Ai cấm chiếu bộ phim này giùm với: Hại chết một sinh mạng vô tội, hàng triệu người phẫn nộ tẩy chay

Mạng xã hội Trung Quốc đang dậy sóng trước vụ việc đoàn làm phim Giày Khiêu Vũ Đỏ bị tố lái xe quá tốc độ trong khuôn viên Đại học Vân Nam, khiến một chú mèo hoang tên Tiểu Quất Tử tử vong.

Theo loạt bài đăng lan truyền trên Weibo, vụ việc xảy ra vào ngày 22/10, khi đoàn phim do Châu Dã và Vương Tử Kỳ đóng chính đang quay tại khuôn viên trường. Một chiếc xe thuộc ekip đã chạy nhanh hơn giới hạn 10 km/h trong trường học, vô tình đâm trúng chú mèo vốn được sinh viên chăm sóc suốt nhiều năm.

Chú mèo nhỏ Tiểu Quất Tử

Chỉ trong vài giờ, hashtag #Đoàn phim Giày Khiêu Vũ Đỏ chạy nhanh đâm chết mèo leo thẳng lên Weibo Hotsearch, thu hút rất đông lượt bình luận và theo dõi. Theo ghi nhận, lượt tương tác weibo là hơn 1 triệu.

Phản ứng phẫn nộ từ sinh viên và cư dân mạng

Các sinh viên Đại học Vân Nam đã đăng tải hàng loạt hình ảnh Tiểu Quất Tử – chú mèo vàng trắng thường xuyên xuất hiện ở thư viện và quán cà phê trong khuôn viên. Một người viết: "Nó là linh vật của trường, ai cũng yêu quý. Ngày nào cũng ngồi phơi nắng trước thư viện. Hôm nay nó bị xe của đoàn phim đâm chết, ai trả lại công bằng cho nó đây?"

Một bài viết khác nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ trong đêm, viết rõ: "Trong khuôn viên có biển giới hạn 10km/h, tại sao lại chạy nhanh đến mức giết chết một sinh vật vô tội?".

Nhiều người kêu gọi "tẩy chay đoàn phim", "đình chỉ ghi hình", "cấm chiếu bộ phim này", cho rằng đoàn làm phim đã xem thường tính mạng động vật và quy định trường học. Một số sinh viên còn đăng ảnh tang lễ nhỏ do họ tự tổ chức cho Tiểu Quất Tử, đặt trong hộp giấy cùng vòng hoa trắng hình ảnh khiến cộng đồng mạng xúc động và phẫn nộ hơn nữa.

Phía đoàn phim lên tiếng xin lỗi, nhưng dân mạng không chấp nhận

Đoàn làm phim Giày Khiêu Vũ Đỏ sau đó đã đăng thông báo xin lỗi vào rạng sáng 23/10, cho biết: "Tài xế của đoàn do sơ suất không phát hiện có động vật nhỏ gần xe, dẫn đến sự cố đáng tiếc. Chúng tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc."

Tuy nhiên, phản ứng này không làm dịu được dư luận. Dân mạng cho rằng lời xin lỗi "chung chung", "né tránh trách nhiệm", không nhắc đến việc bồi thường hay chịu xử lý nội bộ, trong khi đoàn phim vẫn tiếp tục ghi hình như không có gì xảy ra.

Vương Tử Kỳ, nam chính của Giày khiêu vũ màu đỏ

Bình luận trên Weibo và Douban ngập tràn phẫn nộ: "Một sinh mạng nhỏ bị cướp đi vì sự cẩu thả, thế mà chỉ nói 'xin lỗi' là xong sao?; Không cần phim này nữa, hủy lịch phát hành đi!; Đoàn phim đạo đức giả, PR trá hình, hại chết một sinh vật trong khuôn viên học đường". "Giày Khiêu Vũ Đỏ" vốn là phim học đường thanh xuân, kể về cô nữ sinh yêu thích vũ đạo (Châu Dã đóng) và mối tình trong sáng với nam sinh (Vương Tử Kỳ).

Phim đang trong quá trình quay những phân cảnh tại Đại học Vân Nam, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Trang cá nhân của Châu Dã đang gặp bão phẫn nộ

Trước vụ việc, đoàn phim từng gây tranh cãi vì tổ chức quay trong khuôn viên mà không thông báo rõ với sinh viên, khiến nhiều người than phiền "ồn ào, chiếm chỗ sinh hoạt".

Sau vụ Tiểu Quất Tử, Weibo cá nhân của Châu Dã bị cư dân mạng tràn vào yêu cầu "lên tiếng xin lỗi", dù cô không trực tiếp liên quan. Sự việc tưởng nhỏ nhưng trở thành "giọt nước tràn ly" trong bối cảnh khán giả Trung Quốc ngày càng nhạy cảm với đạo đức đoàn phim.

Từ một dự án học đường bình thường, Giày Khiêu Vũ Đỏ đang bị bao phủ bởi làn sóng chỉ trích dữ dội. Cư dân mạng đồng loạt yêu cầu dừng quay, điều tra trách nhiệm, và thậm chí "cấm chiếu bộ phim này" như một cách cảnh tỉnh cho toàn ngành phim ảnh về đạo đức, ý thức và trách nhiệm trong môi trường công cộng.