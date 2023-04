99% chị em bị thâm mắt sau mất ngủ: BS chỉ ra 3 cách khắc phục hiệu quả

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, vì nhiều lý do khác nhau, chị em có thể bị lão hóa mắt sớm, không có được đôi mắt trong trẻo, khoẻ mạnh. Rất nhiều người phải đối mặt với chứng thâm mắt. Ngay cả khi tình trạng không kéo dài, thâm mắt vẫn thỉnh thoảng ghé thăm bạn, chẳng hạn như sau những đêm không ngủ được.



BS Lê Tiến Huy (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Y dược) chia sẻ, 99% mọi người sau 1 đêm mất ngủ sẽ có hiện tượng thâm mắt. Không chỉ riêng mất ngủ, nếu bạn có lối sống kém lành mạnh, thường xuyên rơi vào stress, "cắm mặt" vào ti vi, điện thoại, máy tính... khiến cơ thể mệt mỏi thì cũng dễ bị thâm mắt.

Nguyên nhân bởi tình trạng mệt mỏi khiến cơ thể tiết ra hormones cortisol. "Khi cortisol đi vào máu sẽ làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp... Điều này thì ai cũng biết. Nhưng rất có thể bạn không biết, chúng còn làm cho những mạch máu ở dưới mắt bị giãn ra, khiến chúng dễ dàng bị nhìn thấy hơn. Hơn nữa, vùng da dưới mắt mỏng hơn đến 8 lần so với da bàn tay, bàn chân...", BS Huy cho biết.

Thâm mắt ảnh hưởng đến sức khoẻ, sắc đẹp của người phụ nữ rất nhiều. Tuy nhiên, làm thế nào để khắc phục thì không phải ai cũng biết cách.

Chính vì vậy, BS Lê Tiến Huy đã hướng dẫn mọi người, nhất là chị em phụ nữ, đánh bay quầng thâm mắt, giúp chị em trẻ ra hẳn vài tuổi và chống lão hóa mắt sớm.

1. Không thức khuya tránh lão hóa mắt

Theo Healthline, giấc ngủ giúp bạn phục hồi lại cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi. Nó sửa chữa tổn thương trong cơ thể nhanh nhất. Ngủ đủ, ngủ sâu giấc giúp bạn phục hồi thể lực rất nhanh. Nếu không ngủ đủ giấc, các mạch máu cũng không được thư giãn. Lúc này mạch máu giãn ra, dẫn đến gia tăng lưu lượng máu. Vì vùng da dưới mắt bạn mỏng hơn nên màu sẫm (do lượng máu tăng lên) sẽ dễ nhận thấy ở khu vực này.

Nói tóm lại, thiếu ngủ gây ra quầng thâm mắt. Nó cũng có thể gây ra bọng mắt (hiện tượng sưng húp của vùng dưới mắt). Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, những người tham gia nghiên cứu thậm chí còn báo cáo, họ dường như có nhiều nếp nhăn và nếp nhăn rõ rệt hơn, trông gương mặt cũng buồn rầu hơn so với những người có giấc ngủ ngon.

Do đó, để phòng tránh thâm mắt, BS Lê Tiến Huy khuyên bạn cần đảm bảo ngủ đủ giấc, 7-9 tiếng mỗi ngày. Đi ngủ trước 11 giờ đêm để cơ thể được thải độc, sửa chữa tốt nhất.

2. Ăn uống đủ chất cung cấp dinh dưỡng cho mắt

BS Huy khuyên, chị em bị thâm mắt nên chú ý chế độ ăn uống. Ăn uống cần phải đủ chất. Đặc biệt là đảm bảo đủ vitamin B12 và chất sắt. Đây là 2 thành phần quan trọng giúp phòng tránh thâm mắt. Nguyên nhân bởi thiếu sắt và vitamin B12 gây cản trở việc cung cấp oxy cho các mô trong cơ thể, làm giảm khả năng tái tạo da. Vùng da mắt rất nhạy cảm do mỏng nên rất dễ bị thâm quầng.

Do đó, bạn cần thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu sắt và vitamin B12 để tránh thâm mắt. Những thực phẩm là nguồn cung cấp dồi dào 2 loại này là lòng đỏ trứng, thịt gà, thịt bò nạc, gạo nâu, bột yến mạch, đậu lăng, cải bó xôi, mận...

Ngoài ra, chị em cũng nên bổ sung thật nhiều vitamin C. Không trực tiếp phòng tránh quầng thâm mắt nhưng bổ sung vitamin C đầy đủ giúp việc hấp thu sắt tốt hơn. Từ đó đôi mắt của bạn cũng sáng khoẻ hơn. Chưa kể, bổ sung vitamin C đúng cách còn giúp chị em tăng sinh collagen. Không chỉ da mắt mà cả da mặt, da cơ thể cũng được cải thiện, ngày càng trẻ trung, mượt mà thấy rõ.

3. Bôi kem trị thâm mắt

Chị em nên tìm hiểu và lựa chọn những loại kem bôi mắt có chức năng trị thâm mắt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giúp phục hồi và giảm thâm quầng mắt. Không những thế, chúng còn hỗ trợ làm giảm nếp nhăn, vết chân chim, đánh bay bọng mắt rất tốt.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm, để chọn được sản phẩm trị thâm mắt ngoài thị trường tốt nhất, bạn có thể tham khảo thêm bác sĩ da liễu, tránh tiền mất tật mang.