Á hậu bị lừa sạch gia tài, phải bán của hồi môn để chữa bệnh ung thư

Mới đây, Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong Ngô Văn Hân đã khiến dân tình xôn xao khi tiết lộ cô đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư quái ác và tế bào ung thư đã lan rộng ra khắp toàn thân, tấn công cả phần não bộ. Dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, sao nữ 51 tuổi này vẫn quyết tâm chống chọi bệnh tật đến cùng vì 2 cô con gái yêu.

Ngô Văn Hân là Á hậu 2 trong cuộc thi sắc đẹp đình đám Hoa hậu Hong Kong (Ảnh: Sohu).

Giờ đây, cô đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư quái ác (Ảnh: Sohu).

Ngoài việc hé lộ tình hình bệnh tật, Ngô Văn Hân còn khiến dân tình phải giật mình khi kể lại chuyện hai năm trước, cô bị kẻ xấu lừa mất toàn bộ số tiền tích tụ cả đời. Đó cũng là thời điểm căn bệnh ung thư của nàng Á hậu họ Ngô tái phát, khiến cô rơi vào đường cùng.

Khi ấy, bạn bè Ngô Văn Hân có đề nghị cô nên kêu gọi quyên góp từ thiện để nhận sự giúp đỡ của công chúng. Thế nhưng, Ngô Văn Hân quả quyết từ chối và khẳng định mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm như vậy.

Cô chẳng hề than nghèo, kể khổ với ai, lựa chọn cách bán toàn bộ của hồi môn để có tiền chữa bệnh. Ngô Văn Hân chia sẻ, cũng may là khi cô bán của hồi môn, giá vàng cũng đang ở mức cao nên số tiền thu về cũng tạm đủ để cô trang trải tiền chữa bệnh trong thời gian qua.

Ngô Văn Hân từ chối kêu gọi quyên góp, quyết tự trang trải để chữa bệnh (Ảnh: Sohu).

Năm 2022, Ngô Văn Hân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Cô không công khai bệnh tình mà lặng lẽ điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, từ chối dùng hóa chất vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng căn bệnh quái ác đã tái phát nhanh tới mức nàng Á hậu không kịp trở tay. Cô thử đủ mọi phương pháp chữa trị, kể cả điều trị bằng hóa chất nhưng tình hình không mấy khả quan. Đầu năm 2026 này, tình trạng cơ thể của Ngô Văn Hân đang ngày càng kém, chi phí khám chữa bệnh cũng ngày càng nhiều.

Trang Sohu cho biết, trong 2 năm trở lại đây, Ngô Văn Hân liên tục gặp phải quá nhiều biến cố. Bệnh tình chuyển nặng lại bị lừa mất hết tiền bạc, bố đột ngột qua đời và hôn nhân đổ vỡ. Dù vậy, sao nữ họ Ngô vẫn dũng cảm, kiên cường chống lại bệnh tật, chưa bao giờ có ý nghĩa buông xuôi.

Ngô Văn hân chia sẻ: “Tôi nỗ lực như vậy tất cả là vì hai cô con gái đang học tiểu học. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để được ở bên hai con”. Điều này khiến dân tình vừa thương lại vừa xót, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng Á hậu này.

Con cái là động lực sống của Á hậu họ Ngô (Ảnh: Sohu).

