Hàng chục tỷ đồng được chuyển cho người không quen biết sau 2 đám cưới "tài phiệt" ấn tượng nhất năm 2025

Năm 2025 chứng kiến làn sóng đám cưới xa xỉ nối tiếp nhau như chuỗi hỷ sự của Hoa hậu Đỗ Hà và TGĐ Tập Đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương, đám cưới của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tiên Nguyễn và chồng là doanh nhân gốc Dubai - Justin Cohen,...

Trong những siêu đám cưới này, từ ảnh cưới, không gian tổ chức cho đến mức chi tiêu đều đủ sức gây bão truyền thông. Nhưng phía sau những lễ cưới lộng lẫy ấy, điều đắt giá nhất, được ví như một tuyên ngôn định nghĩa lại giá trị của giới thượng lưu Việt, lại không nằm ở con số hay độ hào nhoáng, mà ở lựa chọn cho đi - chia sẻ nhiều hơn. Họ trích tiền mừng cưới để sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ trong thời điểm khó khăn.

Vợ chồng Tiên Nguyễn và gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 10 tỷ đồng

Theo Đời sống & Pháp luật, vào chiều 28/11, Tiên Nguyễn và ông xã Justin Cohen đã cùng ba mẹ - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên trực tiếp ủng hộ người dân vùng lũ.

Tại đây, cả gia đình nhà tỷ phú cùng nhau quyên góp 4 tỷ đồng vào quỹ Chung một tấm lòng của HTV, mục đích hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Trong đó, Tiên Nguyễn và Justin ủng hộ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đóng góp thêm 2 tỷ đồng.

Tại buổi ủng hộ, Tiên Nguyễn chia sẻ mong muốn hỗ trợ kịp thời cho bà con chịu thiệt hại sau thiên tai. Cô cho biết 2 tỷ đồng này được trích ra từ tiền mà 2 vợ chồng chuẩn bị để tổ chức lễ cưới.

Vợ chồng Tiên Nguyễn cùng tập đoàn ủng hộ 4 tỷ vào ngày 28/11 (Ảnh: Quân)

Chỉ 2 ngày sau - tối 30/11, theo Nhịp sống thị trường, tại đêm nhạc thiện nguyện Nghĩa tình phương Nam 2025 do VTV9 phối hợp tổ chức, ông Johnathan Hạnh Nguyễn quyết định dành tặng 6 tỷ đồng giúp bà con vùng lũ, số tiền được trích từ một phần ngân sách từ lễ cưới của con gái.

Ông chia sẻ: “Cảm xúc của tôi lúc này thật sự khó diễn tả. Tôi chỉ muốn gửi trọn tấm lòng của mình - cũng như của rất nhiều người Việt Nam, đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ thêm 6 tỷ (Ảnh: Nghĩa tình phương Nam)

Vợ chồng Tiên Nguyễn trong đám cưới vào ngày 7/12 (Ảnh: Viết Thanh)

Vợ chồng Đỗ Hà và Tập đoàn Sơn Hải đóng góp tổng cộng 5 tỷ đồng

Vào chiều 28/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận 3 tỷ đồng, 20 tấn gạo từ Tập đoàn Sơn Hải để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai, theo Khánh Hoà Online. Trong buổi lễ này, Hoa hậu Đỗ Hà cùng chồng - Tổng Giám đốc Sơn Hải cùng có mặt, ăn mặc giản dị và thân thiện khi trao tặng tiền cũng như vật phẩm cho chính quyền địa phương và người dân.

Sau đó không lâu - ngày 2/12, theo thông tin từ báo Đắk Lắk, tại trụ sở Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đoàn công tác của Tập đoàn Sơn Hải do Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Vương dẫn đầu đã trao 2 tỷ đồng cùng 20 tấn gạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt lũ lịch sử vừa qua. Trong buổi trao tặng cũng có sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Hà.

Với những thông tin được công khai thì vợ chồng Đỗ Hà cùng doanh nghiệp của gia đình cô đã đóng góp 5 tỷ đồng và 40 tấn gạo.

Vợ chồng Đỗ Hà trao 3 tỷ đồng, 20 tấn gạo tại tỉnh Khánh Hoà (Nguồn: Khánh Hoà Online)

Cả hai trao 2 tỷ đồng, 20 tấn gạo cho bà con (Nguồn: Báo Đắk Lắk)

Vợ chồng Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Những đám cưới nhà giàu khác "không hẹn nhau" nhưng cùng làm một việc ý nghĩa

Khoảng 1 tháng sau đám cưới, khi thấy người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và đồng sáng lập khách sạn Colline Dalat - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát đã liên tục gom và gửi nhu yếu phẩm đến mọi người.

Vào ngày 22/11, cặp đôi đã gửi đến người dân ở 2 địa phương Quy Nhơn và Phú Yên gồm 1 tấn gạo, 200 thùng nước lọc, 100 thùng sữa và nhu yếu phẩm.

Chỉ 2 ngày sau đó, vợ chồng Quỳnh Châu gom thêm được 1.600 cái chăn để chuyển đi Khánh Hoà. Quỳnh Châu chia sẻ ở thời điểm đó: "Chăn có rồi!!! Chăn có rồi!!! Chăn có rồi mình vui quá đii! Gom được 1 bên 1200 cái và 1 bên thêm 400 cái nữa. Đi tới nơi mua may quá các cô biết nên các cô còn cho thêm mấy cái chăn kêu gửi ra ngoài đó giúp cô, thương lắm luôn. 1600 cái thẳng tiến về Phú Yên - Hoà Xuân - Diên Khánh (Khánh Hoà) nhen".

Cặp đôi trẻ cũng trực tiếp kiểm đếm, vận chuyển để đưa chăn đến với người dân được sớm nhất.

Bài đăng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Từ đó đến nay, Quỳnh Châu và Ngọc Phát vẫn đang tiếp tục các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ vùng khó khăn.

Khoảng giữa tháng 12 vừa qua, vợ chồng Quỳnh Châu cùng với bạn bè và một số mạnh thường quân tiếp tục trao tặng trao tặng 201 phần quà cho 201 học sinh trường Tiểu học Đưng K'nớ (Lâm Đồng). Mỗi phần quà gồm: sữa, vở và balo. Tổng cộng đã có 250 thùng sữa, 2010 cuốn vở và 201 balo được trao tặng.

Vợ chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Một cặp đôi khác là chú rể Viết Thịnh và cô dâu Kim Nhung. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại tiệc cưới tổ chức tại TP.HCM, cha mẹ chú rể đã thông báo tặng 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025. Số tiền này được chuyển tặng đến bà con vùng lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai thông qua hoạt động cứu trợ khẩn cấp của báo Thanh Niên.

Mẹ chú rể Viết Thịnh trao biển tượng trưng 500 triệu cho đại diện báo Thanh Niên (Ảnh: T.N)

Cầu thủ Liễu Quang Vinh và vợ - Mỹ Linh cũng có cách ủng hộ thiết thực và ý nghĩa sau đám cưới. Cả hai đã tổ chức đám cưới vào cuối tháng 9 và đến đầu tháng 10 thì trích một phần quà cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10.

"Hai vợ chồng con/em xin trích ra một khoản nhỏ từ những món quà trân quý của mọi người để gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mong phần nào giúp đỡ và khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt tới bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra.

Kính chúc tất cả mọi người bình an, sức khoẻ, và sớm vượt qua thời điểm khó khăn này ạ" - Liễu Quang Vinh cho biết.

Vợ chồng Liễu Quang Vinh cùng với ảnh chụp hoá đơn chuyển tiền (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)