8 món nhỏ giúp vali đi du lịch gọn hơn một nửa mà vẫn đủ đồ cần thiết

1. Túi hút chân không mini

Quần áo mùa đông hoặc đồ dày thường chiếm rất nhiều diện tích. Túi hút chân không loại mini có thể giúp giảm thể tích quần áo tới 40–60%. Loại dùng tay cuộn không cần máy hút rất tiện khi đi du lịch ngắn ngày.

Giá tham khảo: 40.000 – 80.000đ/túi

2. Bộ chiết mỹ phẩm mini

Mang nguyên chai dầu gội hay sữa rửa mặt full size là sai lầm phổ biến. Bộ chai chiết dung tích 50–100ml giúp tiết kiệm không gian đáng kể, đồng thời tránh rò rỉ trong vali.

Giá tham khảo: 30.000 – 70.000đ/bộ

3. Túi đựng đồ đa năng chia ngăn

Thay vì để quần áo lẫn lộn, túi chia ngăn giúp sắp xếp theo từng nhóm: đồ mặc, đồ lót, phụ kiện. Khi mở vali, bạn không cần lục tung mọi thứ.

Giá tham khảo: 120.000 – 200.000đ/set

4. Khăn sợi microfiber nhanh khô

Khăn microfiber nhẹ, thấm hút tốt và khô nhanh hơn khăn bông truyền thống. Một chiếc khăn nhỏ có thể dùng cho nhiều mục đích: lau mặt, lau tóc, đi biển hoặc tập thể dục.

Giá tham khảo: 50.000 – 120.000đ

5. Dép gấp gọn

Giày dép thường chiếm nhiều diện tích. Dép gấp gọn hoặc dép mỏng giúp tiết kiệm không gian và phù hợp khi đi dạo nhẹ hoặc dùng trong khách sạn.

Giá tham khảo: 70.000 – 150.000đ

6. Túi đựng đồ bẩn

Một chiếc túi riêng cho đồ bẩn giúp vali luôn gọn gàng và không bị ám mùi. Một số loại có lớp chống nước rất tiện khi mang đồ bơi hoặc quần áo ẩm.

Giá tham khảo: 40.000 – 90.000đ

7. Bộ sạc đa năng nhỏ gọn

Thay vì mang nhiều dây sạc, bộ sạc tích hợp nhiều cổng hoặc dây đa đầu giúp giảm số lượng phụ kiện cần mang theo.

Giá tham khảo: 120.000 – 250.000đ

8. Túi đựng phụ kiện điện tử

Tai nghe, cáp sạc, pin dự phòng… nếu để rời dễ rối và chiếm chỗ. Túi phụ kiện nhỏ giúp gom gọn mọi thứ vào một chỗ, dễ tìm khi cần.

Giá tham khảo: 80.000 – 150.000đ

Vì sao những món nhỏ lại tạo khác biệt lớn?

Điểm chung của các món trên là giúp tối ưu không gian và hạn chế mang theo những thứ không cần thiết. Khi hành lý gọn hơn, việc di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn, đặc biệt khi phải đi bộ nhiều, di chuyển bằng máy bay hoặc tàu xe.

Một chiếc vali gọn không chỉ giúp tiết kiệm công sức mà còn giúp bạn chủ động hơn trong mọi tình huống: không phải ký gửi hành lý, không mất thời gian chờ lấy đồ, và cũng tránh việc mua thêm vali chỉ vì mang quá nhiều thứ.

Du lịch vốn là để nghỉ ngơi. Chuẩn bị đúng ngay từ đầu sẽ giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần thay đổi vài món nhỏ, bạn có thể thấy việc sắp xếp hành lý trở nên đơn giản hơn hẳn.