"800 khán giả ấn tượng mỗi em", Hoả Vương làng xiếc cưới gấp người hâm mộ

Mới đây, câu chuyện "Cô gái xin chụp hình cùng thần tượng, 9 tháng sau 'chốt đơn' chồng là Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc" thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện này được chính Thiên Lam chia sẻ công khai trên MXH. Từ tháng 4/2025, cô lập kênh TikTok với tiểu sử: “Tình yêu của Khán giả và nghệ sĩ xiếc”, đều đặn đăng tải những đoạn video kể lại hành trình yêu đương như phim của cả hai, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bàn luận của đông đảo cư dân mạng.

Clip do chính cô gái trong câu chuyện - Thiên Lam đăng tải thu về gần nửa triệu lượt xem. Nguồn: sauthichcalemm

Theo chia sẻ của cô dâu mới Thiên Lam trên TikTok, cô gặp chồng mình trong một lần đi xem xiếc cùng bạn vào cuối tháng 2/2025. Khi đó, Thiên Lam là khán giả, còn Phùng Minh Cương là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Kết thúc buổi diễn, cô chủ động chạy lại xin chụp ảnh chung và không ngần ngại khen: “Anh đẹp trai quá”.

Trở về nhà, Thiên Lam tìm Facebook của Minh Cương và gửi lời kết bạn. Từ tương tác nhỏ ấy, câu chuyện tình yêu của cả hai dần bắt đầu. Khi thấy Thiên Lam đăng story khoảnh khắc chụp chung tại buổi diễn, Minh Cương đã vào phản hồi và thừa nhận bản thân cũng “cảm nắng” cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài xinh đẹp.

"Ui là em à, hôm đó em khen anh đẹp trai. Nhưng mà em xinh hơn trong ảnh thật đó. 800 khán giả ấn tượng mỗi em", những dòng tin nhắn đầu tiên nam nghệ sĩ xiếc gửi cho người hâm mộ và bây giờ đã chính thức là vợ chồng. Cả hai vừa tổ chức đám cưới, về chung một nhà vào ngày 25/11/2025. Tức là sau khoảng 9 tháng quen biết và tìm hiểu.

Nghệ sĩ xiếc bạn xin chụp hình khi đi xem buổi diễn vào tháng 2/2025 đã là chồng của bạn vào tháng 11/2025. Nguồn: sauthichcalemm

Nguồn: sauthichcalemm

Thiên Lam chia sẻ trên trang MXH rằng cả hai đều đã cảm mến nhau nên chuyện tình yêu cứ thế tự nhiên diễn ra. Cùng ở TP.HCM nên cặp đôi càng có nhiều thời gian ở cạnh, thấu hiểu và có nhiều điểm tương đồng. Sau một quãng thời gian tìm hiểu thì cặp đôi tiến tới hôn nhân. Thiên Lam quyết định chia sẻ câu chuyện lên MXH vì cũng là kỷ niệm đẹp của cả hai, coi TikTok như một cuốn nhật ký kể chuyện tình yêu cứ tưởng như chỉ có trên phim này.

Nhiều người cũng bất ngờ về mối lương duyên này của cặp đôi. Ở showbiz Việt không hiếm những chuyện tình fangirl kết hôn với thần tượng và câu chuyện này vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Clip chia sẻ về chuyện tình này thu về hàng trăm nghìn, triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều bình luận khen ngợi cả hai không chỉ có tướng phu thê mà còn đều là trai tài gái sắc.

Cặp đôi chia sẻ hình ảnh cưới lên MXH. Nguồn ảnh: FBNV.

Nửa kia của Thiên Lam cũng nhanh chóng được nhiều người nhận ra khi anh chàng nổi tiếng khi đảm nhận vai Hỏa Vương trong vở xiếc Vùng đất kỳ bí. Không chỉ gây chú ý về tài năng mà vẻ ngoài điển trai của nam nghệ sĩ này cũng thu hút không kém. Biệt danh "Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc" cũng gắn liền với Phùng Minh Cương từ đó.

Phùng Minh Cương, 23 tuổi, quê Hà Nội, tốt nghiệp Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cũng như bậc THPT, hiện đang công tác tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam (TP.HCM). Cậu bắt đầu bén duyên và tập luyện từ khi học THPT, 16 tuổi có tiết mục tung hứng tập thể đầu tiên tại nhà hát thể nghiệm của Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Phùng Minh Cương được ca ngợi là "Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc". Ảnh: FBNV.

Phùng Minh Cương được ca ngợi là "Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc". Ảnh: FBNV.

Trên trang Facebook cá nhân, anh chàng có gần 8K người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về nghề.

Theo thông tin trên Báo người lao động, Phùng Minh Cương là gương mặt nổi bật trong vở "Vùng đất kỳ bí". Anh đã giành huy chương bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 và giải "Khán giả yêu thích nhất" tại Cuộc thi Tài năng xiếc toàn quốc năm 2024 với tiết mục "Tung hứng tập thể".

Hình ảnh Minh Cương khi hóa thân thành Thần Hỏa xuất hiện đầy dũng mãnh trong bộ giáp đỏ, gương mặt điển trai ẩn sau chiếc mặt nạ gây chú ý. Vai diễn của anh xuất hiện xuyên suốt, dẫn dắt mạch câu chuyện. Rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội ngợi khen anh khi đảm nhận nhiều vai, luân chuyển trong trận chiến khốc liệt của các chiến binh, thực hiện loạt động tác kỹ thuật có độ khó cao như đu dây, nhào lộn trên không, tung hứng bóng… mạo hiểm, kịch tích.

Trần Hà.