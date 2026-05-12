Hot: Huỳnh Hiểu Minh bị tóm gọn thập thò ở bệnh viện phụ sản cả tiếng đồng hồ, lẽ nào sắp lên chức cha lần 3?

Trưa 12/5, cánh săn ảnh Trung Quốc gây xôn xao khi đăng video Huỳnh Hiểu Minh lén lút xuất hiện ở 1 bệnh viện phụ sản. Theo paparazzi, tài tử hàng đầu Cbiz trông rất bí hiểm, đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt. Anh và nhân viên của mình thập thò bên ngoài khu vực khám bệnh cả tiếng đồng hồ mới rời đi. Hình ảnh này khiến nam diễn viên bị nghi vấn bí mật đưa bạn gái mới ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi đi khám thai và sắp lên chức cha lần 3. Dù chưa rõ thực hư, song công chúng không khỏi bất ngờ với tốc độ tiến triển tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh và cô bồ kém 22 tuổi. Họ mới bị lộ hình ảnh hẹn hò vào cuối tháng 2 vừa qua tại Universal Studios (Singapore).

Bên cạnh những lời chúc mừng hay bày tỏ sự bất ngờ, cũng có dân mạng cho rằng video trên chưa đủ để chứng minh Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Hồ Nhiễm Nhi đã có tin vui. Không loại trừ khả năng nam diễn viên đến bệnh viện phụ sản để thăm họ hàng, anh chị em vừa sinh con ở đây. Trước nghi vấn sắp lại làm cha, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Huỳnh Hiểu Minh hiện có 2 con gồm quý tử Tiểu Hải Miên với Angelababy và 1 con gái với tình cũ hot girl Diệp Kha. Tuy nhiên, ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp và gia đình anh không ngó ngàng đến "công chúa út", để mặc cho Diệp Kha nuôi dưỡng.

Hồ Nhiễm Nhi - bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh - sinh năm 1999. Cô kém Huỳnh Hiểu Minh 22 tuổi và cũng là người chủ động theo đuổi nam diễn viên. Nhiễm Nhi tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ), xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Người đẹp từng làm MC, tham gia show vũ đạo Great Dance Crew với vai trò thí sinh bà phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, mỹ nhân này từng tham dự 1 sự kiện cùng Hồ Ca.

Sau khi hình ảnh thân mật với Huỳnh Hiểu Minh và danh tính bản thân phủ sóng khắp truyền thông, Hồ Nhiễm Nhi đã có loạt động thái bất thường, xóa sạch bài đăng trên tất cả tài khoản MXH chính thức của mình. Đến tài khoản phục vụ cho công việc với chỉ 50 người theo dõi, Hồ Nhiễm Nhi cũng xóa đi video duy nhất là khoảnh khắc cô làm việc cùng nam diễn viên Hồ Ca. Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1999 còn gỡ bỏ chân dung avatar đại diện ở 2 tài khoản phụ của mình, để thay bằng hình ảnh chú mèo.

1 nguồn tin ở showbiz Hoa ngữ đã tiết lộ với tờ 163 rằng chính tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đã "gia trưởng" yêu cầu bạn gái mới rút khỏi MXH, không được phát ngôn linh tinh về mối quan hệ của họ khi chưa được anh cho phép. Huỳnh Hiểu Minh kiểm soát lời ăn tiếng nói và mọi hành động của Hồ Nhiễm Nhi vì sợ giẫm lên vết xe đổ như cuộc tình với Diệp Kha - người liên tục livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi, thậm chí xúc phạm nhiều nghệ sĩ kỳ cựu ở showbiz Trung Quốc khiến tài tử phải "muối mặt" đi nhận sai.

Mặc dù phải ở ẩn, "cách ly" với MXH và tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật vì yêu Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Nhiễm Nhi vẫn chấp nhận. Việc nữ ca sĩ này đổi avatar cá nhân sang hình con mèo cho thấy tình cảm mặn nồng của cô với người bạn trai quyền lực. Tại showbiz Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là nghệ sĩ cuồng mèo. Khi còn yêu Diệp Kha, nam diễn viên đã đặt mua 1 chú mèo tặng bạn gái. Cả hai cùng nuôi dưỡng chú mèo và xem nó như tín vật định tình của mình.

