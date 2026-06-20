Nhiều người mơ về việc sở hữu một căn nhà thật to, thật đẹp. Nhưng với Lesimo - nam blogger 38 tuổi, đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc), điều khiến anh hạnh phúc hơn cả không phải giá trị của bất động sản hay những món đồ nội thất đắt tiền, mà là cảm giác được sống đúng với nhịp độ mình lựa chọn.

Đó chính là mô tả về căn hộ thứ 2 mà Lesimo sở hữu, về công việc tự do mà anh theo đuổi suốt nhiều năm và về lối sống khiến không ít người ngưỡng mộ.

Lesimo và căn hộ thứ 2 của mình

Mua căn hộ hơn gần 11 tỷ đồng chỉ vì khung cảnh ngoài cửa sổ

Được biết Lesimo đã có một căn biệt thự với sân vườn - nơi anh sống cùng gia đình - từ trước đó. Năm 2023, anh mua căn hộ thứ 2, bắt đầu cải tạo trong năm 2024 và chuyển đến sinh sống từ năm 2025.

Căn hộ nằm ở tầng 3, được mua với giá khoảng 2,8 triệu NDT (tương đương 10,8 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Căn hộ có diện tích xây dựng khoảng 137m², diện tích sử dụng thực tế hơn 120m². Tổng chi phí hoàn thiện phần cứng, nội thất và các thiết bị điện gia dụng vượt mốc 500.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Điều khiến Lesimo quyết định xuống tiền không phải vì vị trí hay khả năng tăng giá trong tương lai mà đơn giản là vì khung cảnh xanh mướt nhìn từ cửa sổ.

Nhìn từ khu vực bàn làm việc sát cửa sổ, khung cảnh bên ngoài gần như được bao phủ hoàn toàn bởi cây xanh. Những tán cây lớn đan xen cùng các bụi thực vật ở khoảng sân bên dưới tạo cảm giác như đang sống giữa một khu vườn hơn là trong một khu chung cư giữa thành phố. Vào những thời điểm ánh sáng đẹp trong ngày, toàn bộ không gian ngập trong màu xanh dịu mắt, mang lại cảm giác yên tĩnh và tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Có lẽ cũng vì vậy mà Lesimo quyết định biến khu vực cửa sổ thành góc làm việc yêu thích. Thay vì bố trí nhiều đồ đạc, anh dành trọn tầm nhìn cho thiên nhiên, để mỗi khi ngồi xuống làm việc hay đọc sách đều có cảm giác như đang đối diện với một mảng rừng nhỏ ngay trước mắt.

Ban công xanh mướt ngay cả khi chụp bằng camera thường

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc kết hợp ban công vào không gian sinh hoạt chung. Hệ cửa sổ xếp được lắp đặt cùng khu vực bàn làm việc nối liền với phần ban công nhằm đưa nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên vào trong nhà hơn: "Tôi kết hợp ban công vào không gian bên trong, làm cửa sổ xếp và một bàn làm việc nối liền với nhau. Mục tiêu là đưa mảng xanh từ bên ngoài vào trong nhà”.

Phần còn lại của căn hộ được thiết kế tối giản, không gian chủ yếu có màu trắng, be và gỗ sáng màu. Nội thất được tiết chế tối đa, hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ, ưu tiên sự gọn gàng, thoáng đãng và công năng sử dụng.

Lesimo cũng thoải mái chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi công căn nhà. Dù đây đã là căn nhà thứ 2 nhưng anh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, sự cố phát sinh. Chẳng hạn như anh từng thuê người làm mạch gạch nhưng không hài lòng nên quyết định tự làm lại từ đầu, thậm chí mua hẳn một bộ dụng cụ chuyên nghiệp.

Trong quá trình cải tạo, Lesimo cũng gặp đủ loại tình huống khác như đường ống nước bị làm vỡ hay gạch bị hư hỏng trong lúc lắp đặt điện. Thậm chí, khi nghe tin con trai chuyển sang sống từ căn biệt thự sang căn hộ, mẹ của anh còn cho rằng cuộc sống của con đang gặp khó khăn.

Thực tế, nam blogger vẫn sống ở 2 nơi và thực sự yêu thích cuộc sống hiện tại: “Cuộc sống là của riêng tôi, và tôi sống theo nhịp độ của chính mình” .

Khu vực phòng khách rất đơn giản

8 năm không đi làm văn phòng và cuộc sống từng mơ từ năm 18 tuổi

Bên cạnh căn hộ, điều khiến nhiều người tò mò là cuộc sống của Lesimo. Anh đã không đi làm văn phòng được 8 năm và cũng không tham gia quá nhiều hoạt động xã hội, có rất ít bạn bè.

Với nhiều người, điều đó nghe có vẻ khó tin. Nhưng theo anh, đây lại chính là trạng thái lý tưởng nhất: “Tôi không nằm yên mặc kệ cuộc sống và cũng không sống dựa vào bố mẹ. Tôi chọn làm nghề tự do vì có khả năng tự quyết định mình muốn sống như thế nào”.

Theo Lesimo, nếu một người có khả năng kiếm tiền bằng năng lực của mình và sẵn sàng chấp nhận rủi ro về thu nhập, họ hoàn toàn có thể lựa chọn con đường làm nghề tự do.

“Từ việc học hành, thi vào trường tốt, rồi tìm một công việc tốt, luôn có người chỉ cho bạn nên làm gì và làm như thế nào. Nhưng khi bước ra khỏi khuôn khổ đó, cuộc sống giống như một vùng đất rộng mở. Dù vậy, trong vùng đất ấy, bạn phải tự tìm đường cho mình. Không còn lộ trình sẵn có, không còn ai thực sự giúp bạn. Điều duy nhất có thể dựa vào là chính bản thân mình”.

Khu vực làm việc

Phòng ngủ

Việc Lesimo ít giao tiếp xã hội cũng không đồng nghĩa với việc từ chối thế giới bên ngoài. Ngược lại, đó là cách để anh dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và cuộc sống mà mình yêu thích.

"Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã biết mình không phù hợp với công việc văn phòng. Vì vậy, mọi nỗ lực của tôi đều hướng tới mục tiêu có thể sống mà không cần đi làm công sở” - nam blogger nói.

Trước những ý kiến cho rằng cuộc sống của các blogger quá hào nhoáng, Lesimo cũng thẳng thắn chia sẻ rằng phía sau những video và hình ảnh đẹp là rất nhiều áp lực mà người ngoài không nhìn thấy.

“Có thể nhiều người nghĩ làm nội dung rất dễ dàng, nhưng thực tế chúng tôi cũng phải làm việc vô cùng vất vả phía sau hậu trường. Mỗi ngành nghề đều có giá trị riêng và tôi tôn trọng tất cả những người kiếm sống bằng chính sức lao động của mình” - Lesimo tâm sự.

Bàn ăn

Bếp

Hành lang giữa các phòng được sơn trắng tinh

Ban công được đập thông với không gian trong nhà, tạo thành khu vườn nhỏ xanh mướt

Một số hình ảnh khác trong căn nhà

(Nguồn: Xiaohongshu)