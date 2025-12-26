9 loại mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các địa phương phối hợp truy tìm, thu hồi và tiêu hủy 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection đứng tên công bố, trong bối cảnh doanh nghiệp cho biết không còn hàng để thực hiện thu hồi.

Trước đó, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 654/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Japan Connection vì kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng kiểm tra. Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm vi phạm.

Mỹ phẩm bị thu hồi vì không đạt chất lượng. (Ảnh minh hoạ)

Đến ngày 3/12, doanh nghiệp có văn bản báo cáo đã chấp hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, Japan Connection cho biết từ khi quyết định được công bố công khai trên website của Cục Quản lý Dược, công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu trả lại hàng hóa nào từ khách hàng, dẫn đến việc “không còn sản phẩm” để thu hồi, tiêu hủy theo yêu cầu.

Để đảm bảo việc xử lý được thực hiện đầy đủ, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu hành 9 sản phẩm vi phạm nói trên, đồng thời yêu cầu các đơn vị còn tồn sản phẩm phải trả lại cho Japan Connection. Các sở y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định nếu phát hiện cơ sở không chấp hành, tiếp tục kinh doanh sản phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Japan Connection gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ các cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo đúng quy định. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình này và gửi báo cáo bổ sung kèm tài liệu chứng minh về Cục trước ngày 5/1/2026.

Riêng Sở Y tế Hà Nội được giao tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy của Japan Connection và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/1/2026.