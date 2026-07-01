Á khoa khối B đạt hai điểm 10 bật mí bí quyết chinh phục 29,75 điểm

"Chia nhỏ mục tiêu để không ngừng tiến bộ"

Chia sẻ sau khi biết điểm thi, Hải cho biết kết quả này không đến từ việc học dồn trong thời gian ngắn mà là thành quả của cả quá trình học tập có kế hoạch, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng tự hoàn thiện bản thân.

Lê Văn Hải đạt 29,75 điểm tổ hợp xét tuyển khối B với tấm bảng quyết tâm "đỗ NV1 đa khoa" trước ngày kết thúc năm học.

Điều đầu tiên Hải chia sẻ khi nói về bí quyết học tập là không nên tạo áp lực bằng những mục tiêu quá lớn bởi cá nhân Hải chịu nhiều áp lực khi rời xa vòng tay gia đình ở Quảng Trị (cũ) để vào TPHCM học nội trú khi mới 15 tuổi.

"Em luôn đặt ra những mục tiêu nhỏ trước. Khi hoàn thành được từng mục tiêu, em sẽ tiếp tục nâng dần mục tiêu lên cao hơn. Nhờ vậy em luôn có động lực để cố gắng và từng bước tiến gần đến mục tiêu lớn của mình", Hải chia sẻ.

Theo nam sinh, việc hoàn thành từng cột mốc nhỏ giúp duy trì hứng thú học tập, đồng thời tạo cảm giác tự tin trước mỗi giai đoạn ôn luyện. Đây cũng là phương pháp giúp em giữ được sự ổn định trong suốt năm học cuối cấp.

Không chỉ chú trọng quá trình ôn tập, Hải cho rằng chiến thuật khi bước vào phòng thi cũng đóng vai trò rất quan trọng.

"Điều quan trọng nhất là phải nỗ lực trong suốt quá trình học tập. Khi làm bài thi cần giữ bình tĩnh, ưu tiên giải các câu dễ trước, phân bổ thời gian hợp lý và dành thời gian kiểm tra lại bài để hạn chế những sai sót không đáng có", Hải chia sẻ bí quyết.

Điều thú vị là dù đạt điểm rất cao, môn khiến Hải lo lắng nhất trước kỳ thi lại chính là Sinh học. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ kiến thức và luyện tập thường xuyên, em vẫn đạt 9,75 điểm, qua đó hoàn thành tổ hợp xét tuyển với 29,75 điểm.

Hải cho biết em đã xác định theo đuổi ngành y từ khá sớm. Niềm yêu thích lĩnh vực này được nuôi dưỡng từ truyền thống gia đình khi nhiều người thân đang công tác trong ngành y, trong đó có các anh, chị là bác sĩ. Sau kỳ thi, nguyện vọng lớn nhất của em là được trở thành sinh viên Đại học Y Dược TPHCM.

Hải cùng nhóm bạn trong lớp 12B1. Đây cũng là lớp có thành tích tốt khi có 7 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên và 19 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên.

Nhận xét về đề thi năm nay, Hải đánh giá cấu trúc đề tương đối tương đồng với năm trước, một số phần có "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, thí sinh vẫn cần nắm chắc kiến thức nền và có chiến lược làm bài phù hợp.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi trong những năm tới, Hải cho rằng điều quan trọng nhất là giữ được sự bình tĩnh và bền bỉ.

"Khi đã chuẩn bị tốt thì hãy tự tin bước vào phòng thi. Đừng quá áp lực vì những mục tiêu quá lớn, hãy cố gắng từng ngày và tin vào những gì mình đã học", Hải nói.

Thông điệp giản dị ấy cũng chính là bí quyết giúp nam sinh Quảng Trị chinh phục hai điểm 10 và vươn lên, trở thành một trong những thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhiều em trên 29 điểm

Thầy Trần Thành Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1 Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến cho biết, kết quả của Hải hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà em đã thể hiện trong suốt ba năm học.

Tập thể lớp 12B1 cùng giáo viên chủ nhiệm Trần Thành Hưng.

"Hải có nền tảng kiến thức rất vững, đặc biệt ở các môn Khoa học tự nhiên. Em luôn chăm chỉ, có ý thức tự học, khiêm tốn và cầu tiến. Thành tích này là kết quả của cả một quá trình bền bỉ chứ không phải do may mắn", thầy Hưng nhận xét.

Không chỉ có Hải, lớp 12B1 năm nay cũng ghi dấu ấn với thành tích nổi bật với 7 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên và 19 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên. Riêng các môn Khoa học tự nhiên, lớp ghi nhận 11 điểm 10 môn Toán, 2 điểm 10 môn Hóa học và 6 điểm 10 môn Sinh học.