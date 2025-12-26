Những đám cưới đình đám thế giới trong năm 2025

Năm 2025 được xem là một "năm đại hỷ" của giới giải trí toàn cầu với hàng loạt đám cưới xa hoa, từ những buổi lễ riêng tư ấm cúng đến những sự kiện "thế kỷ" gây bùng nổ truyền thông.

Dưới đây là tổng hợp những đám cưới nổi bật nhất của các ngôi sao thế giới trong năm 2025:

Kristen Stewart & Dylan Meyer

Thời gian: Tháng 4/2025

Cặp đôi diễn viên và nhà biên kịch đã tổ chức đám cưới ấm cúng, riêng tư với sự tham dự của bạn bè thân thiết, sau khi đính hôn vào cuối năm 2021. Lễ cưới có không khí thân mật, không quá cầu kỳ với trang phục thoải mái, thay vì váy cưới truyền thống, theo phong cách giản dị và cá tính.

Demi Lovato & Jordan “Jutes” Lutes

Thời gian: Tháng 05/2025.

Đám cưới của cặp đôi ca sĩ được tổ chức tại dinh thự Bellosguardo Estate, California.

Cô dâu Demi Lovato chọn phong cách cổ điển với váy cưới corset của Vivienne Westwood. Buổi lễ diễn ra ấm cúng bên bờ biển với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Jeff Bezos & Lauren Sánchez

Thời gian: Tháng 6/2025.

Đây được coi là đám cưới xa xỉ nhất năm. Cặp đôi tỷ phú và nữ MC đã "nhuộm đỏ" Venice, Ý bằng chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày. Cô dâu Lauren Sánchez gây choáng ngợp với chiếc váy cưới Dolce & Gabbana lấy cảm hứng từ những năm 1950, tốn hơn 900 giờ thực hiện thủ công.

Khách mời: Dàn sao hạng A như Katy Perry, Kim Kardashian và nhiều tỷ phú công nghệ khác.

Eve Jobs & Harry Charles

Thời gian: Tháng 7/2025

Nàng là con gái út của tỷ phú Steve Jobs, chàng là nhà vô địch Olympic bộ môn cưỡi ngựa, cả hai tổ chức đám cưới tại Vương quốc Anh. Lễ cưới tràn ngập hoa hồng và kéo dài 4 ngày, ước tính tiêu tốn hơn 5 triệu bảng Anh.

Selena Gomez & Benny Blanco

Thời gian: Tháng 9/2025.

Đám cưới của ca sĩ nổi tiếng và nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc được tổ chức như một buổi lễ riêng tư nhưng đầy tính nghệ thuật.

Cô dâu Selena diện chiếc váy lụa satin cổ yếm tùy chỉnh của Ralph Lauren. Đám cưới mang phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tinh tế. Phù dâu của cô bao gồm những người bạn thân thiết như Taylor Swift và Gigi Hadid.

Hoàng Tử Thao & Từ Nghệ Dương (Trung Quốc)

Thời gian: Tháng 10/2025.

Sau màn cầu hôn công khai gây bão mạng xã hội, cựu thành viên EXO đã tổ chức một đám cưới hoành tráng, đậm chất "tổng tài" dành cho vị hôn thê của mình. Đám cưới được lên concept riêng tư nhưng chú rể livestream suốt toàn bộ quá trình. Đến tiệc cưới chính buổi tối, không gian lễ đường trang hoàng lộng lẫy, xa hoa theo tông màu tím chủ đạo. Thông qua những hình ảnh, video khách mời chia sẻ, cư dân mạng ví von không gian tiệc cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương như “lạc vào truyện cổ tích”.





Kim Woo Bin & Shin Min Ah (Hàn Quốc)

Thời gian: Tháng 12/2025.

Sau hơn 10 năm hẹn hò, cặp đôi "vàng" của Kbiz cuối cùng đã về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Shilla, Seoul và gây sốt với dàn khách mời cực khủng như V (BTS), D.O. (EXO), Lee Kwang Soo... Trước lễ cưới, cặp đôi còn quyên góp 300 triệu won cho các tổ chức từ thiện.

(Tổng hợp)