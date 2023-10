8 loại rau củ quen thuộc ở chợ rất tốt cho mắt của bạn

Dinh dưỡng lành mạnh là biện pháp giữ cho đôi mắt luôn khỏe đẹp và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

Nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt, chúng rất phổ biến và dễ tìm. Dưới đây là 8 loại rau củ quen thuộc có nhiều ở chợ Việt rất tốt cho mắt.

Bắp ngô

Báo VnExpress dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt, cho biết bắp (ngô) giàu beta-carotenoid và folate. Đây là hai chất giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Ăn quả này thường xuyên giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giúp ngăn ngừa sự tiêu hủy các sắc tố màu vàng trong mắt.

Quả bơ

Quả bơ chứa hàm lượng lutein, nhiều hơn tất cả loại trái cây hoặc rau củ khác. Đây là thành phần dinh dưỡng tác dụng cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Cà rốt

Báo Dân trí dẫn nguồn trang medicalnewstoday.com cho biết, cà rốt rất giàu vitamin A và beta carotene. Cơ thể cần beta carotene để tạo ra vitamin A. Còn vitamin A đóng vai trò thiết yếu cho thị lực.

Trái cây có múi

Trái cây có múi (như chanh, cam…) rất giàu vitamin C. Đây là loại vitamin tác dụng chống oxy hóa để chống lại các tổn thương cho mắt do tuổi tác.

Lá rau xanh

Các loại rau lá xanh (như rau chân vịt, cải xoăn…) rất giàu lutein và zeaxanthin và cung cấp vitamin rất tốt cho mắt.

Khoai lang

Vitamin A giúp duy trì sức khỏe của giác mạc và thị lực. Nhắc đến thực phẩm giàu vitamin A, nhiều người thường nghĩ ngay đến cà rốt, nhưng lại không biết khoai lang có hàm lượng vitamin A cao hơn cà rốt.

Điều này là do các carotenoid provitamin A (một trong số đó là beta - caroten) là dạng không hoạt động của vitamin tạo ra màu sắc của chúng và hoạt động như chất chống oxy hóa.

Đu đủ

Màu sắc của đu đủ là do lycopene, loại carotenoid tác dụng làm chậm quá trình hình thành bệnh đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của đu đủ là do vitamin C (quả đu đủ nhỏ cung cấp hơn 150% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày).

Đôi mắt có tỷ lệ trao đổi chất cao dẫn đến việc hình thành các gốc tự do nhanh hơn, nghĩa là các tế bào trong mắt có nhu cầu tăng cường bảo vệ chống oxy hóa nhờ các chất dinh dưỡng như vitamin C.

Nghiên cứu cũng cho rằng loại vitamin này có thể tái tạo vitamin E và các chất khác chất chống oxy hóa trong mắt. Do vậy, ăn đu đủ và các loại thực phẩm giàu vitamin C khác như: cam quýt, ớt chuông đỏ, quả mọng rất có lợi cho mắt.

Cà chua

Cà chua chứa chất lycopene, chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong quả này có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua cũng giàu vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt.

Trên đây là 8 loại rau củ rất tốt cho mắt. Nếu muốn mắt sáng khoẻ, bạn hãy thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.