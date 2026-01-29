Bị cậu cả Brooklyn từ mặt, vợ chồng Beckham có "con tướng" mới cực kỳ mạnh!

Trong suốt hai thập kỷ, gia đình Beckham đã xây dựng một "đế chế" dựa trên sự gắn kết gia đình tuyệt đối. Nhưng khi cậu cả Brooklyn dần tách rời gia đình để gia nhập gia tộc tỷ phú Peltz, rồi tung tâm thư "bom tấn" vạch mặt bố mẹ, David và Victoria đã không hề lúng túng. Họ đã trình làng một "quân bài" mới, mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn hơn thế: Harper Seven Beckham.

Ảnh: Instagram

Sự "thất thủ" của dự án mang tên Brooklyn Beckham

Từng có một thời gian dài, Brooklyn là trung tâm trong chiến lược truyền thông của nhà Beckham. Anh là con trai đầu lòng của 2 ngôi sao thể thao - giải trí, chưa ra đời đã nhận được sự chú ý toàn cầu. Trong suốt tuổi thơ, Brooklyn cùng bố mẹ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, dự sự kiện lớn nhỏ, được săn đón nhiệt tình. Câu cả nhà Beckham được kỳ vọng sẽ kế thừa hào quang của cha trên sân cỏ hoặc sự nhạy bén thời trang của mẹ. Tuy nhiên, đến năm 2026, nhìn lại hành trình này, giới chuyên gia nhận định đây là một sự "chệch hướng thương hiệu".

Kể từ khi kết hôn, Brooklyn dường như bị "hòa tan" vào lối sống của gia đình vợ. Việc đổi họ, sống định cư tại Mỹ và sự lạnh nhạt với bố mẹ đã khiến giá trị từ cái tên Brooklyn Beckham bị giảm sút. Việc Brooklyn loay hoay giữa nhiếp ảnh, bóng đá và đầu bếp mà không có sự bứt phá đã tạo ra hình ảnh một "nepo baby" (con ông cháu cha) thiếu sức nặng. Trong bối cảnh công chúng ngày càng khắt khe với những ngôi sao trẻ "ngồi mát ăn bát vàng", Brooklyn không còn là gương mặt đại diện tối ưu cho sự nỗ lực và đẳng cấp của nhà Beckham.

Brooklyn không thể "dát vàng" lên thương hiệu Beckham. Ảnh: Daily Mail

Và cuối cùng sau hơn nửa năm lạnh nhạt với bố mẹ, Brooklyn đã tung "bom tấn" là bức tâm thư 6 trang tố cáo David - Victoria Beckham. Brooklyn tố cáo bị bố mẹ kiểm soát, thao túng từ nhỏ, thậm chí có những hành động thiếu tôn trọng vợ chồng anh từ đám cưới cho đến tận ngày nay. Dù thực hư thế nào chỉ người trong cuộc rõ, nhưng có thể thấy rằng này động này của Brooklyn là đòn giáng mạnh lên thương hiệu "gia đình hoàn hảo" của nhà Beckham. Đối với nhà Beckham, đây không chỉ là sự sứt mẻ tình cảm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng, hình tượng - những thứ hái ra tiền của họ.

Brooklyn tung tâm thư, không chỉ làm sứt mẻ tình cảm mà còn trực tiếp làm tổn hại thương hiệu Beckham. Ảnh: X

Harper Seven – Từ "công chúa nhỏ" đến "át chủ bài" mới của gia đình

Khi Brooklyn dần mờ nhạt trong các hoạt động gia đình, thậm chí là còn "phản bội" lại bố mẹ, thì sự trỗi dậy của Harper Seven không đơn thuần là sự trưởng thành tự nhiên, mà là một chiến lược xoay trục đầy khôn ngoan của Victoria Beckham.

Sinh ngày 10/7/2011 tại Los Angeles, Harper Seven Beckham lớn lên trong sự bảo bọc của hai ngôi sao hàng đầu thế giới. Từ nhỏ, cô bé đã được mệnh danh là "mini Posh" vì thừa hưởng gu thời trang đỉnh cao từ mẹ Victoria. Nhưng năm 2025-2026, Harper chính thức "lột xác" mạnh mẽ. "Công chúa nhỏ" ngày nào giờ đã trở thành 1 thiếu nữ xinh xắn, mang đến nguồn năng lượng năng động, lôi cuốn, mỗi lần xuất hiện đều gây bão truyền thông.

Harper Seven Beckham đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 15, ái nữ nhà Beckham đang sở hữu những thứ mà các anh trai mình không có. Harper là người duy nhất có thể diện những thiết kế của Victoria Beckham hay sử dụng mỹ phẩm của mẹ một cách thuyết phục nhất. Cô bé không cần diễn, sự xuất hiện của Harper bên cạnh mẹ tại các tuần lễ thời trang là màn quảng cáo lớn nhất cho thương hiệu Victoria Beckham. Trên mạng xã hội, những clip Harper sử dụng mỹ phẩm đến từ thương hiệu của mẹ cũng gây bão, thu hút hàng triệu lượt view, kéo theo hiệu ứng mua sắm rộn ràng.

