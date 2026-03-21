Á hậu bị lừa sạch gia tài, phải bán của hồi môn để chữa bệnh ung thư
Nàng Á hậu gặp phải quá nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên quyết từ chối kêu gọi quyên góp từ thiện.
Mới đây, Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong Ngô Văn Hân đã khiến dân tình xôn xao khi tiết lộ cô đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư quái ác và tế bào ung thư đã lan rộng ra khắp toàn thân, tấn công cả phần não bộ. Dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, sao nữ 51 tuổi này vẫn quyết tâm chống chọi bệnh tật đến cùng vì 2 cô con gái yêu.
Ngoài việc hé lộ tình hình bệnh tật, Ngô Văn Hân còn khiến dân tình phải giật mình khi kể lại chuyện hai năm trước, cô bị kẻ xấu lừa mất toàn bộ số tiền tích tụ cả đời. Đó cũng là thời điểm căn bệnh ung thư của nàng Á hậu họ Ngô tái phát, khiến cô rơi vào đường cùng.
Khi ấy, bạn bè Ngô Văn Hân có đề nghị cô nên kêu gọi quyên góp từ thiện để nhận sự giúp đỡ của công chúng. Thế nhưng, Ngô Văn Hân quả quyết từ chối và khẳng định mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm như vậy.
Cô chẳng hề than nghèo, kể khổ với ai, lựa chọn cách bán toàn bộ của hồi môn để có tiền chữa bệnh. Ngô Văn Hân chia sẻ, cũng may là khi cô bán của hồi môn, giá vàng cũng đang ở mức cao nên số tiền thu về cũng tạm đủ để cô trang trải tiền chữa bệnh trong thời gian qua.
Năm 2022, Ngô Văn Hân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Cô không công khai bệnh tình mà lặng lẽ điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, từ chối dùng hóa chất vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng căn bệnh quái ác đã tái phát nhanh tới mức nàng Á hậu không kịp trở tay. Cô thử đủ mọi phương pháp chữa trị, kể cả điều trị bằng hóa chất nhưng tình hình không mấy khả quan. Đầu năm 2026 này, tình trạng cơ thể của Ngô Văn Hân đang ngày càng kém, chi phí khám chữa bệnh cũng ngày càng nhiều.
Trang Sohu cho biết, trong 2 năm trở lại đây, Ngô Văn Hân liên tục gặp phải quá nhiều biến cố. Bệnh tình chuyển nặng lại bị lừa mất hết tiền bạc, bố đột ngột qua đời và hôn nhân đổ vỡ. Dù vậy, sao nữ họ Ngô vẫn dũng cảm, kiên cường chống lại bệnh tật, chưa bao giờ có ý nghĩa buông xuôi.
Ngô Văn hân chia sẻ: “Tôi nỗ lực như vậy tất cả là vì hai cô con gái đang học tiểu học. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để được ở bên hai con”. Điều này khiến dân tình vừa thương lại vừa xót, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng Á hậu này.
Nguồn: Sohu