Phương Nga và Bình An đã có 7 năm gắn bó, trở thành một trong những cặp đôi đẹp và được yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Nếu trên thảm đỏ, cả hai thường khiến fan xuýt xoa bởi hình ảnh chỉn chu, ngọt ngào như ngôn tình thì ở đời thường, vợ chồng Phương Nga lại ghi điểm nhờ sự dí dỏm, gần gũi. Mỗi lần Bình An đăng tải clip hay khoảnh khắc bên vợ, netizen đều lập tức soi ra vô số tín hiệu "bất ổn" cực lầy lội, từ cách trêu chọc, pha trò cho đến những màn đối đáp hài hước.

Mới đây, nhiều người "chấm hóng" khi Bình An đăng clip Phương Nga khóc nức nở, tóc tai rũ rượi. Thậm chí, khi chồng zoom cận mặt thì Phương Nga còn tỏ thái độ hờn dỗi, đẩy ống kính đi nơi khác. Nhiều người hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra khiến Á hậu gen Z không nén được cảm xúc như thế kia. Thế nhưng, cú "twist" xuất hiện ở cuối clip. Hoá ra, nguyên nhân khiến Phương Nga bật khóc nức nở không phải vì chuyện gia đình hay áp lực cuộc sống, mà đơn giản chỉ là… xúc động khi xem phim. Chứng kiến vợ khóc lóc không ngừng, Bình An bất lực thốt lên: "Không phải thương chồng đau chân khóc, mà thương anh diễn viên đẹp trai nên khóc"

Khoảnh khắc drama gia đình siêu lầy lội này ngay lập tức thu hút gần 2 triệu xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Nhiều netizen sau khi xem xong clip đã để lại loạt bình luận vừa thương vừa buồn cười cho cuộc sống hôn nhân của Bình An bên cô vợ "đa cảm" Phương Nga. Có người đùa rằng nam diễn viên đúng chuẩn chồng quốc dân, vừa phải dỗ dành, vừa phải kiên nhẫn chịu đựng những phút “trái gió trở trời” của bà xã.

Phương Nga khóc nức nở khiến Bình An cũng hoang mang

Bình An bắt gặp vợ nức nở, liên tục lau nước mắt và khuôn mặt cũng sưng lên

Phương Nga ngại ngùng khi bị chồng phát hiện đang khóc

Cứ ngỡ Phương Nga xót vì chồng bị chấn thương ai dè cô khóc vì xem phim

Bình An và Phương Nga được netizen ưu ái gọi là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của Vbiz. Cả hai bén duyên từ năm 2018, khi cùng hoạt động trong làng giải trí và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu. Đến mùa Valentine 2019, đôi trai tài gái sắc mới chính thức công khai tình cảm trước công chúng, nhận về “cơn mưa” lời chúc mừng từ khán giả.

Sau hơn ba năm gắn bó, tháng 2/2022, Bình An đã có màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Không lâu sau đó, vào tháng 10/2022, đám cưới cổ tích của cặp đôi diễn ra tại Hà Nội, quy tụ dàn sao đình đám và được đầu tư hoành tráng, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất năm.

Vợ chồng Bình An và Phương Nga được khen là "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Việt

Không chỉ gây chú ý với chuyện tình ngọt ngào ngoài đời, Phương Nga và Bình An còn thường xuyên mang đến tiếng cười cho khán giả nhờ những màn trêu đùa cực "lầy lội" trên mạng xã hội. Từ việc tung những khoảnh khắc "dìm hàng" nhau cho đến những câu nói đùa duyên dáng, cả hai luôn giữ cách thể hiện tình cảm rất tự nhiên, gần gũi. Chính sự hài hước này giúp cặp đôi không chỉ được ngưỡng mộ vì đẹp đôi, mà còn tạo cảm giác thân thiện, dễ thương như những cặp vợ chồng trẻ ngoài đời thường. Đây cũng là lý do khiến Phương Nga – Bình An ngày càng chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả, trở thành "couple quốc dân" trong mắt netizen.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Phương Nga từng bật mí: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này".

Từ sau khi kết hôn, cả hai liên tục có những hành động trêu ghẹo đối phương