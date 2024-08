Sau khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An đại diện Việt Nam đến Hoa hậu Liên Lục Địa 2019 ở Ai Cập nhưng không đạt thứ hạng cao. Khi đã hoàn thành trách nhiệm, Thúy An lui về hậu trường để xây dựng gia đình với ông xã tiến sĩ, lớn hơn cô 10 tuổi.

Trong ngày cưới, cặp đôi được gia đình 2 bên tặng 13 cây vàng (hơn 900 triệu đồng) cùng một căn biệt thự ở TP.HCM. Khi đã thành "vợ người ta" Thúy An kín tiếng trong chuyện đời tư, cô từng bảo mật mọi thông tin trong thời gian mang thai. Vào tháng 4/2023, sau 10 ngày chào đón ái nữ đầu lòng thì cô mới chia sẻ tin vui đến công chúng.

Cho đến mới đây, Á hậu Thúy An là khách mời xuất hiện trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa để trải lòng về hành trình mang thai và chăm con. Nàng hậu sinh năm 1997 nghẹn ngào khi nhắc đến 1 lần bị sẩy thai không rõ nguyên nhân.

Cụ thể, Thúy An nói: "Trước khi có em bé, tôi đã bị sẩy thai 1 lần. Chúng tôi cưới vào năm 2021, cưới xong thì dính bầu ngay. Lúc đó cũng còn nhỏ nên tôi chưa biết nhiều, cứ để mọi thứ theo bình thường, tự nhiên. Lúc đầu khám cũng có phôi thai, tầm 2 tháng sau khi đi siêu âm lại thì không có tim thai, em bé tự lưu".

Thúy An lần đầu chia sẻ sự cố bị sẩy thai, sau đó thực hiện IVF để mang thai con đầu lòng (Nguồn: Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa)

Sau biến cố này, Thúy An và chồng tiến sĩ dự định sẽ dành 1 năm để ổn định tinh thần và chuẩn bị tốt về sức khỏe trước khi lên kế hoạch bầu bí. Tuy nhiên, chỉ tầm nửa năm sau, vợ chồng Thúy An quá nôn nao có em bé nên quyết định đến bác sĩ thăm khám, tìm hiểu về phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm).



Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết bị bác sĩ mắng vì quá vội vàng, khuyên cả hai kiên nhẫn chờ mang thai tự nhiên. Tuy nhiên, khi đó Thúy An kiên quyết thực hiện IVF để sàng lọc phôi, cô chia sẻ: "Tôi cũng nôn có con, thả tự nhiên 3 tháng không đậu thì chọn phương pháp IVF để chọn lọc phôi tốt hơn. 2 vợ chồng tôi khi khám tiền hôn nhân thì bác sĩ bảo bình thường. Đến khi quyết định làm IVF thì bác sĩ cũng la là: 'Cứ chờ tự nhiên vài tháng sẽ có, người bình thường có khi người ta phải thả 5-6 tháng'".

Thúy An cho biết sức khỏe 2 vợ chồng bình thường nhưng nôn nao có em bé và muốn sàng lọc phôi nên thực hiện IVF

Khi quyết định can thiệp y tế, Thúy An cũng đối mặt với không ít khó khăn vì qua nhiều lần mới thành công. Vì ám ảnh lần sẩy thai trước đó nên nàng hậu giữ kín thông tin từ lúc em bé vào tổ an toàn đến khi "mẹ tròn con vuông". Cô cho hay: "Chuyển phôi đầu tiên, bác sĩ báo tôi đậu rồi. Tuy nhiên, tháng sau đi siêu âm lại thì bác sĩ báo là tôi không có phôi. Chỉ một lần không đậu đó thôi là tôi đã stress rồi. Mấy tháng sau tôi làm phôi tiếp và may mắn là đậu. Trước đó tôi bị sẩy 1 lần nên khá hụt hẫng, vậy nên lần này đậu tôi cũng không dám thông báo với ai".

Vì trải qua hành trình nhiều thử thách mới có thể thụ thai thành công nên Thúy An rất kỹ lưỡng và cẩn trọng trong 9 tháng 10 ngày. Cô khiến diễn viên Ngọc Lan giật mình khi tiết lộ từng đi siêu âm 4 lần/tuần để được gặp bác sĩ, nghe tư vấn em bé an toàn mới có thể thở phào. Thúy An cho biết em bé từng bị nghi có vấn đề sức khỏe khi còn trong bụng mẹ, tuy nhiên sau nhiều lần kiểm tra thì chỉ số bé ổn định.

Thúy An sinh con 10 ngày rồi mới thông báo công khai trên mạng xã hội

Thúy An cho biết trong ngày vượt cạn rất đau đớn, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vì con chào đời bình an. Thời gian đầu làm mẹ, nàng hậu 27 tuổi gặp khủng hoảng vì nhóc tỳ lười ăn, đang ở ngưỡng gần chỉ số bị suy dinh dưỡng. Cô và chồng tiến sĩ cũng gặp bất đồng trong phương pháp nuôi dạy con, sau đó cả hai phải ngồi lại để nói chuyện và tìm ra cách hợp lý hơn.

Thúy An nói: "Ban đầu tính tôi khá nguyên tắc khi nuôi con, chồng tôi thì rất dễ tính và chiều con. Thời gian trước hai vợ chồng cũng khó chịu với nhau, nhưng dần thì tôi cảm thấy mình nên thay đổi, giảm bớt cái khó của mình xuống, khuyên chồng nghiêm lại với con. Hai vợ chồng dung hòa lại nên mọi thứ ổn hơn, bây giờ tôi cũng dễ với con luôn. Con ăn được là tôi mừng rồi".

Thúy An khủng hoảng vì con gái lười ăn, 2 vợ chồng phải ngồi xuống nói chuyện để tìm ra phương pháp nuôi con

Hiện tại, Thúy An thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện nghệ thuật, cô dành hầu hết thời gian cho việc chăm con và kinh doanh một cửa hàng cafe. Chồng của Thúy An từng sống ở nước ngoài 12 năm. Hiện anh trở về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời giảng dạy tại một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học. Nàng hậu được chồng yêu thương, cưng chiều, thường xuyên được tặng đồ hiệu và du lịch nước ngoài.

Thúy An gây choáng khi khoe nhận của hồi môn vàng trĩu cổ trong đám cưới

Nàng hậu có gia đình hạnh phúc bên ông xã hơn 10 tuổi

Cô được chồng cưng chiều, thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài