"Ác nữ Penthouse" Kim So Yeon bị chồng thao túng tâm lý, ngược đãi ngay trong chính nhà riêng?

Trong tập mới nhất của You Quiz On The Block, "ác nữ Penthouse" Kim So Yeon tiết lộ, ông xã Lee Sang Woo không cho cô bật hệ thống sưởi khi vừa trở lạnh. Cô cũng chia sẻ về nguyên nhân khiến ông xã không đồng ý với việc dùng máy sưởi từ quá sớm: "Khoảng tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10, tôi đã muốn bật hệ thống sưởi vì thấy trời cũng lạnh rồi. Nhưng ông xã lại không cho tôi làm điều đó. Anh ấy cho rằng phải để nhiệt độ trong phòng xuống thấp ở mức nào đó thì mới có thể thích nghi được mùa đông lạnh giá". Kim So Yeon cho biết thêm gia đình nữ diễn viên bắt đầu bật máy sưởi từ ngày 2/11 vì trùng sinh nhật cô.

Lee Sang Woo không cho vợ bật máy sưởi khi trời mới trở lạnh

Gia đình mỹ nhân Penthouse bắt đầu dùng hệ thống sưởi từ đầu tháng 11

Ngay sau khi chương trình kết thúc, cư dân mạng xứ kim chi đã "ném đá" tài tử Lee Sang Woo tơi bời vì cho rằng, anh có hành vi thao túng tâm lý và ngược đãi vợ trong những ngày trời trở lạnh. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả bênh vực nam diễn viên sinh năm 1980 khi cho rằng, việc bắt đầu bật máy sưởi vào tháng 11 không đáng bị lên án. Những cư dân mạng này khẳng định đây vẫn được xem là thời điểm khá sớm để bắt đầu dùng hệ thống sưởi trong nhà.

Đến tối 7/5, Kim So Yeon đã chính thức lên tiếng trên Instagram cá nhân sau lùm xùm liên quan tới ông xã tài tử. Theo đó, mỹ nhân Penthouse bênh vực chồng, đồng thời dành cho anh nhiều lời khen "có cánh": "Ông xã là người quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của tôi hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy nói tôi không nên dùng máy sưởi từ quá sớm và còn khuyên tôi chăm tập thể dục để nâng cao hệ miễn dịch. Nhờ có anh ấy mà giờ đây tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi".

"Chúng tôi quyết định bắt đầu bật máy sưởi vào ngày 2/11, đúng vào ngày sinh nhật tôi. Do khả năng ăn nói của tôi không được tốt lắm nên cách diễn đạt (trong show You Quiz On The Block) mới có nhiều hạn chế như vậy. Nhưng cũng rất cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, lo lắng cho tôi", người đẹp có thái độ mềm mỏng với những netizen chỉ trích chồng cô.

Kim So Yeon chính thức lên tiếng qua trang cá nhân. Nữ diễn viên bênh vực ông xã, đồng thời tỏ thái độ mềm mỏng với netizen lên án người bạn đời của cô

Kim So Yeon - Lee Sang Woo lần đầu gặp gỡ tại trường quay tác phẩm Happy Home (Gia Hòa Vạn Sự Thành). Trong quá trình hợp tác, họ dần rung động trước đối phương. Và tới tháng 9/2016, 2 ngôi sao tuyên bố hẹn hò trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Họ chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích hồi giữa năm 2017.

Cặp đôi kết hôn cách đây 6 năm trong niềm hân hoan của công chúng

Nguồn: Koreaboo