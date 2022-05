aespa và siêu mẫu Jung Ho Yeon lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes

Mới đây, khán giả Hàn Quốc đã vô cùng háo hức khi aespa và siêu mẫu Jung Ho Yeon có mặt trong danh sách 30 Under 30 châu Á do Forbes bình chọn. Đây là danh sách do Forbes đặt ra hàng năm nhằm tôn vinh những nhà lãnh đạo, doanh nhân trẻ và những người có tầm ảnh hưởng dưới 30 tuổi tại châu Á. aespa và Jung Ho Yeon là hai nghệ sĩ có mặt trong danh sách năm nay ở hạng mục Giải trí & Thể thao.

Nói về aespa và tầm ảnh hưởng của 4 cô gái trong ngành công nghiệp âm nhạc, Forbes dành những lời khen ngợi và nhắc lại những thành tựu mà nhóm đạt được. "Ra mắt vào năm 2020 với đĩa đơn Black Mamba, bộ tứ này đã trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hot nhất K-Pop. bài hát nổi tiếng nhất của aespa là Next Level đã có hơn 215 triệu lượt xem trên YouTube. Nhóm giành được giải thưởng Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải Golden Disc Awards 2022, là Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giả Mnet Asian Music Awards 2021 và Nghệ sĩ Hàn Quốc xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards 2021. Ngoài ra, aespa cũng trở thành đại sứ thương hiệu của Givenchy vào năm ngoái", Forbes viết về aespa.

(Ảnh: SM Entertainment)

Về sự vươn lên thành siêu sao tầm cỡ chỉ trong nháy mắt của Jung Ho Yeon, Forbes bình luận: "Jung Ho Yeon đã xuất hiện lần đầu tiên với tư cách diễn viên trong bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix mang tên Squid Game. Cô cũng giành được giải thưởng cho Nữ chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập trong lễ trao giải Screen Actor Guild Awards 2022. Ho Yeon, người có gần 24 triệu người theo dõi trên Instagram, đã trở thành đại sư thương hiệu của Louis Vuitton vào năm ngoái".

(Ảnh: Netflix)

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ đã lên tiếng chúc mừng aespa và Jung Ho Yeon. Đây có thể coi là một thành tựu đáng nể đối với nhóm nhạc nữ K-Pop và ngôi sao đang lên Jung Ho Yeon.

Nguồn: Soompi