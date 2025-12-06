Á hậu Thuỵ Vân tiết lộ lý do giấu kín hình ảnh con suốt nhiều năm

Qua bốn mùa thành công, Giải thưởng VinFuture bước sang năm thứ 5 với tuần lễ “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, tiếp tục đưa Việt Nam trở thành điểm hội tụ của những bộ óc xuất sắc nhất thế giới trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Tối 5/12, đêm trao giải được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Năm nay cũng đánh dấu mùa thứ năm liên tiếp Á hậu – Biên tập viên Thuỵ Vân được lựa chọn dẫn dắt chương trình – vị trí đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và phong thái mang chuẩn mực quốc tế. Ít ai biết rằng trước mỗi mùa giải, cô đều tự đặt mình vào tâm thế “người mới”: đọc lại toàn bộ tài liệu, nghiên cứu thuật ngữ khoa học và xây dựng kịch bản dẫn với sự cẩn trọng tuyệt đối.

Chia sẻ về lý do được tin tưởng suốt 5 năm, Thuỵ Vân nói: “Tôi nghĩ vì sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị của mình. Tôi luôn bắt đầu lại từ con số 0 để không chủ quan. Khi đứng trước những nhà khoa học hàng đầu thế giới, sự chuẩn xác là điều tối thượng.”

Theo cô, đây là một chương trình đạt chuẩn quốc tế, đòi hỏi người dẫn vừa chắc chắn, linh hoạt, vừa có khả năng kết nối cảm xúc của toàn bộ không gian. “Tôi biết ơn vì sự tin tưởng của ban tổ chức. Đó là động lực để mỗi năm tôi làm tốt hơn chính mình của năm trước.”

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, Thuỵ Vân dành nhiều thời gian cho công việc hậu trường: đọc tài liệu, trao đổi với ban tổ chức và làm việc trực tiếp với các chuyên gia để bảo đảm ngôn ngữ và tinh thần chương trình được truyền tải trọn vẹn. Với cô, từng câu nói trên sân khấu phải “đúng, đủ và thể hiện sự tôn trọng”, bởi “từ ngữ không chỉ đẹp mà phải chính xác” .

Sau gần một năm tạm rời sân khấu để đón con gái thứ hai, Thuỵ Vân trở lại trong sự trầm trồ của khán giả và đồng nghiệp. Mới sinh hơn hai tháng nhưng cô vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và phong thái tự tin. Cô cho biết bản thân không theo đuổi bí quyết đặc biệt: chỉ giữ tinh thần thoải mái, ăn uống khoa học, vận động nhẹ nhàng và kiên nhẫn lắng nghe cơ thể.

Rời ánh đèn sân khấu, Thuỵ Vân ưu tiên vai trò người mẹ. Cô theo đuổi triết lý nuôi dạy con rất hiện đại: tạo cho con sự bình yên, không áp lực, không soi chiếu. Đó cũng là lý do cô chọn giữ kín hình ảnh con suốt nhiều năm.

Với con trai đầu lòng, bé Tony, phải đến khi con đủ nhận thức – khoảng 6–7 tuổi – cô mới chia sẻ hình ảnh với công chúng. “Các con không phải người của công chúng. Tôi muốn các bé lớn lên nhẹ nhàng, không chịu sự chú ý quá sớm. Với bé thứ hai, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của con.”

Gần hai thập niên sau đăng quang, Thuỵ Vân vẫn là một trong những gương mặt hiếm hoi giữ được sự chuẩn mực từ trí tuệ đến hình ảnh. Cô là MC kỳ cựu của VTV, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhưng chưa bao giờ dùng đời tư để thu hút chú ý. Không ồn ào, không thị phi, Thuỵ Vân giữ sức hút theo cách riêng: sự chín chắn, trí tuệ và bản lĩnh của một người phụ nữ đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của mình.

Ekip thực hiện:

Stylist: Trần Nhật Duy

Áo dài: Gấm Vóc Váy: Tracy

Trang điểm: John Kim

Tóc: Thanh Thư

Photo: Vũ Toàn