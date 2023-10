‏‏Thương hiệu thời trang có 150 'Thiên thần' làm việc, được trả lương cao, miễn phí nhà ở

Với mong muốn tạo công ăn việc làm, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, năm 2017 TokyoLife đã mở xưởng may Thiên thần tại Long Biên (Hà Nội). Đây là nơi tuyển dụng, dạy nghề miễn phí, trả lương cho người khuyết tật cao hơn mặt bằng chung. Hiện, TokyoLife có 150 người khuyết tật đang làm việc ở hầu hết các khâu như may, chăm sóc khách hàng, IT, đào tạo, bán hàng… Ở đây họ được gọi là "Thiên thần", vì theo một đại diện của TokyoLife "người khuyết tật dạy cho chúng tôi về tình yêu thương, sự gắn kết và lòng tử tế".