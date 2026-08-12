9 mỹ nhân Hoa ngữ là “thuốc độc rating”: Số 1 vừa đẹp vừa diễn hay nhưng đụng đâu flop đó

Sở hữu nguyên tác đình đám hay sánh đôi cùng tài tử hàng đầu chưa phải “tấm vé vàng” bảo chứng thành công. Thực tế, thành tích phim của những mỹ nhân như Bao Thượng Ân, Trang Đạt Phi hay Lý Nhất Đồng vẫn trồi sụt, trong khi Cẩm Tú An Ninh của Nhậm Mẫn hay Thư Quyển Nhất Mộng của Lý Nhất Đồng lại đạt lượt xem ấn tượng. Mới đây, Sina đã tổng hợp danh sách 9 nữ diễn viên từng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng Trung Quốc về khả năng "gánh phim".

1. Lý Nhất Đồng

Lý Nhất Đồng từ khi vào nghề đã thường xuyên đảm nhận vai nữ chính, hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng và liên tiếp xuất hiện trong các dự án có đầu tư lớn. Tuy nhiên, dù Thư Quyển Nhất Mộng đạt trung bình 25,95 triệu lượt xem mỗi tập và Thiên Địa Kiếm Tâm đạt 14,52 triệu lượt, các tác phẩm gần đây vẫn chưa giúp cô tạo được dấu ấn thực sự nổi bật. Đặc biệt, Vân Tú Hành chỉ đạt khoảng 3,38 triệu lượt xem mỗi tập. Thành tích này khiến khả năng gánh phim của Lý Nhất Đồng tiếp tục bị đặt dấu hỏi, khi cô có nhiều lợi thế về ngoại hình, diễn xuất, bạn diễn và nguồn lực sản xuất nhưng vẫn thiếu một tác phẩm đủ sức tạo bước đột phá.

2. Bao Thượng Ân

Bao Thượng Ân thời gian gần đây liên tiếp được giao vai chính trong nhiều phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, như Mùa Hè Nồng Nhiệt, Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng và Thiều Hoa Nhược Cẩm. Tuy nhiên, thành tích của các tác phẩm chưa thực sự tương xứng với sức hút của nguyên tác. Ba phim lần lượt đạt trung bình 4,42 triệu, 9,3 triệu và 8,71 triệu lượt xem mỗi tập.

Kết quả này khiến khả năng gánh phim của Bao Thượng Ân bị đặt dấu hỏi. Dù được trao nhiều cơ hội ở vai chính, diễn xuất của cô vẫn chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh, chưa đáp ứng kỳ vọng của một bộ phận khán giả, đặc biệt khi đứng cạnh sức hút vốn có của các nguyên tác nổi tiếng.

3. Trang Đạt Phi

Trang Đạt Phi từng được chú ý khi được lựa chọn đóng cặp với Tiêu Chiến trong Anh Hùng Xạ Điêu, đồng thời gây ấn tượng với vai nữ chính trong Bạch Nhật Mộng Ngã. Tuy nhiên, những tác phẩm gần đây của cô chưa tạo được sức hút tương xứng với danh tiếng của nguyên tác. Bạch Nhật Mộng Ngã đạt trung bình 8,27 triệu lượt xem mỗi tập, trong khi Ăn Cơm, Chạy Bộ Và Yêu Đương chỉ đạt 4,16 triệu lượt. Điều này cho thấy khả năng gánh phim và sức hút riêng của Trang Đạt Phi vẫn chưa thực sự nổi bật, dù cô đã có cơ hội xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý.

