Mới đây diễn viên Bình An đã chia sẻ lại quá trình 7 tuần từ khi bước vào phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước, sụn chêm. Nam diễn viên bị chấn thương do đá bóng và đã bước vào quá trình hồi phục và vật lý trị liệu. Điều khiến dân tình chú ý là sự đồng hành của vợ Bình An suốt những ngày qua. Á hậu Phương Nga luôn tức trực bên cạnh chồng từ lúc ở viện đến khi về nhà. Đáng nói trong video được Bình An chia sẻ, nàng á hâu còn không kiềm được nước mắt.

Phương Nga rớm nước mắt

Hành trình điều trị với bác sĩ từng làm việc ở ĐT Việt Nam của Bình An

Trước đó, nam diễn viên gặp chấn thương nghiêm trọng ở dây chằng chéo trước và khớp gối khi tham gia một trận bóng đá cùng bạn bè. Sau thời gian dài điều trị bảo tồn nhưng không tiến triển, Bình An quyết định phẫu thuật giữa tháng 7/2025. Ca mổ diễn ra thuận lợi, tuy nhiên việc hồi phục sau đó đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và nỗ lực.

Hiện tại, chân phải của Bình An vẫn còn yếu, cơ bị teo khoảng vài centimet do thời gian dài không vận động. Dù vậy, anh luôn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên cập nhật hình ảnh luyện tập để chia sẻ hành trình hồi phục với người hâm mộ.

Nam diễn viên đi đá bóng chấn thương nặng

Phương Nga luôn bên chồng