AEON Việt Nam lên tiếng về vụ hỗn chiến dậy sóng mạng xã hội

Ngày 7-12, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) đã chính thức lên tiếng vụ việc một số thanh niên và nhóm bảo vệ hỗn chiến tại khu vực bãi giữ xe Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM).

AEON Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể quý khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã bị ảnh hưởng trong sự việc tối 6-12 vì đã chịu những lo lắng, bất tiện không đáng có.

Vụ việc đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của quý khách. Chúng tôi khẳng định luôn nỗ lực để thực hiện cam kết với khách hàng trong việc đảm bảo sự an toàn và mang lại sự an tâm, tin cậy cho quý khách".

AEON Việt Nam cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú đã nhanh chóng liên hệ và phối hợp với cơ quan công an để nhanh chóng giải tán các cá nhân gây mất trật tự và chấm dứt sự việc.

Đồng thời, AEON Việt Nam đã và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an nhằm điều tra, làm rõ sự việc.

AEON Việt Nam đã cử đại diện tường trình toàn bộ diễn biến của sự việc cho cơ quan công an và cung cấp vật chứng, dữ liệu, trích xuất camera của Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú vào thời điểm diễn ra sự việc.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam hợp tác chặt chẽ với đơn vị Công an quận Tân Phú, dân phòng trên địa bàn để tăng cường an ninh, đảm bảo sự an toàn, an tâm cho khách hàng, nhân viên, người dân địa phương.

AEON Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện tại, sự vụ không gây thương vong hay thiệt hại về người và tài sản. Các hoạt động kinh doanh tại Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền clip hỗn chiến giữa nhóm bảo vệ và một số thanh niên nam nữ. Nguyên nhân ban đầu được xác định nhóm người hỗn chiến là những người bán hàng đa cấp.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm bán hàng đa cấp tiến vào Trung tâm mua sắm AEON Tân Phú nhưng bị bảo vệ không cho vào và yêu cầu ra khỏi trung tâm.

Lúc này nhóm thanh niên nam nữ to tiếng, xô xát rồi lao vào hỗn chiến với nhóm bảo vệ. Sự việc thu hút nhiều người hiếu kỳ đứng xem, quay clip tung lên mạng xã hội.

Do tình hình căng thẳng, hàng trăm người tụ tập và một số người cho rằng đã nghe tiếng súng chỉ thiên. Sau đó, đám đông được giải tán và công an đưa tất cả những người tham gia đánh nhau về trụ sở làm việc.