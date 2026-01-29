Á hậu Cẩm Ly trắng phát sáng, chân dài như "kiếm Nhật" trên sân pickleball

Cẩm Ly (tên đầy đủ Nguyễn Thị Cẩm Ly) là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, gây chú ý ngay sau đêm Chung kết nhờ ngoại hình thanh thoát, được khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ”. Cô sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng gương mặt nhẹ nhàng, trong trẻo.

Ngoài cuộc thi sắc đẹp, Cẩm Ly hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, đồng thời hoạt động như người mẫu ảnh tự do. Cô duy trì thói quen tập gym, bơi lội, đạp xe, chơi pickleball để giữ vóc dáng, theo đuổi hình ảnh chuyên nghiệp và bền vững.

Á hậu Cẩm Ly

Cũng bởi vậy mà mỗi lần xuất hiện, Cẩm Ly đều thu hút sự chú ý bởi sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút. Đặc biệt là khi nàng hậu lộ diện trên sân pickleball, trong các sự kiện thi đấu, visual của Cẩm Ly được nhận xét nổi bần bật, ai nhìn cũng ấn tượng.

Trong các đoạn clip được chia sẻ trên MXH, Á hậu Cẩm Ly lên sân pickleball với trang phục thể thao khỏe khoắn, tôn lên vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn. Dù không trang điểm quá nhiều nhưng gương mặt vẫn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng. Không những vậy, body của Cẩm Ly cũng nhận nhiều lời khen vì dáng vóc cực nuột. Bên cạnh chiều cao ấn tượng, đôi chân dài miên man cùng vòng eo nhỏ cũng là lợi thế hình thể của mỹ nhân sinh năm 2k3.

Loạt hình ở sân pickleball của Cẩm Ly viral trên MXH

Người đẹp sở hữu đôi chân thon gọn, dài miên man

Không chỉ đơn thuần là “chơi cho vui”, Cẩm Ly cho thấy sự nghiêm túc khi tham gia pickleball, môn thể thao đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Từng động tác di chuyển, xử lý bóng của cô được đánh giá là linh hoạt, dứt khoát, cho thấy quá trình tập luyện bài bản.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Mê cái visual của bạn này ghê. Sáng bừng!”. - “Dáng đẹp vậy trời, nuốt nuồn nuột ngưỡng mộ quá”. - “Tui thích đôi chân của Cẩm Ly nha, vừa thon vừa dài con gái ai cũng ước như vậy”. - “Xinh phát sáng là có thật. Người gì đâu mà cuốn dữ trời”. - “Cặp kiếm sắc thật! Mà xong bả cười một cái là mình điêu đứng, xinh dữ thần”.

Thời gian gần đây, Á hậu Cẩm Ly càng được cư dân mạng chú ý nhiều hơn khi vướng nghi vấn hẹn hò với cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Bắt đầu từ những màn tương tác như “thả tim” trên MXH, Cẩm Ly và Đình Bắc trở thành cái tên được người hâm mộ tìm kiếm rần rần. Không những vậy, netizen còn “soi” ra một số món đồ của cả hai có phần tương tự nhau.

Cẩm Ly và Đình Bắc được netizen nhiệt tình "đẩy thuyền"

Dù không lên tiếng về mối quan hệ nhưng Á hậu Cẩm Ly cũng từng phủ nhận việc đeo nhẫn đôi với nam cầu thủ. Ngoài ra, cô cũng vẫn giữ kín về các thông tin đời tư, không chia sẻ thêm trên MXH.