Bàn làm việc của bạn chỉ có laptop và ly cà phê. Thêm một chậu cây nhỏ không chỉ làm dịu mắt mà còn mang theo niềm tin văn hóa Á Đông về vận may và tiền bạc. Dưới đây tuyển chọn tám loại "cây chiêu tài" hợp để bàn, mỗi loại đều dễ chăm với người bận rộn. Tiêu chí rất rõ: Ý nghĩa tốt, hợp không gian văn phòng, hướng dẫn chăm đơn giản để ai cũng có thể bắt đầu ngay. Gợi ý này mang tính tham khảo cho đời sống tinh thần. Hãy coi đó là cách tạo cảm hứng làm việc và nhắc mình sống kỷ luật hơn với tài chính.

1. Trúc phú quý

Phú quý trúc có thân thẳng, lá xanh ánh vàng rất nổi bật. Ý nghĩa của cây là từng bậc đi lên nên được giới văn phòng yêu thích. Cách đặt đơn giản: Chọn nơi có ánh sáng gián tiếp như bên cửa sổ có rèm. Tránh nắng gắt chiếu thẳng vì lá dễ cháy. Cây thích ẩm nhưng không chịu úng nên bạn chỉ cần phun sương giữ ẩm mặt lá và để giá thể thoáng. Mùa lạnh nên giữ nhiệt độ trên 5 độ C là an tâm. Với người mới, đây là lựa chọn hiền lành mà vẫn sang.

2. Lưỡi hổ bạch ngọc

Lưỡi hổ vốn nổi tiếng lọc không khí. Dòng bạch ngọc có viền sáng đẹp mắt và mang ý nghĩa trường thọ, gia tăng cát khí cho gia chủ. Ưu điểm là rất chịu khô. Bạn bận rộn vẫn ổn vì chỉ cần tưới bảy đến mười ngày một lần tùy độ ẩm phòng. Cây ưa sáng nhẹ, tránh nắng gắt. Nhiệt độ lý tưởng khoảng mười lăm đến hai mươi lăm độ C để lá luôn bóng khỏe. Đặt một chậu nhỏ cạnh màn hình, góc làm việc sẽ gọn gàng và mát mắt hơn.

3. Tùng la hán mini

La hán tùng dáng bonsai mang cảm giác chín chắn và bền bỉ. Cây tượng trưng cho sức khỏe và phú quý nên rất hợp bàn tiếp khách hay bàn làm việc của người quản lý. Cây thích nơi sáng nhưng không chịu nắng chói. Hãy đặt ở vị trí sáng đều trong ngày. Mùa xuân và thu bạn tưới cách hai đến ba ngày. Mùa hè và đông giảm lại để rễ không bị úng hay rét. Vẻ điềm đạm của la hán tùng khiến không gian làm việc nhìn đã thấy an tâm.

4. Bàng Singapore

Bàng Singapore hay còn gọi là fiddle leaf fig có những chiếc lá to, mướt, lên ảnh rất đẹp. Ý nghĩa cây là may mắn đủ đầy và tài lộc đến cửa. Cách chăm không khó: Ưa sáng nhưng không thích ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ lý tưởng mười lăm đến hai mươi lăm độ C. Khi sờ mặt đất thấy khô hãy tưới, còn ẩm thì chờ. Tránh để ứ nước vì rễ rất dễ thối. Một chậu bàng mini đặt sát tường là đủ nâng cấp thẩm mỹ cho cả góc làm việc.

5. Cây phát tài Pachira

Phát tài được chuộng vì vừa xanh tốt quanh năm vừa có tên gọi rộn ràng. Cây hợp ánh sáng tán xạ nên đặt gần cửa sổ có rèm là chuẩn. Giữ ẩm nền giá thể, mùa hè tưới nhỉnh hơn mùa đông. Chỉ cần đừng để nhiệt độ xuống dưới 10 độ C là cây khỏe mạnh. Nhiều người còn thích tết thân để trang trí. Một chậu phát tài nhỏ xếp cạnh sổ tay tạo cảm giác góc làm việc có "thủ quỹ" riêng canh giữ.

6. Nguyệt quế Murraya

Nguyệt quế tỏa mùi hương nhẹ, gợi liên tưởng đến may mắn và mối quan hệ tốt. Cây mạnh mẽ thích nắng nên mỗi ngày nên có bốn đến năm giờ nắng trực tiếp. Khi thấy đất khô hãy tưới và luôn tránh đọng nước. Cây chịu nóng và chịu hạn khá tốt nên mùa hè ở văn phòng vẫn nhẹ nhàng. Đặt một chậu nhỏ bên bậu cửa, thi thoảng chạm vào lá nghe mùi thơm, bạn sẽ thấy tinh thần tỉnh táo hơn.

7. Hồng môn Anthurium

Hồng môn với lá xanh bóng và mo đỏ rực đem lại cảm giác tưng bừng như ngày lễ. Ý nghĩa cây là tài lộc dồi dào, công việc tiến tới. Cách chăm cần chút tỉ mỉ. Cây thích ánh sáng tán xạ và độ ẩm vừa phải. Tránh để khô kiệt nhưng cũng không tưới tràn. Có thể áp dụng cách ngâm cả chậu trong khay nước ít phút rồi để ráo hoặc tưới nhẹ gốc. Khi ra hoa, góc làm việc như có điểm nhấn vui mắt, ai đi ngang cũng phải khen.

8. Rau má đồng tiền Hydrocotyle

Rau má đồng tiền có lá tròn xinh xắn nên được xem là biểu tượng của sự đủ đầy và đoàn viên. Cây ưa sáng nhưng dễ cháy lá nếu gặp nắng gắt nên bạn nhớ che khi trời quá rực. Mùa xuân và thu tưới hai đến ba ngày một lần. Mùa hè có thể tưới sáng và chiều. Mùa đông giữ ấm, chú ý để nhiệt độ trên mười độ C để bộ rễ không bị lạnh. Một bát thủy sinh hoặc chậu nhỏ trên bàn sẽ tạo cảm giác tươi mát tức thì.

Bạn có thể đặt cây ở góc trái bàn làm việc nếu muốn tăng cảm giác tích lũy theo quan niệm phong thủy. Nên lau lá định kỳ để bụi không che ánh sáng. Hãy quan sát thói quen của chính mình. Nếu bạn hay quên tưới hãy chọn lưỡi hổ hoặc phát tài. Nếu văn phòng có nắng sớm hãy ưu ái nguyệt quế. Ý nghĩa chỉ là phần tinh thần. Điều làm bạn tiến bộ vẫn là chuyên môn và kỷ luật. Cây xanh giống như lời nhắc mỗi ngày rằng làm việc chăm chỉ, sống ngăn nắp và bình tĩnh thì may mắn sẽ ở lại lâu hơn.

Đừng tưới theo cảm xúc. Hãy chạm đất trước khi tưới. Đừng để cây chắn hết ánh sáng hoặc choán chỗ bàn phím. Hãy chọn chậu thoát nước tốt. Nếu văn phòng bật điều hòa liên tục hãy tăng phun sương để cây không bị khô. Khi cây xấu lá hãy cắt tỉa gọn gàng. Một góc làm việc sạch sẽ bao giờ cũng mang lại cảm giác tiền bạc rõ ràng hơn.

(Thông tin mang tính tham khảo)