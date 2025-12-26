Phát hiện một ca mắc Whitmore tại Thái Nguyên

Người bệnh là H.V.B. (63 tuổi), trú tại xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, có tiền sử tâm thần phân liệt, hút thuốc lá nhiều năm và mắc đái tháo đường kiểm soát kém. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị sốt cao, rét run kéo dài gần một tháng, đã điều trị bằng kháng sinh phổ rộng tại tuyến dưới nhưng không đáp ứng.

Khi nhập Khoa Nội tiết, người bệnh trong tình trạng sốt cao 40 độ C, rét run, thở nhanh, mạch nhanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm rõ rệt, thiếu máu nhẹ, đường huyết tăng cao (glucose máu 15,2 mmol/l, HbA1C 10,9%). Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận tổn thương viêm phổi, xẹp phổi dạng dải. Đặc biệt, cấy máu cho kết quả dương tính với Burkholderia pseudomallei, xác định nguyên nhân gây bệnh Whitmore.

Sau khi được điều trị kháng sinh đặc hiệu theo kháng sinh đồ, kết hợp kiểm soát đường huyết theo phác đồ, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân hết sốt, các chỉ số viêm giảm và được xuất viện, tiếp tục điều trị duy trì ngoại trú.

Theo các bác sĩ, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có biểu hiện đa dạng như sốt kéo dài, rét run, viêm phổi, áp xe nhiều cơ quan và dễ nhầm với các bệnh nhiễm trùng khác. Những người có đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, bệnh thận mạn hoặc thường xuyên tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn có nguy cơ cao mắc bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện sốt kéo dài, điều trị kháng sinh không đáp ứng, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán sớm. Việc tự ý dùng thuốc hoặc điều trị tại nhà có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, làm tăng nguy cơ biến chứng và tử vong.