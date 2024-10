Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel (Tập đoàn Capel) do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện.

Lã Quốc Trường được xác định đã chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh, thành với số tiền khoảng 700 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh xác định những nhà đầu tư ký hợp đồng với Tập đoàn là bị hại của vụ án và đã gửi ủy thác điều tra đến các Cơ quan điều tra cấp quận, huyện theo địa chỉ trên hợp đồng để tiếp nhận thông tin, ghi lời khai, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh nhận được kết quả ủy thác của các Cơ quan điều tra cấp quận, huyện xác định thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại.

Bị can Lã Quốc Trưởng thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: CATPHCM

Tuy nhiên vẫn còn nhiều người không hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn trên, khẩn trương đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện (nơi người bị hại ghi trên hợp đồng) phối hợp làm việc hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hữu Long, ĐT: 0918607007, để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng có liên quan.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (trước ngày 1/1/2025), Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh sẽ không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án.

Khi cần trao đổi liên hệ, đề nghị liên lạc Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh) tại số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14 quận 10, gặp điều tra viên Lê Hữu Long.

Lừa đảo 700 tỷ đồng bằng hình thức "Hợp đồng hợp tác kinh doanh”

Theo hồ sơ điều tra xác định, để có tiền mua nhà, ôtô và tiêu xài cá nhân, Trưởng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, tự phong các chức vụ cao cấp và thành lập thêm nhiều chi nhánh tại 5 tỉnh, thành.

Sau đó, Trưởng cho tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu về Tập đoàn Capel đang đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực và kêu gọi người dân ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với hình thức mua bán cổ phiếu, trả lãi suất cao.

Thêm vào đó, Trưởng tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao.

Hợp đồng Tập đoàn Capel huy động vốn từ các nhà đầu tư - Ảnh: VGP.

Trưởng trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem những địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay, trả lương, hoa hồng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân...

Sau đó, Trưởng đóng cửa trụ sở công ty nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bỏ trốn, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 700 tỷ đồng của hơn 4.800 bị hại nên đã khởi tố vụ án và ngày 22/1 đã bắt tạm giam Trưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.