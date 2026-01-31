Không dám tin cặp đôi visual kim cương có thể yêu nhau: Em gái quốc dân giàu nhất Hàn Quốc và mỹ nam đẹp nhất xứ Trung

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng với trào lưu ghép đôi các sao nữ Hàn Quốc và sao nam Trung Quốc. Trong bối cảnh lệnh hạn Hàn ở showbiz Hoa ngữ được cho là có khả năng nới lỏng trong tương lai gần, không ít khán giả bắt đầu mơ mộng về những màn hợp tác xuyên biên giới đầy mới mẻ và bùng nổ. Giữa loạt cái tên được "đẩy thuyền", IU và Tiêu Chiến nhanh chóng vươn lên thành cặp đôi được mong chờ bậc nhất.

Cư dân mạng bất ngờ "đẩy thuyền" cho IU và Tiêu Chiến, hy vọng họ sẽ có màn hợp tác trong tương lai.

Sức hút của cặp đôi này đến từ việc cả IU lẫn Tiêu Chiến đều được xem là những ngôi sao đình đám bậc nhất của hai nền giải trí hàng đầu châu Á. IU không chỉ biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc, mà còn được biết đến là "em gái quốc dân" giàu nhất xứ Kim Chi với khối tài sản ròng ước tính khoảng 45 triệu USD. Sự nghiệp của IU thành công rực rỡ ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô sở hữu hàng loạt bản hit nổi tiếng khắp châu Á, đồng thời ghi dấu ấn diễn xuất qua nhiều tác phẩm được đánh giá cao như Người Tình Ánh Trăng, Ông Chú Của Tôi, Khách Sạn Ma Quái và gần đây nhất là hiện tượng truyền hình Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

IU là em gái quốc dân giàu nhất showbiz Hàn Quốc. Cô đạt được thành công rực rỡ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh.

Trong khi đó, Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc đương đại. Nam diễn viên gây ấn tượng mạnh với ngoại hình nổi bật, khí chất cuốn hút và lượng người hâm mộ đông đảo. Bước ngoặt sự nghiệp của Tiêu Chiến đến từ Trần Tình Lệnh, sau đó anh liên tục được chọn mặt gửi vàng cho các vai nam chính quan trọng. Mỗi lần xuất hiện, Tiêu Chiến đều tạo ra sức nóng lớn, đặc biệt là với vai Uông Tàng Hải trong bom tấn cổ trang truyền hình Tàng Hải Truyện. Diễn xuất tiến bộ, chiều sâu nội tâm nhân vật cùng hình tượng nam chính mang nỗi đau thù hận nhưng vẫn hướng về bách tính đã giúp anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Tiêu Chiến là ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz hiện tại.

Hồi năm ngoái, Tiêu Chiến gây ấn tượng mạnh với phim Tàng Hải Truyện.

Đáng chú ý, Tàng Hải Truyện mới đây còn được vinh danh là Phim truyền hình có sức lan tỏa quốc tế của năm tại Lễ trao giải Truyền hình Thường niên CMG, sánh vai cùng Người Làm Ăn Lớn của Trần Hiểu. Trước đó, danh hiệu này chỉ từng thuộc về ba tác phẩm đình đám là Khánh Dư Niên 2, Tam Thể và Altay Của Tôi.

Chính sự tương xứng về danh tiếng, nhan sắc và thực lực khiến IU - Tiêu Chiến được fan gọi vui là "cặp đôi visual kim cương". Dù hiện tại mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mong muốn từ cộng đồng mạng, nhiều khán giả vẫn không giấu được hy vọng rằng một ngày nào đó, hai ngôi sao hàng đầu này sẽ thực sự "yêu nhau" trong một dự án phim nào đó. Nếu kịch bản ấy xảy ra, chắc chắn nó sẽ là màn kết hợp đủ sức "đánh sập" mọi mặt trận từ mạng xã hội, truyền thông cho đến những bảng xếp hạng thành tích.