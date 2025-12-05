Á hậu Việt và bạn trai kém 10cm vừa công khai được 2 tháng đã rục rịch cưới?

Cuối tháng 10 vừa qua, cư dân mạng rần rần bàn tán khi Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun liên tục xuất hiện bên nhau. Khi tham gia sự kiện giải trí, cặp đôi cùng tình tứ không rời. Cặp đôi xác nhận tình cảm bằng đoạn clip ngọt ngào "khóa môi" trong ngày 20/10.

Mới đây, nam TikToker đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân có hơn 200.000 lượt theo dõi. Neyun chia sẻ khoảnh khắc bên Á hậu Quỳnh Anh tại quê nhà của anh. "Lần đầu về Sơn La", anh viết. Cư dân mạng liền cho rằng nam TikToker đã đưa bạn gái về để ra mắt gia đình. Dưới phần bình luận, netizen còn nghi ngờ cả hai rục rịch chuẩn bị thông báo tin vui.

Neyun đưa bạn gái là Á hậu Quỳnh Anh về quê nhà ở Sơn La

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cho rằng anh đưa cô về ra mắt, chuẩn bị về chung một nhà

Cả hai liên tục phát cẩu lương trên mạng xã hội trong thời gian qua

Từ khi công khai mối quan hệ, chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc, Á hậu Quỳnh Anh và nửa kia đối mặt với không ít những lời gièm pha.

Một netizen từng để lại bình luận chê bai ngoại hình của TikToker Neyun: "Nhìn gái thì cao mạnh mẽ, nam thì lùn ẻo lả mặc đồ điệu hơn nữ. Thấy ngại giùm". Á hậu Quỳnh Anh cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực bạn trai: "Tôi không ngại mắc gì bạn ngại".

Á hậu Quỳnh Anh và bạn trai tình tứ xuất hiện bên nhau trong sự kiện diễn ra vào cuối tháng 10

Cô không ngần ngại lên tiếng bênh vực bạn trai khi vướng thông tin tiêu cực

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, là một trong những TikToker nổi bật của thế hệ Gen Z. Anh gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt điển trai, thân hình 6 múi săn chắc cùng phong cách thời trang hiện đại, cuốn hút. TikToker Neyun cao 1m63, kém Á hậu Quỳnh Anh 10cm.

Hiện tài khoản TikTok của anh có hơn 1,5 triệu người theo dõi, Instagram đạt hơn 400 nghìn lượt. Ngoài sáng tạo nội dung, Neyun còn là mẫu ảnh và gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, hơn bạn gái một tuổi

Á hậu Quỳnh Anh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của làng sắc đẹp Việt. Cô từng đoạt Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, trước đó ghi dấu với danh hiệu Quán quân Supermodel Me mùa 6 và Á quân The Face Vietnam 2018.

Về đời sống tình cảm, trước khi công khai hẹn hò với Neyun, Quỳnh Anh luôn rất kín tiếng. Trong một lần chia sẻ với truyền thông sau đăng quang, cô từng tiết lộ rằng mình chưa từng trải qua mối tình nào.