Cô út nhà Beckham còn có 1 "vũ khí" bí mật, đó chính là "hào quang" của sự thuần khiết. Giữa một dàn thiếu gia nhà Beckham đầy rẫy thị phi tình ái và sự nghiệp dở dang, Harper Seven giữ hình ảnh một thiếu nữ lịch thiệp, học thức và "sạch" bóng scandal. Đây là điểm chạm an toàn và tích cực nhất mà các nhãn hàng xa xỉ luôn tìm kiếm.

Ảnh: Instagram

Harper Beckham là gương mặt đại diện tốt nhất cho thương hiệu thời trang, mỹ phẩm của mẹ. Ảnh: Instagram

Vào cuối năm qua, Victoria Beckham đã thành lập công ty HIKU BY Harper riêng cho ái nữ. Truyền thông Anh cho rằng Harper đang rục rịch nối nghiệp mẹ, sắp trở thành doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp. Động thái này cho thấy David - Victoria đang chuẩn bị tung ra "con tướng" mạnh nhất này.

Nhiều tờ báo lớn nhận định: "Harper là tương lai của thương hiệu Beckham". Cô bé không chỉ thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp, mà còn có khiếu thẩm mỹ tự nhiên, khả năng thích nghi với truyền thông cực tốt. Cùng với sự hậu thuẫn từ bố mẹ, Harper Seven Beckham có triển vọng trở thành biểu tượng của thế hệ Gen Alpha, gương mặt đại diện hoàn hảo cho gia đình Beckham giữa giới thượng lưu Âu Mỹ.

Cô út nổi bật trong các sự kiện gia đình. Ảnh: Instagram

"Con tướng" mạnh nhất trên bàn cờ quyền lực

Tại sao giới truyền thông lại gọi Harper là "con tướng" mạnh nhất gia đình Beckham? Bởi cô bé đang nắm giữ những vai trò chiến lược mà Brooklyn đã bỏ lại. Cuộc chiến truyền thông ngầm giữa Victoria Beckham và Nicola Peltz đã có hồi kết khi Harper dần khôn lớn. Victoria Beckham không cần một nàng dâu nổi tiếng để quảng bá, vì cô đã có con gái út sở hữu sức hút vượt trội. Harper chính là câu trả lời đanh thép nhất cho vị thế của Victoria trong giới thời trang. Vẻ trẻ trung, năng động của Harper cũng giúp thương hiệu Victoria Beckham hướng đến tệp khách hàng trẻ.

Con gái út còn là "mỏ neo" cảm xúc của David Beckham. Dù cựu danh thủ cũng hết lòng yêu thương 3 quý tử, nhưng có thể thấy rằng "gái rượu" Harper Seven là đứa con anh cưng chiều nhất. Những khoảnh khắc David Beckham quấn quýt bên con gái út từ bé đến lớn luôn nhận được sự tương tác "khủng". Cô bé Harper xinh xắn, ngọt ngào giúp làm mềm đi vẻ lạnh lùng của Victoria và củng cố hình tượng "người cha quốc dân" của David.

Hình ảnh "cha mẹ kiểu mẫu" của David - Victoria thêm hoàn hảo vì có Harper. Ảnh: Instagram

Tầm nhìn 2026: Đế chế Beckham trong tay ai?

Việc bị Brooklyn từ mặt là 1 đòn đau về cảm xúc đối với David - Victoria, nhưng không vì thế mà họ để thương hiệu gia đình bị lung lay. Có thể thấy rằng so với Brooklyn Beckham không còn mang bản sắc thương hiệu, tên tuổi bị bão hòa, độ tin cậy truyền thông thấp do những ồn ào cá nhân thì "con tướng" Harper Seven đang vượt trội hơn hẳn. Cô bé mang đậm chất gia đình Beckham truyền thống, thuộc Gen Alpha với tương lai còn dài và có hình ảnh sạch scandal.

Năm 2026, chúng ta thấy một gia đình Beckham tinh gọn và tập trung hơn bao giờ hết. Sự tách rời của Brooklyn vô tình lại là phép thử để "viên ngọc quý" Harper Seven tỏa sáng. Với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ bố mẹ, Harper hiện là người duy nhất đủ sức gánh vác bộ mặt của gia tộc tỷ đô trong thập kỷ tới. "Con tướng" này không chỉ mạnh về nhan sắc, sức hút, mà còn mạnh về khả năng định nghĩa lại tương lai của dòng họ Beckham.