Á hậu vừa bị một chương trình "xóa sạch" vì tự ý bỏ show: Học giỏi từ nhỏ nhưng chỉ tốt nghiệp cấp 3, từng gặp sự cố nhầm lẫn kiến thức xôn xao dư luận

Mùa đầu tiên của The Next Face Vietnam có sự góp mặt của 3 HLV: H'Hen Niê - Lương Thùy Linh - TyhD Thùy Dương. Nhưng trước đó, Mâu Thủy nhận được lời mời tham gia show, tuy vậy cô quay một số tập casting thì bất ngờ đơn phương thông báo rút lui trên fanpage cá nhân. Chính vì vậy, khi tập 1 của The Next Face Vietnam được lên sóng, Mâu Thủy gần như bị xóa sạch, có như không có. Sự việc này khiến dư luận xôn xao, không ai biết chính xác tại sao Á hậu này lại quyết định bỏ ngang khi đã đồng ý tham gia chương trình.

Mâu Thủy tên đầy đủ là Mâu Thị Thanh Thủy, được biết tới với vai trò siêu mẫu, đồng thời cô là quán quân cuộc thi Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model năm 2013 và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017. So với những Hoa hậu, Á hậu có trình độ giáo dục cao từ tốt nghiệp các trường Đại học trong nước tới nước ngoài, Mâu Thủy có học vấn khiêm tốn hơn.

Cô từng cho biết khi còn là học sinh tiểu học, bản thân đam mê với Toán học và là học sinh xuất sắc 5 năm liền của trường. Bước qua thời trung học, cô lại say mê với bộ môn Hóa và trở thành học sinh giỏi Hóa nhất nhì trong lớp.

Sau khi học xong 12, Mâu Thủy thi đại học nhưng không đậu, nên chuyển qua học quản lí nhà hàng khách sạn được một thời gian rồi lại đi học người mẫu. Cuối cùng, cô quyết định đi làm thêm để có tiền theo đuổi nghề này. Mỗi tháng Thủy gửi cho mẹ 2 triệu đồng làm phí sinh hoạt, số tiền còn lại cô dùng để đầu tư vào con đường học vấn, thích gì thì tự mua lấy. Nhưng vì lúc này còn chưa có tên tuổi nên Thủy kiếm ra cũng chẳng được bao nhiêu.

Cô chia sẻ: "Khi mới tốt nghiệp phổ thông xong, Thủy cũng có chia sẻ với gia đình muốn đi làm gì đó để lấy kinh nghiệm hoặc học một ngành nghề nào khác nữa. Thế nhưng khi lên mạng, Thủy vô tình thấy lớp học người mẫu và muốn đi học. Khi đó, ba Thủy và anh hai không cho nhưng Thủy vẫn lén xin tiền mẹ đóng học phí tháng đầu tiên. May mắn sau đó Thuỷ được miễn học phí và cứ thế lén tiếp tục con đường của mình. Đúng là nghề chọn mình mà!".

Nhầm lẫn Lai Châu và Hà Giang thuộc... miền Trung

Tháng 6/2018, Á hậu 2 Mâu Thủy gây sốc khi khẳng định Lai Châu và Hà Giang thuộc miền Trung. Cụ thể, trên trang facebook cá nhân, Mâu Thủy gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Lai Châu và Hà Giang. Đính kèm là bài viết của MC Phan Anh cũng như kế hoạch thiện nguyện lên thăm người dân vùng rốn lũ.

Tuy nhiên, nàng Á hậu lại kêu gọi mọi người cùng chia sẻ khó khăn với... người dân miền Trung. Sự cố nhầm lẫn trong việc kêu gọi từ thiện vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh chân dài. Tuy nhiên, nhiều fan vẫn ủng hộ Mâu Thủy và cho rằng đây chỉ là sự cố nhầm lẫn trong lúc vội vàng, dư luận không nên đả kích người đẹp.