn sở hữu cơ thể săn chắc, mảnh mai.

4. Luôn kiên nhẫn

Khi bạn đang ở tuổi 20, việc giảm 10kg là chuyện tương đối dễ dàng bằng cách cắt giảm lượng calo trong vài tuần. Nhưng khi bạn ngày càng già đi, quá trình trao đổi chất chậm lại, những phương pháp giúp giảm cân hiệu quả ở tuổi 20 sẽ không còn phát huy tác dụng như vậy nữa.

Lúc này, điều quan trọng là bạn hiểu để kiên nhẫn và có được bụng phẳng, vòng eo như ý.

5. Cắt giảm carbs đã qua chế biến

Cắt giảm lượng carbohydrate đã qua chế biến là điều cần thiết để chị em giảm cân sau tuổi 40. Duy trì lượng đường trong máu và mức insulin ổn định lúc này đóng vai trò rất quan trọng. Trong khi thực phẩm dạng carbs đã qua chế biến giúp phân hủy nhanh thành đường trong máu, do đó cần cắt giảm.

Những thực phẩm giàu carbs đã qua chế biến bao gồm bánh mì trắng, mì ống, bánh nướng, ngũ cốc, kẹo, khoai tây chiên, bánh quy giòn...

6. Ăn bữa sáng giàu protein

Bắt đầu ngày mới của bạn với protein thay vì carbs ngăn ngừa sự gia tăng đột biến lượng đường trong máu và hoạt động của insulin. Nó cũng ngăn ngừa đầy hơi.

Bỏ ngũ cốc và bánh mì nướng, chị em sau tuổi 40 nên thay bằng 2 quả trứng luộc, một món protein lắc. Bạn cũng có thể ăn thay bằng trứng tráng rau, sữa chua Hy Lạp với hạt chia và quả mọng.

7. Bổ sung D3

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Slayton (làm việc tại Foodtrainers) cho hay, những thay đổi nội tiết tố ở độ tuổi 40 có thể ảnh hưởng đến hormone gây đói ghrelin và leptin. Cả vitamin D3 và protein nạc đều có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn hiệu quả.

Do đó, chị em sau tuổi 40 muốn có bụng phẳng, eo thon càng không nên bỏ qua.

8. Tránh xa thực phẩm nhiều muối

Ăn thực phẩm nhiều muối là nguyên nhân gây ra phù nề và đầy hơi, đặc biệt ảnh hưởng rõ rệt hơn khi bạn già đi.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo không dùng quá 1500mg muối mỗi ngày, tránh các bữa ăn chế biến sẵn và thực phẩm đóng hộp chứa nhiều muối. Đi ăn hàng, bạn cũng có thể yêu cầu cho cực ít muối vào món ăn của bạn. Những thay đổi nhỏ này có thể tạo ra những tác động lớn tới vòng eo của bạn.

9. Tiêu thụ nhiều omega-3 hơn

Nhiều loại chất béo lành mạnh có thể giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể. Omega-3 là một trong những loại có siêu năng lực này. Hãy cố gắng ăn một loại thực phẩm giàu omega-3 mỗi ngày. Trứng, cá béo, hạt chia và quả óc chó... chính là những gợi ý tốt nhất cho bạn.

10. Luôn có một giấc ngủ ngon

Ở độ tuổi 20, bạn thường xuyên thức khuya, ngủ ít và cơ thể vẫn phục hồi khỏe mạnh vào sáng hôm sau. Nhưng ở độ tuổi 40, cơ thể bạn sẽ không phục hồi dễ dàng như vậy. Ngủ quá ít khiến bạn thấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vào ngày hôm sau, bao gồm cả tập thể dục, tăng cảm giác đói...

Do đó đừng quên ngủ đủ giấc để cơ thể khỏe mạnh, dễ giảm cân và làn da cũng được hưởng lợi.

