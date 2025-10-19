Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong phim

Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh phát sóng khung giờ vàng VTV hiện vẫn đang nhận được sự theo dõi của đông đảo khán giả. Đặc biệt, những diễn biến liên quan đến gia đình của Mỹ Anh - nhân vật do Phương Oanh đảm nhận cũng khiến dân tình dành sự quan tâm.

Song, tạm gác lại những “sóng gió” sắp đến với gia đình Phương Oanh trong phim, nhiều người cũng hết lời khen ngợi với cơ ngơi, căn hộ mà cặp vợ chồng Mỹ Anh - Đăng (Doãn Quốc Đam đóng) sở hữu. Những góc quay trong nhà đều nhận được sự chú ý của netizen.

Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh trong phim

Từ những tập đầu tiên của bộ phim, cả hai cho biết đây là lần chuyển nhà thứ 3 của gia đình. Sau nhiều năm tích cóp, họ quyết định mua một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, có giá lên tới nửa triệu USD (khoảng hơn 13 tỷ đồng). Tuy nhiên, căn hộ này vẫn có phần vượt quá tài chính của vợ chồng Mỹ Anh, do đó cả hai phải vay ngân hàng một khoản, trả nợ từng tháng.

Căn hộ có diện tích rộng, gồm 3 phòng ngủ. Trong phim, Phương Oanh chia không gian thành phòng ngủ chính của 2 vợ chồng, 1 phòng ngủ riêng của con trai, 1 phòng trống để dành cho bố ruột nhưng ông không đồng ý chuyển đến sống chung.

Căn hộ có diện tích rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại

Phòng ngủ chính của vợ chồng Mỹ Anh - Đăng được thiết kế tối giản, vẫn cùng tone với tổng thể ngôi nhà

Bên cạnh đó là phòng ngủ của con trai

Nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, đồ nội thất đều được lựa chọn theo cùng tone màu, chủ yếu là đen, nâu, be. Không gian sinh hoạt chung của gia đình rất rộng rãi, phòng khách và phòng bếp mở, nối liền với nhau tạo khoảng thoáng cho tổng thể căn hộ.

Trong phim này, Phương Oanh cũng đảm nhận vai diễn một người vợ đảm đang, chăm lo chuyện bếp núc rất khéo. Chính vì vậy mà không gian bếp cũng được đầu tư chỉn chu, là nơi mà cô luôn gắn bó.

Không gian phòng khách và phòng bếp được nối liền

Căn bếp yêu thích của Phương Oanh trong phim

Ngoài công năng thuận tiện cho sinh hoạt, căn hộ còn được đầu tư nhiều thiết bị công nghệ xịn sò như máy hút ẩm, TV màn hình led,... Khu vực nấu nướng cũng được trang bị rất nhiều món đồ gia dụng, phục vụ cho sở thích nấu ăn của Phương Oanh.

Cũng chính bởi căn hộ này mà vợ chồng Mỹ Anh - Đăng luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trong mắt người thân, bạn bè. Cặp đôi được cho là hình mẫu gia đình mà ai cũng muốn hướng đến khi sở hữu công ty riêng, nhà đẹp, con học trường quốc tế,... Vì vậy mà loạt drama sắp tới ập đến gia đình của Phương Oanh trong phim đang khiến dân tình tò mò, bày tỏ sự tiếc nuối bởi nhân vật của cô vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại khá vất vả.

