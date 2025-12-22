Trấn Thành bị đồng nghiệp nhắc: "Là MC thì lời nói phải chuẩn chỉnh vào"

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Vpop là Hương Tràm, Mai Tiến Dũng, Bảo Anh, LyLy, Vương Anh Tú.



Phiên bản AI của Hương Tràm do một nữ đồng nghiệp đứng sau

Tại đây, ca sĩ Hương Tràm phải đối diện với phiên bản song trùng từ AI của mình do một nữ đồng nghiệp giả dạng. Nữ đồng nghiệp này chính là ca sĩ Võ Hạ Trâm nhưng nhờ AI biến hóa quá cao siêu nên không ai nhận ra.

Ngay khi phiên bản AI xuất hiện, Hương Tràm đã phải thốt lên: "Ngươi là ai? Giống quá anh Thành ơi. AI này ghê quá".

Phiên bản AI tỏ ra khá hoạt ngôn và sắc sảo trong từng lời nói, đối đáp lanh lợi, khiến Hương Tràm cũng phải thừa nhận: "Quá kinh khủng, quá giống, quá nguy hiểm. Nhưng AI mới đanh đá thế thôi, tôi thì không thế. Tôi không bao giờ đốp chát như thế, nhưng tôi mà duyên và hoạt ngôn được một nửa như thế thì cũng tốt.

Chỉ là tôi không cười lâu được như thế, nhái thì phải nhái thật giống không tôi đoán ra đấy".

Trấn Thành thì nói: "Chưa thấy AI nào mồm năm miệng mười như thế này. AI này như con quỷ vậy".

Trong khi đó, Vương Anh Tú lại nhận định: "Tôi thấy không giống lắm vì Hương Tràm ngồi cạnh tôi xinh quá, AI chưa thể xinh bằng".

Để điều tra thông tin người đứng sau AI, Trấn Thành liền hỏi: "Thế em đã đi show với Mai Tiến Dũng chưa?". Nhưng vì phát âm từ "show" trong tiếng Anh chưa chuẩn nên anh bị đồng nghiệp đứng sau dí dỏm bắt bẻ: "Đi "sâu" là đi sâu vào đâu? Là MC thì phải chuẩn chỉnh lời nói, phát âm vào, phải là đi show".

Trấn Thành hài hước đáp lại: "Tôi chỉ nói được như thế thôi, nghe được hay không là việc của bạn".

Đồng nghiệp đứng sau AI vẫn nhắc nhở: "Đấy, bảo sao AI không thay thế hết. Mai mốt sẽ có AI thay thế Trấn Thành phát âm còn chuẩn hơn".

Trấn Thành hét lên: "Đằng sau AI ơi, dù cho em là ai, em mà bước ra đây là không có đường về. Hãy nhìn vào mắt tôi đây này".

Bảo Anh phải vội chạy ra can ngăn Trấn Thành. Cô suy đoán: "Tôi nghĩ đằng sau AI này là một người phải lớn tuổi hơn Hương Tràm thì mới bắt bẻ được cả Trấn Thành lẫn Vương Anh Tú. Nói chung, đây phải là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề".