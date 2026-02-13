Á hậu Tú Anh "tái xuất" rạng rỡ, khoe sắc vóc mẹ hai con tại sự kiện đầu năm

Vừa qua, sự kiện ra mắt không gian mua sắm mới tại khu vực trung tâm Thủ đô đã thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Xuất hiện tại sự kiện khai trương cửa hàng biểu tượng (concept store) của Zara tại Hanoi Centre, Á hậu Tú Anh trở thành tâm điểm với thần thái sang trọng và nhan sắc ngày càng mặn mà.

Với diện tích hơn 1.800 mét vuông, không gian này gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế kiến trúc boutique hiện đại, điểm xuyết bằng chất liệu gỗ sồi và kim loại sơn mài sang trọng. Đặc biệt, mặt tiền bằng kính khối cong cho phép ánh sáng tự nhiên lan tỏa vào bên trong, tạo nên một bối cảnh đậm chất nghệ thuật cho các tín đồ thời trang.

Xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục da tối màu đầy quyền lực, Á hậu Tú Anh nhanh chóng chiếm trọn "spotlight". Dù vừa mới gia nhập hội mẹ bỉm hai con vào cuối năm 2024, nàng hậu vẫn giữ vững phong độ với sắc vóc mảnh mai và làn da không tì vết. Khác với vẻ lộng lẫy trên sàn diễn, Tú Anh ngoài đời chọn lối trang điểm thanh lịch, tôn lên đường nét thanh tú của gương mặt.

Tại sự kiện, Tú Anh dành nhiều thời gian tham quan không gian mua sắm được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất. Khác với những cửa hàng thông thường, địa điểm này gây ấn tượng bởi cấu trúc boutique hiện đại, sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ sồi và kim loại sơn mài, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và thời trang.

Sau hơn một thập kỷ đăng quang Á hậu Việt Nam, Tú Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân. Cô từng chia sẻ rằng chính sự thấu hiểu của chồng và niềm vui khi chăm sóc hai thiên thần nhỏ là "liều thuốc" giúp cô luôn rạng rỡ. Dù lịch trình cuối năm dày đặc, người đẹp vẫn ưu tiên dành thời gian tham quan các khu vực trưng bày mang tính bền vững và thân thiện với môi trường, một xu hướng mà cô luôn theo đuổi trong lối sống hàng ngày.

Sự xuất hiện của Tú Anh không chỉ mang đến không khí nhộn nhịp cho buổi khai trương mà còn tiếp thêm cảm hứng mặc đẹp cho các chị em phụ nữ trong dịp Xuân Bính Ngọ đang cận kề. Sau khi dành thời gian trải nghiệm các dòng sản phẩm mới, nàng hậu nhanh chóng ra về để chuẩn bị cho những kế hoạch riêng của gia đình, khép lại một buổi chiều đầy ấn tượng giữa lòng Hà Nội.