Ai có ngờ nữ diễn viên 2K7 xinh hơn Hoa hậu lại thê thảm thế này sau khi khoe khoang 1 đôi bông tai 8 tỷ

Hoàng Dương Điền Điềm từng được ca ngợi là "Triệu Lệ Dĩnh thế hệ mới", sở hữu nhan sắc trong trẻo cùng tương lai rộng mở ở giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, danh tiếng của mỹ nữ gen Z này đã tan tành vào năm 2025 vì một bê bối không ai ngờ tới. Chỉ vì bức ảnh khoe đôi bông tai được cho là có giá trị lên tới 2,3 triệu NDT (khoảng 8 tỷ đồng), nữ diễn viên sinh năm 2007 đã vô tình kéo cả gia đình vào tâm bão dư luận, khiến cha bị điều tra, còn bản thân lại lâm cảnh sự nghiệp lao đao, hình tượng "ngọc nữ" sụp đổ chỉ sau một đêm.

Hoàng Dương Điền Điềm dính tai tiếng nghiêm trọng vì 1 đôi bông tai ước tính có giá trị 8 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Màn khoe của khiến bí mật của gia đình bại lộ, cha bị điều tra khẩn

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007, vào showbiz đóng phim từ năm 8 tuổi. Cô có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, từng đóng vai nhí của nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Hậu Cung Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng)... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi - nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp: Huy Kiếm Vấn Tình (2022). Cô từng được xem là gương mặt sáng giá lứa 10X của giới điện ảnh Hoa ngữ.

Mỹ nhân này từng được yêu thích vì sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả Hoa hậu, lại còn học giỏi. Sao nữ sinh năm 2007 thi đỗ tới 5 trường nghệ thuật trong đó có Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch và Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Hoàng Dương Điền Điềm có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Cô được mệnh danh là "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh" vì diện mạo na ná đàn chị minh tinh. Ảnh: Sina.

Đến tháng 5/2025, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ khoảnh khắc đeo đôi khuyên tai kim cương và đá quý đắt giá tại buổi lễ tốt nghiệp cấp ba. Nữ diễn viên cho biết đây là món trang sức cô mượn của mẹ. Không ngờ, chính bài đăng đó lại trở thành khởi nguồn cho scandal lớn nhất sự nghiệp của nữ diễn viên gen Z. Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện đôi bông tai có thiết kế giống trang sức của thương hiệu Graff với mức giá 2,3 triệu NDT (8 tỷ đồng).

Ngay lập tức, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi: Một cô gái mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông lấy đâu ra tiền mua món trang sức đắt đỏ như vậy? Và quan trọng hơn nữa, Hoàng Dương Điền Điềm có bối cảnh gia đình thế nào? Chỉ trong vài ngày, mọi thông tin về gia đình cô đều bị "đào" lại. Biệt thự, xe sang và cuộc sống xa hoa của cả nhà nữ diễn viên trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Đôi bông tai khiến nữ diễn viên dính lùm xùm. Ảnh: Sina.

Được biết ông Dương Vĩ - cha của người đẹp sinh năm 2007 - từng là cán bộ nhà nước ở Cục Hợp tác kinh tế và ngoại giao (Cục xúc tiến đầu tư), phụ trách các dự án mời thầu nước ngoài tại Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau khi nghỉ hưu vào năm 2017, Dương Vĩ thành lập 2 công ty riêng, và trở thành người đại diện pháp lý cho studio của con gái. Tuy nhiên, theo luật Trung Quốc, sau khi từ chức, cán bộ nhà nước trong vòng 2-3 năm không được làm pháp nhân công ty. Tính theo thời gian cha của Hoàng Dương Điền Điềm xin nghỉ, ông có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nghi vấn trục lợi khi còn giữ chức.

Ngoài ra, cha của Hoàng Dương Điền Điềm còn bị nghi ngờ cố tình che giấu việc sinh con thứ 2, trái quy định trong quá trình thi tuyển công chức và khi đang công tác. Được biết để tránh bị kỷ luật và mất việc, cha mẹ của Hoàng Dương Điền Điềm đã để con gái đầu lòng của mình theo họ bà nội. Đến năm 2016, khi chính sách 2 con được nới lỏng, cha mẹ nữ diễn viên mới công khai cậu con trai và quay lại nhận Hoàng Dương Điền Điềm là con gái ruột rồi cho cô vào showbiz kiếm tiền. Không chỉ vậy, cậu ruột của Hoàng Dương Điền Điềm từng bị kết án 5 năm tù vì làm giả giấy tờ đến Hong Kong (Trung Quốc) hàng trăm lần.

Bên cạnh đó, công chúng còn đặt câu hỏi gia đình Hoàng Dương Điền Điềm chỉ là công chức nhà nước tại sao lại sở hữu món trang sức đắt đỏ lên tới 8 tỷ đồng, nghi vấn cha nữ diễn viên tham ô hoặc lợi dụng chức quyền trục lợi để có cuộc sống giàu sang.

Đến tối 22/5/2025, cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo lập án điều tra nghi vấn cha Hoàng Dương Điền Điềm tham nhũng và có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian làm cán bộ ở Tứ Xuyên từ năm 2010 đến năm 2017. Suốt nhiều tuần sau đó, cái tên Hoàng Dương Điền Điềm gần như không rời top tìm kiếm hot trên MXH Weibo. Đây được xem là lùm xùm hy hữu của showbiz Trung Quốc khi 1 nữ diễn viên khiến cha vướng lao lý chỉ vì 1 đôi bông tai.

Nữ diễn viên bị chỉ trích vì có gia thế không trong sạch. Gia đình cô bị nghi vấn làm ăn phi pháp nên mới sở hữu khối tài sản lớn. Ảnh: Weibo.

Kết luận gây bất ngờ: Đôi bông tai "8 tỷ" hóa ra chỉ là... hàng giả

Sau gần 2 tháng điều tra, tổ công tác liên ngành của thành phố Nhã An (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã công bố kết luận chính thức. Điều khiến dư luận ngỡ ngàng đến bật ngửa nhất chính là đôi bông tai từng làm "náo loạn" cả mạng xã hội của Hoàng Dương Điền Điềm không hề là sản phẩm Graff chính hãng.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định Quốc gia về đá quý và trang sức Trung Quốc, món phụ kiện này chỉ được làm bằng thủy tinh, là hàng nhái theo thiết kế của thương hiệu Graff và hoàn toàn không có giá trị. Gia đình Hoàng Dương Điền Điềm cũng không có bất kỳ lịch sử mua sắm nào tại cửa hàng chính hãng của thương hiệu này ở Trung Quốc. Hóa ra, scandal từng khiến hàng triệu người tranh cãi suốt nhiều tháng lại bắt nguồn từ... một đôi bông tai giả.

Đôi bông tai kim cương và đá quý mà Điền Điềm khoe khoang hóa ra là hàng giả. Ảnh: Sina.

Về cha của Hoàng Dương Điền Điềm, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận ông Dương Vĩ không tham ô, không liên quan đến quỹ tái thiết sau thiên tai và cũng không có tài sản bất minh. Tuy nhiên, ông vẫn có nhiều sai phạm trong việc kinh doanh riêng khi còn làm công chức. Cụ thể, từ năm 2011 đến 2017, ông Dương cùng ba cán bộ khác đã lập doanh nghiệp dưới tên người thân để kinh doanh trái quy định. Công ty này từng thu lợi gần 120.000 NDT (khoảng 437 triệu đồng) nhờ được ưu ái trong hoạt động đấu thầu. Toàn bộ khoản lợi nhuận đã bị thu hồi.

Ngoài ra, ông còn bị xác định khai báo không trung thực khi dự tuyển công chức vì che giấu việc sinh con thứ hai trong thời điểm chính sách kế hoạch hóa gia đình vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, do ông đã nghỉ việc từ nhiều năm trước và các quy định xử phạt liên quan hiện không còn hiệu lực nên cơ quan chức năng không tiếp tục xử lý.

Cha mỹ nhân gen Z bị phát hiện sai phạm, nhưng vì đã nghỉ hưu nên không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Sohu.

Hoàng Dương Điền Điềm không bị phong sát nhưng cái giá phải trả vẫn quá đắt

Việc cha không bị truy cứu hình sự giúp Hoàng Dương Điền Điềm tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Song, vết sẹo mà scandal "khoe của" để lại với nữ diễn viên trẻ gần như không thể xóa bỏ trong ngày một ngày hai. Vụ lùm xùm mang tên "đôi bông tai 8 tỷ đồng" khiến cô bị công chúng tẩy chay và yêu cầu giải nghệ sớm. Đối mặt với sức ép dư luận, Hoàng Dương Điền Điềm phải ở ẩn 1 thời gian dài. Đoàn phim Sở Kiều Truyện 2 thẳng tay loại nữ diễn viên 10X ra khỏi danh sách quảng bá cho tác phẩm trước thềm lên sóng.

Đến 4/2026, Hoàng Dương Điền Điềm tái xuất với bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng. Tuy nhiên, tác phẩm này flop thảm hại, khiến nữ diễn viên trẻ không cách nào có thể vực dậy danh tiếng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ không muốn nhìn thấy Hoàng Dương Điền Điềm trên màn ảnh. Do duyên qua đường của nữ diễn viên chạm đáy, nhiều nhà đầu tư và thương hiệu không còn mặn mà hợp tác với Điền Điềm.

Hoàng Dương Điền Điềm giờ là cái tên bị công chúng Trung Quốc ghét bỏ. Ảnh: Sohu.

Từ "con cưng" quốc dân, người đẹp gen Z giờ đây trở thành con ghẻ ở Cbiz. Có lẽ chính Hoàng Dương Điền Điềm cũng không ngờ chỉ vì một màn khoe khoang trang sức tưởng như vô hại, lại sự nghiệp đang trên đà cất cánh của cô rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay. Điều khiến nhiều người tiếc nuối hơn cả là Hoàng Dương Điền Điềm ngã ngựa vì một đôi bông tai... không hề đáng giá như lời đồn.

Nguồn: Sina, Sohu