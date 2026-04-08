Á hậu Thu Trúc lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International

Thu Trúc sinh năm 2003 tại Thanh Hoá, sở hữu nhan sắc thanh tú cùng vóc dáng vô cùng cân đối. Với chiều cao 1m69, cân nặng 52kg và số đo ba vòng chuẩn mực 78–63–95, cô luôn biết cách thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Từ khi là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Thu Trúc bén duyên với nghệ thuật qua vai trò người mẫu ảnh và đạo diễn catwalk. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của cô gái trẻ là bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và trưởng thành. Chính quyết tâm này đã đưa cô đến với Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 – cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trong đời.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong thái tự tin, cô đã xuất sắc cán đích ở vị trí Á hậu 1. Nhớ lại khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ, Thu Trúc bộc bạch:"Lúc đó cảm xúc của tôi là sự ngỡ ngàng và vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm nhận được những nỗ lực của mình suốt thời gian qua đã được đền đáp. Sự ủng hộ nhiệt tình của ban tổ chức, gia đình và bạn bè chính là nguồn sức mạnh to lớn để tôi bước tiếp trên con đường này."

Trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc quốc tế ngày càng đòi hỏi cao về thông điệp vì cộng đồng và khả năng ứng xử, Thu Trúc đang nắm trong tay lợi thế không hề nhỏ. Cô gây ấn tượng mạnh khi có thể giao tiếp thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc một "vũ khí" sắc bén giúp đại diện Việt Nam dễ dàng hòa nhập và tỏa sáng tại Ai Cập sắp tới.

Bên cạnh nghệ thuật, Thu Trúc có một lộ trình học vấn cực kỳ nghiêm túc. Cô tiết lộ công việc người mẫu hiện tại chỉ là bước đệm bán thời gian trước khi bước vào kế hoạch học tập dài hạn:"Tôi có dự định du học thạc sĩ chuyên ngành Supply Chain Management (Quản lý Chuỗi cung ứng) tại Mỹ vào năm 2027. Hiện tại, tôi đang dành một năm học thêm chuyên ngành này tại Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất."

Bước ra từ cuộc thi với danh hiệu danh giá, Thu Trúc khẳng định ngôi vị Á hậu 1 không đơn thuần là một thành tích để hào nhoáng trưng bày. Thay vào đó, người đẹp xem danh hiệu này như một "trạm tiếp năng lượng", tạo đà để cô bắt đầu những hành trình lớn hơn và thực hiện các dự án cộng đồng thiết thực.

Không muốn xây dựng hình tượng quá xa cách hay lộng lẫy xa vời, Thu Trúc hướng đến vẻ đẹp của một cô gái dịu dàng, thanh lịch nhưng sở hữu tư duy sắc sảo và trái tim ấm áp. Trong thời gian tới, nàng Á hậu mong muốn trở thành một đại diện nhan sắc tri thức, gắn bó mật thiết với các dự án giáo dục và văn hoá. "Tôi muốn mỗi nơi mình đi qua đều để lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, chứ không chỉ là những bức hình đẹp," cô chia sẻ.

Với tư duy hội nhập toàn cầu nhưng vẫn giữ chặt sợi dây kết nối cùng các giá trị truyền thống dân tộc, Á hậu Thu Trúc đang tích cực rèn luyện mọi kỹ năng, chuẩn bị hành trang chỉn chu nhất cho hành trình sắp tới. Sự tự tin và bản lĩnh của cô hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, nối dài chuỗi thành tích tự hào cho nhan sắc Việt tại đấu trường Miss Eco International.



