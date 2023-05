"Ác nữ màn ảnh" Oh Yoon Ah: Thuộc hội bạn thân của Son Ye Jin, làm mẹ đơn thân 1 mình nuôi dạy con trai 16 tuổi mắc bệnh tự kỷ

Oh Yoon Ah được biết đến là một trong những "ác nữ màn ảnh" nổi tiếng ở showbiz xứ Hàn khi thường xuyên đảm nhận tuyến nhân vật phản diện, ghê gớm và mưu mô.

Bên cạnh sự nghiệp thì Oh Yoon Ah còn nổi tiếng khi là 1 trong 7 thành viên thuộc nhóm bạn thân quyền lực của Son Ye Jin. Nếu so về đời tư, Oh Yoon Ah chính là mỹ nhân kết hôn sớm nhất trong nhóm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài 8 năm. Sau khi "đường ai nấy đi" với chồng, Oh Yoon Ah giành được quyền nuôi con.

Điều đặc biệt hơn cả chính là việc con trai của Oh Yoon Ah mắc phải căn bệnh tự kỷ từ khi còn nhỏ. Mọi gánh nặng từ kinh tế cho tới chăm sóc đè nặng trên đôi vai nữ diễn viên.

Tuy nhiên, Oh Yoon Ah chưa từng cảm thấy tủi hổ hay cuộc sống bất công với mình.

Tình bạn hiếm có với Son Ye Jin

Sinh năm 1980, Oh Yoon Ah bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu xe đua. Tới năm 2003, người đẹp trở thành phóng viên giải trí cho đài MBC. Tuy nhiên, Oh Yoon Ah lại bị sa thải chỉ vì khi phỏng vấn trực tiếp, người đẹp đã im lặng suốt 3 phút.

Vào năm 2004, Oh Yoon Ah xuất hiện trong bộ phim Into the Storm với vai phụ bạn của nữ chính. Sau đó, người đẹp nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhờ vai diễn trong các bộ phim như: That Woman, Mr. Goodbye, Surgeon Bong Dal-hee, Master of Study… Người đẹp thường xuyên đảm nhận những vai nữ phụ mưu mô hay "người thứ 3" nên cô được netizen ưu ái đặt cho danh xưng "ác nữ màn ảnh".

Oh Yoon Ah thường đảm nhận vai nữ phản diện trên màn ảnh nhỏ

Bên cạnh sự nghiệp, Oh Yoon Ah còn được biết đến thông qua tình bạn hiếm có với các mỹ nhân đình đám gồm: Song Yoon Ah, Uhm Ji Won, Son Ye Jin, Gong Hyo Jin, Lee Jung Hyun, Lee Min Jung. Các mỹ nhân này được gọi là hội 7 nàng tiên của showbiz Hàn.

Trong tập Radio Star chiếu vào năm 2022, Oh Yoon Ah có những chia sẻ chân thành khi là người bạn thân thiết của Son Ye Jin. Theo Oh Yoon Ah, trước khi Hyun Bin - Son Ye Jin công khai, rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi xuất hiện. Các đồng nghiệp, tiền bối cũng nhiều lần hỏi Oh Yoon Ah về cặp đôi này.

Oh Yoon Ah cùng nhóm bạn thân quyền lực của Son Ye Jin

Tuy nhiên, vì sợ những tin đồn kỳ lạ lan truyền gây ảnh hưởng tới bạn mình nên mỗi lần được hỏi về Hyun Bin - Son Ye Jin, Oh Yoon Ah đều phủ nhận rất kịch liệt. Thế nhưng có vẻ như phản ứng của Oh Yoon Ah khá lộ liễu nên thành ra hỏi xong ai cũng ngầm nhận hiểu chuyện Hyun Bin - Son Ye Jin hẹn hò là thật.

Tình bạn ấy thân thiết tới mức Oh Yoon Ah, Lee Min Jung và Son Ye Jin còn "đi ké" tuần trăng mật của cô bạn thân Lee Jung Hyun. Cụ thể khi tham gia chương trình Master in the House, Lee Jung Hyun đã được Lee Seung Gi hỏi về câu chuyện hưởng tuần trăng mật cùng các cô bạn.

