Á hậu vừa bị kẻ biến thái tấn công ngay trên phố là ai?

Hôm nay (23/2), truyền thông và công chúng không khỏi xôn xao trước vụ việc Á hậu Trịnh Thị Hồng Ngọc chia sẻ việc bản thân bị kẻ biến thái quấy rối, tấn công ngay ở nơi công cộng.

Theo Hồng Đăng, thời điểm bị quấy rối, cô đang trên đường đi bộ từ nhà tới phòng tập. "Gần tới phòng gym, bất chợt có một chiếc xe máy lướt qua, trong tích tắc, có gì đó không ổn. Mình đứng hình, rồi hét lên 'Điên à!', chiếc xe vụt đi, có một bác lớn tuổi đi ngược chiều đến hỏi 'Nó giật đồ à'. Trong tích tắc, đầu óc mình cố hiểu điều gì đang xảy ra, rồi mình trả lời 'Không bác ơi, là quấy rối'. Bác bảo 'Sao cháu không hét lên', mình có hét, nên bác mới nghe thấy. Cả hai nhìn theo nhưng chiếc xe đã biến mất dạng", Hồng Đăng chia sẻ trên bài đăng của mình.

Khoảnh khắc Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng bị kẻ biến thái tấn công trên phố được CCTV nhà dân ghi lại

Điều đáng chú ý là khi Hồng Đăng đem sự việc lên trình báo cơ quan điều tra thì lại nhận về nhiều câu hỏi dồn dập. Hồng Đăng khẳng định, bản thân không thấy tủi thân, nhưng cô thấy được tư tưởng "dồn trách nhiệm" cho người bị hại. Điều này khiến nàng hậu hiểu sao nhiều người là nạn nhân của vấn nạn quấy rối tình dục lại lựa chọn im lặng.

Sự việc của Trịnh Thị Hồng Đăng đang gây bão MXH. Thông tin liên quan tới nàng hậu cũng được công chúng quan tâm, chú ý.

Nàng hậu đăng tải hình ảnh kẻ biến thái lên để cảnh báo mọi người

Sinh năm 1994, Trịnh Thị Hồng Đăng lớn lên ở Moscow. Năm 2023, người đẹp giành ngôi vị Á quân Miss Universe Vietnam.

Vào năm 15 tuổi, Trịnh Thị Hồng Đăng được chọn tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức. Năm 17 tuổi, nàng hậu đến Mỹ du học tại Trường Đại học bang Pennsylvania, chuyên ngành phân tích rủi ro tài chính và bất động sản.

Cô giành được vị trí Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2023

Trong quá trình học, Trịnh Thị Hồng Đăng được bầu làm chủ tịch 3 tổ chức, đại diện cho 3 khía cạnh khác nhau của con người cô: Hội Sinh viên Việt Nam với 40 thành viên, Hiệp hội Bất động sản với 40 thành viên, Tổ chức phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội Net Impact với gần 200 thành viên. Ước mơ của Trịnh Thị Hồng Đăng là được trở thành một người có ảnh hưởng tích cực, đối với từng cá nhân và trong xã hội.

Với nhiều thành tích "khủng", nàng hậu được nhận học bổng lãnh đạo; giải thưởng "Vì những đóng góp cho phát triển bền vững" (Student Sustainability Award of Smeal College of Business); giải "chủ tịch xuất sắc nhất" của các hội sinh viên (Best President Award of Smeal College of Business).

Trịnh Thị Hồng Đăng có thành tích học tập đáng nể

Cô được bầu làm chủ tịch ở 3 hội nhóm khi còn trên ghế nhà trường

Sau 5 tháng thực tập tại một tập đoàn lớn ở Mỹ, Trịnh Thị Hồng Đăng quyết định quay về Nga đảm nhiệm công việc gia đình đang trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, cô bắt đầu công việc kinh doanh riêng trong ngành ẩm thực.

Trịnh Thị Hồng Đăng đã từng là cộng tác viên cho "Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM và là cố vấn cho "Dự án Khảo sát Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Căn tính Việt" - một dự án nhánh của "Diễn đàn Thời khắc Việt" (Giai đoạn 1 - đến tháng 3/2024).