Á hậu Phương Thảo lên tiếng về phát ngôn "Thảo Nhi Lê không hợp là Hoa hậu"

Những ngày qua, việc đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngưng đề cử đại diện tham gia Miss Universe từ năm 2023 khiến người hâm mộ sắc đẹp vô cùng lo lắng cho số phận của Á hậu Thảo Nhi Lê. Bởi lẽ, nếu đúng như dự kiến, Thảo Nhi Lê sẽ là đại diện tiếp theo sau Ngọc Châu chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Người hâm mộ lo lắng Thảo Nhi Lê mất suất đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2023 - Ảnh: Internet

Giữa thời điểm mọi việc chưa ngã ngũ, trong các diễn đàn sắc đẹp, fan lại truyền tay nhau loạt tin nhắn "đụng chạm" Thảo Nhi Lê, được cho là của Phương Thảo - Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam).

Theo đó, tài khoản này cho biết: "Thật sự là Nhi không hợp Hoa hậu đâu mọi người ạ. Mục đích của Nhi khi đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là để PR cho công việc kinh doanh, chứ không phải vì khát khao Hoa hậu. Trao cơ hội ấy cho người có khát khao xứng đáng hơn". Tin nhắn với những dòng nhận xét này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Tin nhắn được cho là của Á hậu Phương Thảo - Ảnh: Thế giới Hoa hậu

Liên hệ với Á hậu Phương Thảo trước ồn ào trên, người đẹp thừa nhận là chủ nhân của loạt tin nhắn đang bị rò rỉ. "Lời nhận định này đã từ 8 tháng trước và tôi không muốn nhắc tới vì đã giải thích và bị cắt ghép. Tôi có thói quen ăn nói ngắn gọn nên mọi người có vẻ hiểu lầm", Phương Thảo cho biết.



Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 còn có chia sẻ dài phản hồi rõ hơn về tin nhắn đang lan truyền trong các diễn đàn sắc đẹp:

"Khi viết những điều này thì tôi là một khán giả bình thường xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và tôi nhận định mọi thứ dưới góc độ business woman (nữ doanh nhân - PV). Tôi thấy tôi và Nhi có khá nhiều điểm giống nhau: cùng làm kinh doanh, cung Bọ Cạp, cùng học ngành liên quan đến thời trang ở châu Âu, từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới… nên tôi yêu mến và đánh giá cao Nhi.

Chính vì đánh giá cao nên tôi mới nhận định Nhi không hợp làm Hoa hậu. Vì làm Hoa hậu là khổ nhất: Bị quản lý chặt chẽ, phải ở căn hộ công ty chỉ định (không đẹp như căn hộ đang ở), bị kiểm soát đi lại, không được tự do du lịch, hẹn hò… Trong khi làm Á hậu vừa có danh hiệu, lại tự do tự tại. Với những cô gái tính cách mạnh mẽ, độc lập và quen tự do làm những điều mình yêu như chúng mình, thì tại sao phải 'mua gông buộc mình'?

Mục đích khi đến với Hoa hậu để PR là chuyện bình thường. Bản thân Phương Thảo hay hầu hết các cô gái khi đến với cuộc thi Hoa hậu đều để PR theo một khía cạnh nào đó ít hay nhiều. Bởi vì trước khi giúp đỡ được người khác, làm nhiều điều thiện thì bản thân mình cũng phải có sự nghiệp vững vàng. Dưới góc độ làm kinh doanh, điều này là sự khôn ngoan chứ không xấu. Rõ ràng, chỉ những người phụ nữ tài giỏi, thông minh, có sắc mới có khả năng PR việc kinh doanh của mình đã tốt nay càng thêm phát triển".

Phương Thảo giải thích những tin nhắn cô viết là đánh giá cao Thảo Nhi Lê - Ảnh: Internet

Về phát ngôn "Trao cơ hội cho người có khát khao xứng đáng hơn", Phương Thảo chia sẻ: "Không phải ai đi thi Hoa hậu muốn là 'trao' được cơ hội cho người khác vì phải ở vị trí 'mạnh' thế nào mới dùng từ 'trao' được. Đối với mình, Hoa hậu là cơ hội đổi đời cho những cô gái đạt được vương miện. Vì đằng sau sự lộng lẫy trên sân khấu, là cố gắng trầy da máu thịt, mồ hôi, nước mắt để cuộc đời sang một trang mới.

Ở vị trí Nhi hay Phương Thảo đi thi Hoa hậu với một tâm thế của rich women (người phụ nữ giàu có, thành đạt - PV), chúng mình may mắn hơn rất nhiều thí sinh khác vì được có cơ hội học hành ở châu Âu, cha mẹ khoẻ mạnh, không có gánh nặng phải lo gia đình có người bệnh tật, nghèo đói. Nhưng ở kia có những cô gái mang rất nhiều nỗi khổ trên vai và đối với họ danh hiệu Hoa hậu là sự sống còn, có thể cứu sống ai đó trong gia đình, đổi được căn nhà khang trang cho cha mẹ già…

Ở vị trí một nữ doanh nhân, tôi hiểu nếu có danh hiệu thì dù ở vị trí nào trong top 3, người có sẵn năng lực, tiềm năng sẽ luôn phát triển tốt, đầy đủ danh tiếng và tiền bạc, thúc đẩy kinh doanh, lấn sân showbiz… Một người có tầm nhìn lãnh đạo ngoài cố gắng hết mình vì mục tiêu nhưng còn có tình người, lòng nhân ái. Một miếng bánh ngon đối với người ăn no có thể chỉ là món tráng miệng, nhưng đối với người đói lại là khát khao được cứu mạng.

Tôi tin rằng, với giải thích cặn kẽ của mình, những khán giả có tri thức, lòng nhân ái và sự bao dung sẽ hiểu được ngọn ngành, tránh những suy nghĩ tiêu cực không đáng có làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp trong giới".

Á hậu Phương Thảo cũng là nữ doanh nhân - Ảnh: Internet

Á hậu Phương Thảo sinh năm 1994. Người đẹp Thái Bình được biết đến là Giám đốc dự án bất động sản, giảng viên thỉnh giảng Đại học Kinh tế & Tài chính TP.HCM, Thạc sĩ Anh Quốc ngành quản trị. Cô từng có khoảng thời gian 5 năm học và làm việc tại London, Anh Quốc từ năm 18 tuổi.