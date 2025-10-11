Phạm Quỳnh Anh trở lại với EP “Xinh Sao Phải Khóc”: Khi phụ nữ chọn yêu bản thân thay vì rơi nước mắt

Sau hành trình đáng nhớ tại "Chị Đẹp Đạp Gió 2024", Phạm Quỳnh Anh chính thức trở lại với âm nhạc bằng EP "Xinh Sao Phải Khóc" – sản phẩm đánh dấu 28 năm làm nghề và mở ra một diện mạo mới của nữ ca sĩ: trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh một "Phạm Quỳnh Anh của những bản tình ca buồn", thì lần này, cô chọn hướng đi khác – hướng về niềm vui, sự tự tin và tình yêu chính mình. "Tôi muốn có một sản phẩm âm nhạc truyền động lực cho tất cả phụ nữ, bất kể lứa tuổi nào. Họ xứng đáng được yêu thương, được xinh đẹp và hạnh phúc theo cách của riêng mình," – Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Hành trình "Chị Đẹp Đạp Gió" đã giúp cô tìm thấy một nguồn năng lượng mới – vừa trẻ trung, vừa dám thử thách giới hạn. Và giờ đây, nguồn năng lượng ấy tiếp tục được lan toả qua âm nhạc, như một món quà dành cho những người phụ nữ đã từng khóc vì yêu, và nay học cách xinh đẹp ngay cả khi tổn thương.

EP gồm 4 ca khúc: Xinh Sao Phải Khóc, Xinh Sao Phải Khóc (Dance Version), Là Cơn Say Nói, và Đợi Bàn – là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và cảm xúc quen thuộc.

Ca khúc chủ đề "Xinh Sao Phải Khóc" do Rin9 sáng tác, mang màu sắc disco – pop hiện đại, rực rỡ và tươi vui. Phần rap được viết bởi Tuimi, còn phần thể hiện rap trong MV do Đồng Ánh Quỳnh đảm nhận – một quyết định táo bạo, thể hiện tinh thần "chị đẹp dám liều" của Phạm Quỳnh Anh.

Bản phối do producer WOKEUP thực hiện, mang đến năng lượng mới mẻ, trẻ trung và hợp xu hướng quốc tế.

Hai ca khúc còn lại là "màu lặng" quen thuộc của Phạm Quỳnh Anh: "Là Cơn Say Nói" (Hamlet Trương) – một bản ballad sâu lắng, gợi nhớ giọng hát trữ tình từng gắn liền với nữ ca sĩ suốt hai thập kỷ. "Đợi Bàn" – ca khúc từng gây chú ý trong "Chị Đẹp Đạp Gió 2024", nay được phối lại bởi S•HUBE với sự góp giọng của Hoàng Yến Chibi, như một lời tri ân cho tình bạn và tinh thần gắn kết giữa những người phụ nữ.

"Tôi muốn khán giả vừa thấy một Phạm Quỳnh Anh khác lạ, vừa vẫn cảm nhận được người phụ nữ từng hát 'Bụi Bay Vào Mắt'. Vì dù thay đổi, tôi vẫn là chính mình – chỉ là phiên bản biết cười nhiều hơn," – cô nói.

Đi kèm với EP là MV "Xinh Sao Phải Khóc", được đạo diễn bởi Anh Tài Kiến Ứng – người bạn thân thiết của Phạm Quỳnh Anh.

MV quy tụ "hội Anh Tài – Chị Đẹp" gồm BB Trần và Đồng Ánh Quỳnh, mang đến không khí trẻ trung và gắn kết như chính thông điệp mà ca khúc truyền tải.

Câu chuyện trong MV xoay quanh hình ảnh người phụ nữ nhận ra giá trị bản thân sau những tổn thương, dám bước qua nỗi buồn để sống hạnh phúc và tự do. Những hình ảnh ẩn dụ, phối cảnh hiện đại và tinh tế khiến sản phẩm vừa thời trang, vừa giàu cảm xúc – đúng với tinh thần "tuyên ngôn phụ nữ hiện đại" mà Phạm Quỳnh Anh muốn gửi gắm. "Tôi hạnh phúc khi sản phẩm này ra đời như một món quà tinh thần.

Xinh Sao Phải Khóc | Phạm Quỳnh Anh x WOKEUP x BB Trần x Đồng Ánh Quỳnh

'Xinh Sao Phải Khóc' không chỉ là câu chuyện của riêng tôi, mà là lời nhắn gửi đến mọi phụ nữ: hãy luôn yêu thương chính mình – vì khi đó, bạn mới thật sự đẹp," – nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau gần ba thập kỷ làm nghề, Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được điều quý giá nhất – tình yêu với âm nhạc và lòng biết ơn khán giả. Cô không còn là người phụ nữ của những bản tình ca đẫm nước mắt, mà là "chị đẹp" của thế hệ phụ nữ dám sống, dám vui, dám yêu thương bản thân. "Phụ nữ xinh là khi họ vui. Và vui thì… sao phải khóc?" – Phạm Quỳnh Anh cười nói.