4. Chung Sở Hy

Chung Sở Hy từng gây chú ý mạnh sau Phương Hoa và sở hữu lợi thế về ngoại hình, thời trang cùng nhiều lần hợp tác với các nam diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, thành tích phim truyền hình của cô lại khá thất thường. Nếu Bôn Ba là Định Mệnh Của Tôi đạt khoảng 16,79 triệu lượt xem mỗi tập, nhưng Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió và Gió Biển Rực Rỡ chỉ đạt lần lượt 6,49 triệu và 3,76 triệu lượt. Dù một số tác phẩm được đánh giá không quá tệ, Chung Sở Hy vẫn chưa duy trì được sức nóng lâu dài, khiến khả năng gánh phim của cô chưa đạt kỳ vọng.

5. Hồ Băng Khanh

Hồ Băng Khanh từng được chú ý qua Thiếu Nữ Toàn Phong và Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, nhưng sự nghiệp sau đó không duy trì được đà phát triển như kỳ vọng. Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam đạt trung bình 11,75 triệu lượt xem mỗi tập, trong khi Trùng Đồ Đằng và Cẩm Nang Diệu Lục chỉ đạt 4,3 triệu và 1,86 triệu lượt. Đáng chú ý, dù Cẩm Nang Diệu Lục nhận được đánh giá tương đối tích cực, lượng người xem vẫn khá thấp. Điều này cho thấy diễn xuất và sức hút riêng của Hồ Băng Khanh chưa đủ mạnh để bảo đảm thành tích cho một tác phẩm.

6. Tống Thiến

Tống Thiến từng có giai đoạn tạo được sức hút lớn với Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, nhưng những tác phẩm gần đây không còn duy trì được thành tích như trước. Sơn Hà Chẩm đạt trung bình 10,21 triệu lượt xem mỗi tập, trong khi Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi chỉ đạt 5,5 triệu lượt. So với thời kỳ đỉnh cao, sức nóng của các tác phẩm mới đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy dù Tống Thiến vẫn có độ nhận diện cao, khả năng gánh phim và sức hút trên màn ảnh của cô không còn nổi bật như kỳ vọng.

7. Dương Dĩnh

Dương Dĩnh từng sở hữu độ nổi tiếng rất cao và là gương mặt có sức hút lớn trong dòng phim cổ trang. Tuy nhiên, những tác phẩm gần đây cho thấy sức nóng của cô đã giảm rõ rệt. Mộ Sắc Tâm Ước đạt trung bình 9,33 triệu lượt xem mỗi tập, còn Tương Tư Lệnh đạt 7,95 triệu lượt. Nếu trước đây các dự án có Dương Dĩnh luôn tạo được mức độ quan tâm lớn, thì hiện tại khả năng kéo nhiệt cho phim của cô không còn mạnh như trước. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy vị thế và sức hút của nữ diễn viên đang đối mặt với không ít thách thức.

8. Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt từng có màn ra mắt ấn tượng với Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, qua đó nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý. Tuy nhiên, những tác phẩm sau đó chưa có dự án nào vượt qua được dấu ấn của vai diễn đầu tay. Thất Tiếu đạt trung bình 8,25 triệu lượt xem mỗi tập, trong khi Vẽ Thôi Nào Thiếu Nữ Truyện Tranh chỉ đạt khoảng 370.000 lượt. Khoảng cách thành tích khá lớn cho thấy Thẩm Nguyệt vẫn chưa duy trì được sức hút ổn định, đồng thời khả năng gánh phim chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt ra sau thành công ban đầu.

9. Nhậm Mẫn

Nhậm Mẫn từng được đánh giá cao về khả năng thể hiện cảm xúc và gây chú ý qua Thanh Bình Nhạc và Ngọc Cốt Dao. Đáng chú ý, Cẩm Tú An Ninh đạt tới 26,49 triệu lượt xem trung bình mỗi tập, cho thấy cô hoàn toàn có thể sở hữu những dự án đạt thành tích tốt. Tuy nhiên, thành tích về lượng xem chưa đồng nghĩa với sức nóng về mặt thảo luận. Dù liên tiếp tham gia các tác phẩm có nguyên tác nổi tiếng, Nhậm Mẫn vẫn chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để khẳng định khả năng gánh phim và vị thế của một nữ chính hàng đầu.