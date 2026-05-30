Mỹ nhân Hoa ngữ "phim giả tình thật" 2 năm với nam thần Vbiz: Đẹp ngang ngửa Lưu Diệc Phi, từng làm nên lịch sử tại LHP Cánh Diều Vàng

Theo tờ QQ, trong showbiz Trung Quốc có 1 nữ diễn viên từng đóng phim tại Việt Nam và làm nên lịch sử ở tuổi 20 khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cánh Diều Vàng. Đó chính là Can Đình Đình.

Năm 2006, cô đã trở thành "Ảnh hậu" trên đất Việt nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Hà Nội, Hà Nội . Tác phẩm này đánh dấu sự bắt tay hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phim kể về hành trình của Vũ Hương - cô gái trẻ người Trung Quốc lên đường sang Việt Nam để tìm lại mối tình xưa của bà mình. Hà Nội, Hà Nội cũng là cột mốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Can Đình Đình, giúp cô trở thành "Ảnh hậu quốc tế" tại Cbiz.

Can Đình Đình sinh 1976, trong một gia đình bình thường tại An Huy (Trung Quốc). Thời đại học, cô theo học ngành đầu tư chứng khoán, hoàn toàn không liên quan đến diễn xuất. Đến năm ba, Can Đình Đình được "thợ săn sao" phát hiện nhờ ngoại hình quá nổi bật và dìu dắt vào showbiz với vai trò người mẫu quảng cáo. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi năm cô quay đến hàng trăm TVC cho nhãn hàng, được gọi là "nữ hoàng quảng cáo".

Năm 2005, vì theo đuổi giấc mơ diễn viên, cô chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để học diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương. Sau đó, Can Đình Đình chấp nhận đóng các vai quần chúng như cô hầu trong phim Chu Nguyên Chương để tích lũy kinh nghiệm đứng trước máy quay. Sau khi lên ngôi Ảnh hậu tại Việt Nam, Can Đình Đình có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với những dự án lớn. Bước ngoặt thực sự đến với mỹ nhân này vào năm 2010 khi cô quyết định đi casting phim Thủy Hử.

Ban đầu Can Đình Đình thử vai Lý Sư Sư, nhưng đạo diễn vừa nhìn đã quyết định để cô đóng Phan Kim Liên. Khi phim phát sóng vào năm 2011, phiên bản Phan Kim Liên do Can Đình Đình thể hiện không còn đơn thuần là hình tượng phản diện, lẳng lơ thường thấy mà còn bộc lộ được sự yếu đuối, khát khao và bi thương của 1 người phụ nữ. Khán giả gọi cô là "Phan Kim Liên đẹp nhất lịch sử Cbiz". Nhờ vai diễn này, Can Đình Đình giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Quốc Kịch Thịnh Điển. Ở thời kỳ đỉnh cao, Can Đình Đình với vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết liên tục vào top mỹ nhân hàng đầu, được đánh giá có nhan sắc ngang ngửa Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, cái giá của sự nổi tiếng cũng đến rất nhanh. "Phan Kim Liên" trở thành chiếc nhãn không thể gỡ bỏ với Can Đình Đình. Những kịch bản tìm đến cô sau đó gần như đều là kiểu mỹ nhân phản diện, phụ nữ quyến rũ đầy mưu mô. Khi đóng vai tiểu thư dịu dàng trong Bí Mật Bị Lãng Quên, khán giả lại bình luận cô là "Phan Kim Liên giả vờ ngây thơ". Đến khi đóng y tá chiến trường trong Tân Lượng Kiếm, nhiều người tiếp tục nhận xét "ánh mắt cô y tá này quá mê hoặc". Mãi đến năm 2016, Can Đình Đình mới phá bỏ được hình tượng bị đóng khung khi vào vai mỹ nhân võ lâm Thẩm Bích Quân trong Tân Tiêu Thập Nhất Lang. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô luyện kiếm suốt ba tháng, đến mức cổ tay chai sạn. Vai diễn này giúp Can Đình Đình giành giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hoành Điếm.

Về đời tư, chuyện tình cảm của Can Đình Đình cũng không mấy suôn sẻ. Cô từng "phim giả tình thật" với nam diễn viên Minh Tiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Hà Nội, Hà Nội . Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm là kết thúc vì khoảng cách địa lý. Về sau, Can Đình Đình còn hẹn hò với nam diễn viên Lưu Mục, nhưng cuối cùng chia tay vì định hướng sự nghiệp khác nhau. Năm 2015, trên mạng lan truyền loạt ảnh riêng tư giả mạo của mỹ nhân này. Dù lập tức báo cảnh sát và thắng kiện, song vụ việc vẫn gây tổn hại không nhỏ đến hình ảnh của Can Đình Đình.

Sau những cuộc tình tan vỡ, Can Đình Đình hiện tại vẫn độc thân. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên tâm sự cô thuận theo duyên phận, không còn cưỡng cầu tình yêu. Cuộc sống của Can Đình Đình cũng rất giản dị, kín đáo. Nếu không ra ngoài đóng phim, cô sẽ ở nhà trồng hoa, làm bánh, tập gym để duy trì cân nặng 45 kg và đi dạy học cho trẻ em tự kỷ. Vào tháng 3/2026, Can Đình Đình đã được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện nguyện hỗ trợ trẻ tự kỷ, tự bỏ ra 200.000 NDT (724 triệu đồng) để xây dựng 1 lớp học dành cho trẻ em tự kỷ ở quê nhà.

