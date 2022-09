93 người thiệt mạng, hơn 2.700 dư chấn sau động đất ở Tứ Xuyên

Trong khi đó, cơ quan quản lý động đất nước này đã ghi nhận được hơn 2.700 trận dư chấn sau động đất.

Theo thông tin mới nhất do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố sáng 12/9, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên đã tăng lên 93 tính đến 17h ngày 11/9, trong đó 55 người ở châu Cam Tư, nơi có huyện Lô Định và 38 người ở thành phố Nhã An. Hiện vẫn còn 25 người mất tích.

Hiện trường trận động đất tại Lô Định, Tứ Xuyên. Ảnh: VCG

Trong khi đó, theo thông tin từ Mạng lưới động đất Trung Quốc, tính đến 8h sáng 12/9, sau khi động đất xảy ra, cơ quan này đã ghi nhận tổng cộng 2.715 trận dư chấn, trong đó có 2 dư chấn từ 4 - 4,9 độ, 14 dư chấn từ 3 - 3,9 độ, dư chấn mạnh nhất lên tới 4,5 độ.

Đánh giá hôm 10/9 của Ban chỉ huy tiền phương cho thấy, trận động đất lần này có cường độ mạnh, sức công phá lớn, gây thiệt hại nặng, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. 81,4% số người chết và mất tích trong động đất là do sạt lở đất đá và 18,6% là do nhà sập. Trận động đất cũng đã ảnh hưởng đến hơn 110.000 người, làm hư hại hơn 50.000 ngôi nhà, làm hỏng nhiều đường xá, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước và các cơ sở hạ tầng khác với các mức độ khác nhau, cũng như gây ra nhiều thảm họa thứ cấp như lở đất, sạt núi, chặn nước lòng sông...

Theo kế hoạch, vào lúc 12 giờ 52 phút trưa nay (12/9) giờ địa phương (tức 13h52 giờ Hà Nội) - đúng thời điểm xảy ra động đất cách đây 1 tuần, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này tại 2 địa điểm ở huyện Lô Định và thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên – những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất.