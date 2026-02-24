Nadia Ferreira đảm nhận vai trò một trong những MC của lễ trao giải âm nhạc Latinh lâu đời, uy tín Premio Lo Nuestro. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô gây bất ngờ khi khoe bụng bầu duyên dáng. Đây là con thứ 2 của Nadia Ferreira với siêu sao nhạc Latinh - Marc Anthony. Trong khi đó, đây là đứa con thứ 8 của nam ca sĩ.

Đảm nhận vai trò MC, Nadia Ferreira được chồng hộ tống và chăm sóc kỹ càng trong hậu trường. Cả hai thể hiện những cử chỉ tình cảm. Nhiều người đoán Nadia Ferreira đang ở tháng thứ 5, 6 của thai kỳ.

Nadia Ferreira khoe bụng bầu lần 2 bên chồng.

Đồng hành cùng Nadia Ferreira trong vai trò MC là Clarissa Molina (Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2015) và Thalía (nữ diễn viên truyền hình có thù lao cao nhất lịch sử Mexico). Nadia Ferreira thay nhiều bộ váy áo lộng lẫy trong đêm trao giải. Nhan sắc của người đẹp khi mang bầu lần 2 nhận nhiều lời khen ngợi.

Đây là lần đầu Nadia Ferreira xuất hiện trước công chúng kể từ khi mang bầu. Cô công bố mang thai lần hai hôm 28/1. "Cuộc sống đã ban tặng cho chúng tôi một món quà tuyệt vời. Marquito sắp trở thành anh trai rồi", cô viết.

Trước đó, Nadia Ferreira và Marc Anthony đối diện tin đồn tan vỡ dù vẫn xuất hiện cùng nhau. Nhiều trang tin cho biết tình cảm của cặp đôi rạn nứt và thậm chí họ đã chia tay trong êm đẹp. Đối diện tin đồn, cả hai đều chọn cách im lặng.

Nadia Ferreira và Marc Anthony gặp nhau lần đầu vào năm 2016 khi Marc Anthony sang Paraguay biểu diễn. Tháng 5/2022, sau hai tháng công khai tình yêu, cặp sao đính hôn tại Miami, Mỹ. Chuyện tình của họ gây chú ý vì Marc Anthony hơn Nadia Ferreira tới 31 tuổi.

Marc Anthony sinh năm 1968, đã trải qua ba cuộc hôn nhân với Hoa hậu Hoàn vũ 1993 Dayanara Torres, ca sĩ Jennifer Lopez, người mẫu Shannon De Lima. Nam ca sĩ có tổng cộng 7 người con.

Việc kết hôn với Marc Anthony được cho là giúp sự nghiệp của Nadia Ferreira bước lên tầm cao mới, tuy nhiên cũng mang lại cho người đẹp nhiều điều tiếng. Nadia Ferreira thường xuyên bị fan chỉ trích là dựa hơi chồng nổi tiếng.

Năm 2023, Nadia Ferreira bị công chúng chỉ trích khi được ngồi ghế giám khảo chung kết Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở El Salvador. Cư dân mạng cho rằng Nadia Ferreira cố tình đánh trượt người đẹp Cộng hòa Dominica - Mariana Downing vì là người yêu cũ của Marc Anthony - chồng hiện tại của Nadia Ferreira.

Trước những tấn công trên mạng xã hội, Nadia Ferreira đã lên tiếng trên một kênh truyền hình Latinh. Nadia Ferreira cho biết cô chỉ tham gia chấm thi các vòng còn lại tại đêm chung kết. Chính vì thế, cô không có khả năng tác động tới việc Mariana Downing có được vào top 20 hay không.

Dù gặp nhiều thị phi, Nadia Ferreira và Marc Anthony vẫn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng, con trên trang cá nhân có hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Trong nhiều năm qua, Nadia Ferreira duy trì được sức hút của mình. Cô liên tục trúng quảng cáo lớn, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và xuất hiện trong nhiều chiến dịch truyền thông.

Nadia Ferreira đứng thứ 60 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Đây là năm thứ tư liên tiếp cô nhận được đề cử của TC Candler .