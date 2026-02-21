Vợ chồng nữ ca sĩ đình đám hẹn hò mùng 4 Tết, dính ngay tin mang thai

Chiều 20/2, tờ Kyunghyang đưa tin, HyunA (cựu thành viên 4Minute) và ông xã - nam ca sĩ Yong Junhyung vừa lọt vào ống kính của "team qua đường" khi tận hưởng buổi hẹn hò nhân dịp đầu năm mới. Theo nguồn tin, 2 vợ chồng HyunA đã tới 1 trung tâm thương mại ở Hàn Quốc để mua sắm trong ngày Tết. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi đang cùng nhau dạo quanh các cửa hàng và thoải mái lựa những món đồ theo sở thích của bản thân.

Đáng chú ý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào việc cựu thành viên 4Minute diện chiếc áo khoác rộng thùng thình và vóc dáng nữ ca sĩ trông đầy đặn hơn so với thời gian trước. Từ đây, nghi vấn HyunA đang mang thai con đầu lòng đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng.

Và ngay trong chiều 20/2, đại diện của HyunA đã chính thức lên tiếng về nghi vấn nữ ca sĩ đã có tin vui: "Tin đồn mang thai hoàn toàn không đúng sự thật. Hiện tại cô ấy vẫn đang chăm chỉ tập luyện và chuẩn bị cho ra mắt album mới".

Vợ chồng HyunA - Yong Junhyung đi chơi Tết, đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc. Ảnh: X

Nữ ca sĩ 9X diện trang phục rộng thùng thình, làm rộ ngay nghi vấn đang mang thai. Ảnh: X

Vóc dáng của HyunA cách đây vài tháng trông thon thả hơn hẳn so với hiện tại. Ảnh: Instagram

Đây không phải lần đầu tiên HyunA dính tin mang thai sau khi đã kết hôn. Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, nữ ca sĩ bất ngờ vướng nghi vấn có bầu sau khi cùng ông xã lộ diện tại sân bay Incheon để chuẩn bị tới Singapore dự sự kiện. Trước ống kính, cựu thành viên 4Minute lộ dấu hiệu phát tướng, tăng cân vùn vụt, được cho là đã có tin vui và chuẩn bị đón con đầu lòng.

Thế nhưng ngay sau đó, HyunA đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin bầu bí thông qua 1 dòng thông điệp tự nhắn nhủ với chính bản thân mình trên trang cá nhân: "HyunA à, cậu đã ăn quá nhiều rồi đấy. Tỉnh táo lại đi và bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt thôi nào. Cậu vốn thích dáng mảnh khảnh còn gì, mau làm lại thôi nào".

HyunA từng lên tiếng phản bác lại nghi vấn bầu bí sau màn lộ diện hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Naver

Vào ngày 18/1/2024, Hyuna - Yong Junhyung (cựu thành viên BEAST/HIGHLIGHT) đã gây bão mạng khi công khai mối quan hệ yêu đương bằng cách đăng ảnh nắm tay nhau trên trang cá nhân. Chuyện tình của cặp đôi vấp phải sự phản đối từ dư luận, do Junhyung dính dáng đến bê bối chấn động Burning Sun. Không những vậy, Hyuna còn là bạn thân của Goo Hara - người từng hẹn hò với Yong Junhyung.

Đến tháng 11/2024, Hyuna và Yong Junhyung đã tổ chức đám cưới sau chưa tròn 1 năm công khai hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ở Samcheonggak Ilhwadang, quận Seongbuk, Seoul. TenAsia đưa tin đám cưới chỉ mời gia đình và người quen thân thiết, không có nghi thức cầu kỳ hay bài hát chúc mừng. Sau hôn lễ, cặp đôi vẫn chưa thể thoát kiếp "con ghẻ" ở Kbiz và vẫn thường xuyên nhận "gạch đá" từ netizen mỗi khi công khai xuất hiện trước công chúng.