Oh Yoon Ah kể câu chuyện hài hước liên quan tới hai cô bạn thân Son Ye Jin và Lee Jung Hyun

Lee Jung Hyun chia sẻ rằng, cô đã đến một nơi gần đó trước vì bản thân có một buổi quay phim. Sau đó, Lee Min Jung, Oh Yoon Ah và Son Ye Jin cũng đã đến. Cả nhóm cùng nhau vui đùa suốt đêm. "Thật sự rất tuyệt! mọi người đến và mua thức ăn cho 2 vợ chồng chị. Chồng chị là fan của tất cả họ. Do vậy, điều này khiến anh ấy rất vui", Lee Jung Hyun nói.

Con trai mắc bệnh tự kỷ là động lực sống

Oh Yoon Ah và chồng ly hôn vào năm 2015. Cả hai có một cậu con trai chung. Tuy nhiên, không may là con trai của Oh Yoon Ah lại mắc phải căn bệnh tự kỷ từ khi còn nhỏ.

Vào năm 2017 khi xuất hiện trong một chương trình, Oh Yoon Ah đã khóc và thừa nhận bản thân vô cùng áp lực khi một mình chăm sóc con trai sau khi ly hôn. Nữ diễn viên tiết lộ, khi còn bé, con trai cô thường xuyên ốm và phải ra vào bệnh viện, cân nặng hay dinh dưỡng đều thiếu. "Tôi từng rất căng thẳng, thậm chí tức giận với con trai. Nhưng sau đó tôi phải tự động viên tinh thần rằng bản thân phải hạnh phúc", Oh Yoon Ah chia sẻ.

Con trai Oh Yoon Ah đã bước sang tuổi 16 và chuẩn bị lên trung học

Con trai được coi như một nguồn động lực lớn lao giúp Oh Yoon Ah vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Thời điểm tham gia show truyền hình thực tế Real Men, Oh Yoon Ah phải tham gia một thử thách là đu từ trên vách núi xuống đất. Vốn là người sợ độ cao nên ai cũng nghĩ rằng, nữ diễn viên sẽ không vượt qua được thử thách này. Tuy nhiên khi được hỏi có ai bản thân muốn gặp, Oh Yoon Ah đã khóc và hét lớn: "Min à, mẹ yêu con". Rồi sau đó nữ diễn viên đã thực hiện thử thách này vô cùng thành công.

Oh Yoon Ah khóc và hét lớn yêu con trai khi thực hiện thử thách lớn

Oh Yoon-ah chia sẻ rằng, con trai cô bị khuyết tật về trí tuệ. Đó là lý do, cậu bé sẽ trở nên căng thẳng nếu như cô không ở bên cạnh. Đây cũng chính là động lực giúp cô hoàn thành thử thách để sớm được về bên con trai.

Hai mẹ con Oh Yoon Ah chụp hình tạp chí

Nữ diễn viên lần đầu để con trai xuất hiên trên sóng truyền hình là khi nhận lời tham gia chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant. Ban đầu Oh Yoon Ah cũng thấy lo lắng, sợ con trai sẽ không thích nghi được với môi trường nhiều người lạ. Thế nhưng may thay, chính chương trình này đã giúp cậu bé tự tin hơn. Ví dụ như cậu bé đã lần đầu biết tự đi siêu thị và thanh toán tiền. Trong ngày của mẹ, con trai Oh Yoon Ah đã quay một clip ngắn để chúc mừng cô với nội dung đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: "Con rất yêu mẹ. Mẹ mạnh mẽ lên nhé, Song Min sẽ luôn ở đây với mẹ".

Nữ diễn viên chăm sóc, dạy con trai từng nét bút

Việc con trai mắc bệnh tự kỷ khiến Oh Yoon Ah hiểu và đồng cảm với những ông bố bà mẹ cùng cảnh ngộ. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải bài viết nói về tội ác lạm dụng diễn ra tại một nhà trẻ cho trẻ bị khuyết tật. Theo đó, người cha có con khuyết tật bị bạo hành tại nhà trẻ đó đã gửi thư cho Oh Yoon Ah để cầu mong sự giúp đỡ. Do trong phiên tòa đầu tiên, những đối tượng phạm tội được hưởng án treo. Chính nhờ bài đăng của Oh Yoon Ah trên trang cá nhân đã tạo nên hiệu ứng và khiến cho những đối tượng này phải chịu mức án thích đáng.