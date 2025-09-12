adidas công bố hợp tác dài hạn với đội đua Audi F1

Ngay trước khi những chiếc xe Audi F1 đầu tiên chính thức xuất hiện trên đường đua, adidas sẽ tung ra một bộ sưu tập độc quyền. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của adidas và tinh thần thiết kế đậm chất Audi tạo nên những sản phẩm vừa tối ưu hiệu năng, vừa phản ánh chiều sâu văn hóa thể thao tốc độ. Bộ sưu tập không chỉ dành cho các tay đua và đội ngũ kỹ thuật, mà còn mở rộng đến người hâm mộ toàn cầu qua giày dép, quần áo và phụ kiện đồng thương hiệu.

Ông Gernot Döllner - CEO AUDI AG kiêm Chủ tịch Sauber Motorsport AG cho biết: "adidas và Audi đã có nhiều thập kỷ đồng hành trong thể thao đỉnh cao. Lần hợp tác tại Formula 1 này thể hiện rõ sự kết hợp của tầm nhìn và sức mạnh, với triết lý thiết kế tinh giản, chính xác nhưng vẫn bứt phá."

Audi sẽ chính thức gia nhập F1 từ năm 2026, trở thành một trong những đội đua mới được chờ đợi nhất. Với hệ thống truyền động hybrid "Power Unit" do chính Audi phát triển tại Đức, đội đua này sẽ hoạt động tại ba trung tâm: Neuburg an der Donau (Đức) - nghiên cứu và phát triển động cơ, Hinwil (Thụy Sĩ) - phát triển xe và vận hành chặng đua, cùng một trung tâm hỗ trợ tại "Motorsport Valley" (Anh). Động thái này cũng hòa nhịp với bộ quy định bền vững mới của FIA: tăng tỷ lệ điện năng trong hệ thống hybrid lên gần 50% và sử dụng nhiên liệu tái tạo từ năm 2026.

Bộ sưu tập adidas x Audi F1 sẽ chính thức ra mắt đầu năm 2026 trên trang adidas.com/motorsport. Đây được coi là cú hích cho cả đường đua lẫn thị trường toàn cầu. Sự kết hợp này không chỉ mang đến cho giới mộ điệu những sản phẩm hiệu năng cao, mà còn đưa tinh thần F1 bước ra khỏi trường đua, biến nó thành xu hướng thời trang đường phố. Người hâm mộ không chỉ mặc để ủng hộ một đội đua, mà còn thể hiện phong cách cá nhân, sự gắn bó với một cộng đồng đam mê tốc độ toàn cầu.

Triết lý thiết kế của Audi đề cao sự tinh giản, chính xác và hiệu quả, sẽ được adidas chuyển hóa thành những đường cắt may gọn gàng, chất liệu tối ưu hóa hiệu suất và chi tiết tối giản nhưng giàu tính biểu tượng. Với adidas, đây không chỉ là trang phục thi đấu mà còn là những sản phẩm "ready-to-wear" giúp người hâm mộ mang tinh thần F1 lên phố theo phong cách riêng. Điều này hứa hẹn mở ra một xu hướng mới trong thời trang thể thao: sự kết hợp của phong cách kỹ thuật (techwear), cảm hứng tốc độ và tinh thần biểu tượng. Bên cạnh đó, xu hướng "F1 xanh" từ năm 2026 với các quy định về năng lượng tái tạo và hybrid hóa sẽ tạo ra nền tảng cho nhiều thương hiệu thể thao lớn tham gia sâu hơn vào môn đua xe tốc độ. Không chỉ là đồng phục hay phụ kiện, những thương hiệu này sẽ có cơ hội phát triển các sản phẩm gắn liền với tính bền vững, hiệu năng và phong cách.

Sự hợp tác giữa adidas và Audi F1 vì thế không chỉ đơn thuần là một hợp đồng thương mại, mà là sự giao thoa của hai biểu tượng để cùng định hình lại cách người hâm mộ trải nghiệm và gắn kết với thế giới tốc độ. Từ đường đua cho đến đường phố, từ hiệu năng cho đến phong cách, adidas x Audi F1 hứa hẹn trở thành một cú hích thay đổi diện mạo thị trường thể thao và thời trang toàn cầu trong thập kỷ tới.