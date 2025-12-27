9 năm "hợp đồng hôn nhân" của Trấn Thành và Hari Won

Sau 9 năm chung sống, Trấn Thành và Hari Won vẫn là một trong những cặp đôi vàng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Kể từ khi chính thức về chung một nhà vào năm 2016, cả hai từng không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều, thông tin tiêu cực về hôn nhân.

Vượt qua những ồn ào, cả hai vẫn gắn bó bên nhau gần 1 thập kỷ. Trấn Thành từng không ngần ngại chia sẻ rằng anh yêu Hari bởi sự chân thật, đáng yêu và hơn hết là sự dũng cảm khi cô sẵn sàng yêu và đồng hành cùng nam MC.

Trấn Thành - Hari Won tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2016 tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Trấn Thành thừa nhận yêu Hari vì sự chân thật, đáng yêu. Ảnh: FBNV

Sau khi về chung một nhà, Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Việt. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ rất may mắn và tự hào khi có bạn đời là Trấn Thành, khẳng định bản thân đã "kết hôn đúng người".

Để giữ gìn hạnh phúc, cặp đôi cũng đặt ra những nguyên tắc riêng. Cả hai tôn trọng không gian cá nhân của nhau, không làm phiền đối phương. Đặc biệt, Hari Won và Trấn Thành hạn chế trách móc, luôn cố gắng biến chuyện lớn thành nhỏ để giữ gìn sự êm ấm trong đời sống vợ chồng.

Trấn Thành từng dành lời nhắn nhủ ngọt ngào tới bà xã: “Em trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là giờ hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Quyết định vậy đi nha. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo!”.

Cặp đôi cũng đặt ra những nguyên tắc riêng, luôn tôn trọng không gian cá nhân của nhau, không làm phiền đối phương. Ảnh: FBNV

Gần một thập kỷ gắn bó, Trấn Thành và Hari Won không ít lần vướng vào những đồn đoán xoay quanh chuyện rạn nứt hôn nhân. Mới đây, nam MC tiếp tục gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về việc “ký hợp đồng hôn nhân” với vợ suốt 9 năm qua.

Thậm chí, anh còn hài hước ngỏ ý muốn gia hạn thêm, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Qua chia sẻ này, Trấn Thành cũng ngầm khẳng định mối quan hệ bền chặt, đồng thời phủ nhận những nghi vấn cho rằng cuộc hôn nhân của anh và Hari Won chỉ mang tính hình thức.

Trấn Thành viết: "Lén lén 9 năm. Ký hợp đồng gia hạn thêm không cô bé rối loạn ngôn ngữ. Bên này thầu nhé. Chấp ký bao nhiêu năm cũng thầu nhé. Yêu vợ nhất trên đời". Ở phần bình luận, nam MC tiếp tục khẳng định tình cảm dành cho Hari Won là điều không thay đổi.

Trấn Thành cho biết anh nguyện ký hợp đồng hôn nhân nhiều năm với Hari Won. Ảnh: FBNV

Trấn Thành và Hari Won luôn đồng hành, thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc. Ảnh: FBNV

Về chuyện ký hợp đồng hôn nhân, anh từng nói trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, anh chia sẻ: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Khi tham gia một chương trình, Hari Won phủ nhận việc kết hôn với nam MC vì tiền. "Tôi cưới bởi anh ấy yêu mình. Nhìn vào những hành động của Trấn Thành, tôi nghĩ dù một ngày nào đó hai đứa trắng tay, người đàn ông này sẽ không bao giờ để mình phải nhịn đói. Anh ấy nhất định sẽ kiếm cơm cho tôi ăn", cô trải lòng.

Trấn Thành cũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ, thường xuyên tặng Hari Won những món quà đắt tiền. Ảnh: FBNV

Dù đã sống chung với nhau 9 năm nhưng cặp đôi chưa vội chuyện có con. Ông xã Hari Won cho biết nuôi một đứa trẻ khôn lớn là chuyện quan trọng, đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh thời gian, tốn nhiều công sức để dạy dỗ. Trấn Thành tiết lộ khi cả 2 thực hiện xong hết những mong muốn của bản thân thì mới tính tới chuyện có con.

Trấn Thành chia sẻ: "Tôi là người mà chuyện gì nhắm làm được, tôi mới làm. Cái nào tôi thấy dở thì tôi chưa làm, ví dụ như chuyện sinh con. Khi nào hết ham chơi, khi nào không còn ước mơ cần thực hiện, khi nào cuộc sống ổn định và muốn sinh con để có thêm niềm vui, tôi rất sẵn sàng. Nhưng bây giờ vợ chồng tôi còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Chính vì vậy khi sinh con thời điểm này sẽ cản trở nhiều ước mơ của 2 vợ chồng".