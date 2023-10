Á hậu Việt Nam từng lọt Top 10 Miss Grand International, giờ ít hoạt động showbiz và có hôn nhân hạnh phúc bên chồng "nam thần màn ảnh"

Chủ nhân câu nói tạo trend: "Nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức mới ở lại"

Bùi Phương Nga sinh năm 1998, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, đã có không ít khán giả tiếc nuối vì Phương Nga vuột mất ngôi vị Hoa hậu, người đẹp đến từ Hà Nội được nhận xét có nhan sắc sáng không kém Tiểu Vy và nền tảng học vấn nổi bật hơn.

Phương Nga đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cùng năm đó. Mặc dù sở hữu gương mặt khá hiền, phong cách trình diễn nghiêng về sự thanh lịch, sang trọng, khác với kiểu nóng bỏng, gợi cảm được ưa chuộng ở cuộc thi này, nhưng Phương Nga vẫn cán đích với thành tích Top 10 chung cuộc, cho thấy sự nỗ lực lớn của cô. Đây cũng là một trong những thành tích cao của đại diện Việt Nam trên các đấu trường nhan sắc quốc tế lớn.

Phương Nga tại thời điểm thi Miss Grand International 2018

Thời điểm đó, Phương Nga có đủ mọi yếu tố từ nhan sắc, tài năng, danh hiệu và sự thu hút truyền thông để phát triển mạnh hơn nữa sự nghiệp trong showbiz. Tuy nhiên sự lựa chọn của cô lại là theo đuổi con đường học vấn, phát triển sự nghiệp biên tập viên truyền hình.

Khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga vẫn đang là sinh viên chuyên ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế quốc dân. 2 năm sau, cô tốt nghiệp đúng hạn với tấm bằng loại giỏi. Luận án tốt nghiệp của Phương Nga đạt 9,3 điểm, loại xuất sắc.

Song song với việc học, Phương Nga cũng đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình "Cafe sáng", "Cuộc sống tươi đẹp" của VTV3 và "Bữa trưa vui vẻ" của VTV6. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng Hậu bày tỏ mong muốn được dẫn dắt một bản tin tài chính để có thể dùng kiến thức đã học phục vụ cho công việc.

Phương Nga được công chúng xem là một trong những đại diện của vẻ đẹp tri thức trong giới Hoa hậu. Tại một chương trình, khi được hỏi vì sao chọn công việc MC truyền hình dù Phương Nga là một gương mặt đắt show quảng cáo, nàng Hậu thẳng thắn chia sẻ: "Để là một người mãi mãi đi đóng quảng cáo, mãi mãi đi bán vẻ đẹp thì nó sẽ không bền. Bởi vì nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức mới ở lại". Câu nói của Phương Nga đã trở nên cực "viral" trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí còn tạo thành "trend" (xu hướng) được nhiều bạn trẻ sử dụng.

Tình yêu đẹp từ lúc chưa nổi tiếng và cuộc hôn nhân bên người chồng "nam thần màn ảnh"

Chuyện tình của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã được khán giả nhắc đến rất nhiều và không ít người dành sự ngưỡng mộ cho cặp đôi. Phương Nga yêu Bình An từ khi mới là một cô sinh viên, chưa có danh hiệu Á hậu.

Trải qua 4 năm yêu, cặp đôi không một lần vướng tai tiếng, thoải mái thể hiện tình cảm và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Tháng 10/2022, đám cưới ngọt ngào của cặp đôi đã diễn ra tại Hà Nội trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đông đảo khán giả.

Cặp vợ chồng son tiết lộ, tính cách của hai người có nhiều điểm trái ngược, nhưng cũng vì thế mà cả hai có sự bù trừ cho nhau trong cuộc sống hôn nhân. Bình An - Phương Nga vẫn duy trì cách xưng hô vui vẻ là "bạn - mình", nàng Hậu thú nhận cả hai thấy ngượng miệng và có gì đó sai sai khi xưng "vợ - chồng" hay "anh - em" như nhiều cặp đôi khác.

Làm vợ một "nam thần màn ảnh" nhưng Phương Nga khẳng định từ khi yêu cho đến khi đã thành vợ chồng, cặp đôi không bao giờ có xích mích vì ghen tuông bạn diễn hay người thứ ba gì cả. Bản thân Bình An cũng luôn nói rõ nguyên tắc riêng khi làm nghề: Gần 10 năm đóng phim, anh chưa bao giờ yêu bạn diễn của mình.

Bên cạnh đó, Bình An cũng là người chồng chiều vợ có tiếng. Dù tính cách có phần hơi "người già", thích sự yên tĩnh nhưng anh sẵn sàng lần đầu tiên trong đời đi concert BLACKPINK để thỏa lòng mong ước của vợ. Trong lần đi xem tại Thái Lan, Bình An đã đứng đợi suốt 7 tiếng đồng hồ để giữ được vị trí gần sân khấu, không biết gì về nhạc Kpop nhưng vẫn hộ tống không rời nửa bước cho vợ được thoải mái đu idol. Sau đó, khi BLACKPINK tổ chức concert ở Việt Nam, Phương Nga tiếp tục đi đủ 2 buổi biểu diễn, Bình An dù than trời: "Xem làm gì 1 concert đến tận 4 lần vậy? Trời ơi!" nhưng vẫn chiều vợ khiến các cô gái không khỏi ghen tị.