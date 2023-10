Tiết lộ lý do trở thành giáo viên mầm non, Sao Mai tâm sự: “Mẹ tôi là một giáo viên mầm non và chính bà đã truyền thêm cho tôi nguồn cảm hứng để lựa chọn ngành sư phạm. Hơn nữa, tôi rất yêu trẻ con, vì các bé mầm non đang ở giai đoạn tập ăn, tập nói và sống rất hồn nhiên. Đôi khi chỉ cần 1 nụ cười, 1 lời nói ngây thơ của các bé cũng khiến cho tim mình tan chảy. Các bé cũng chính là mầm non tươi lại của đất nước. Vậy nên, chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc và bảo về các bé thật tốt".