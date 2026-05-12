Vừa chính thức bước lên cương vị mới tại đêm chung kết diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, Á hậu 1 Thu Trúc đã có một quyết định đầy ý nghĩa khi thực hiện chuyến trở về trường THCS Tào Xuyên (Thanh Hóa). Đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi học trò, mà còn là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng ước mơ của cô gái trẻ xứ Thanh.

Đồng hành cùng Thu Trúc trong chuyến đi đặc biệt này có Hoa hậu Phan Kim Oanh – Trưởng BTC cuộc thi, cùng ê-kíp Phan Oanh Media. Rũ bỏ hình ảnh lộng lẫy, hào nhoáng trên sân khấu, nàng Á hậu xuất hiện trong trang phục giản dị, gần gũi nhưng vẫn đầy cuốn hút bởi thần thái tự tin, rạng rỡ.

Ngay từ khi đặt chân bước vào sân trường, Thu Trúc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và đông đảo các em học sinh. Những tràng pháo tay kéo dài cùng những ánh mắt tự hào đã làm nên một bầu không khí vô cùng ấm áp. Đối với các em học sinh nơi đây, Thu Trúc không chỉ là một nàng hậu vừa đăng quang, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, sự nỗ lực và khát vọng vươn lên từ chính mảnh đất quê hương.

Trong buổi giao lưu, Á hậu Thu Trúc không giấu được niềm xúc động khi gặp lại những người thầy, người cô từng dìu dắt mình. Cô bày tỏ, dù đã đi qua nhiều nơi, đứng trên nhiều sân khấu lớn, nhưng cảm giác được đứng dưới mái trường xưa vẫn mang lại những cảm xúc thiêng liêng khó tả. Đó là nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình trưởng thành của cô về cả tri thức, lòng biết ơn và nghị lực sống.

Nàng Á hậu sinh năm 2000 cũng dành phần lớn thời gian để trò chuyện và truyền động lực cho các em học sinh. Cô nhắn nhủ: "Hoàn cảnh không quyết định tương lai, điều quan trọng nhất chính là sự kiên trì và niềm tin vào chính bản thân mình." Lời chia sẻ chân thành, mộc mạc của cô đã nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể nhà trường.

Sự đồng hành của Hoa hậu Phan Kim Oanh tại sự kiện cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp. Với vai trò người đứng đầu cuộc thi, cô không chỉ nâng đỡ Thu Trúc trong suốt hành trình nhan sắc mà còn tiếp tục định hướng, hỗ trợ để nàng Á hậu phát triển hình ảnh gắn liền với các hoạt động cộng đồng, tôn vinh các giá trị văn hóa cội nguồn.

Đáng chú ý, dù lịch trình sau đăng quang vô cùng dày đặc và gần như không có thời gian nghỉ ngơi, Thu Trúc vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi dào. Ngay sau khi kết thúc chuyến tri ân tại Thanh Hóa, cô lập tức di chuyển xuyên đêm trở lại Hà Nội để chuẩn bị hành trang cho chuyến bay sang Ai Cập vào sáng sớm ngày 13/5.

Tại đây, cô sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2026 (Hoa hậu Sinh thái Quốc tế) một trong những sân chơi sắc đẹp uy tín thế giới, hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Việc liên tục di chuyển, cống hiến cho các hoạt động ý nghĩa rồi nhanh chóng bước vào chặng đua quốc tế cho thấy tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và quyết tâm lớn của nàng Á hậu trẻ. Không chỉ mang đến vẻ đẹp sắc vóc, Thu Trúc được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi mang theo hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Bản lĩnh, giàu lòng nhân ái và luôn trân trọng những giá trị cội nguồn.

Sau ánh hào quang của vương miện, điều công chúng nhìn thấy ở Á hậu Thu Trúc không chỉ là danh hiệu, mà là một cô gái biết trân trọng quá khứ, biết hướng về quê hương. Đây chính là giá trị nhân văn cao đẹp nhất mà một đại diện nhan sắc có thể lan tỏa đến cộng đồng.

