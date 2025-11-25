700 tay vợt tranh tài tại Giải pickleball VTV Cup 2025: Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển cùng góp mặt

Giải pickleball VTV Cup 2025 chính thức bước vào giai đoạn khởi động khi chiều 24/11, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ công bố giải tại trụ sở VTV. Dù mới là mùa đầu tiên, giải đã lập tức gây chú ý khi quy tụ hơn 700 vận động viên từ phong trào đến chuyên nghiệp, trong đó có nhiều tay vợt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, cùng một số VĐV quốc tế như Vanshik Kapadia và Harsh Mehta.

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Pickleball VTV Cúp 2025

Sự góp mặt của dàn tên tuổi quen thuộc với khán giả thể thao giúp giải đấu được kỳ vọng “lên đời” và tạo đà để pickleball trở thành một môn thể thao phát triển mạnh tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết Giải pickleball VTV Cup 2025 sẽ diễn ra từ 28–30/11 tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội), tổ hợp 23 sân đạt chuẩn Mỹ, được trang bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

ThS Dược sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, đại diện Nhà đồng hành chính Dạ Hương

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 9 nội dung:

Nhà báo Phan Ngọc Tiến - Trưởng ban thể thao Đài truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải Pickleball VTV Cúp 2025

Tổng giá trị giải thưởng vượt 1 tỷ đồng, gồm cả giải đồng đội, cá nhân và các hạng mục vinh danh đặc biệt. Trong đó, danh hiệu “Hoa khôi pickleball VTV Cup 2025” được xem là điểm nhấn thú vị, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, phong thái thi đấu và đóng góp của các nữ VĐV.





Giải pickleball VTV Cup 2025 là một trong những giải đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống giám sát hình ảnh IRS của MK Vision, với 10 camera AI được lắp đặt ở những góc quan trọng trên sân. Công nghệ này hỗ trợ xác định bóng chính xác, giảm tranh cãi, đồng thời nâng tính chuyên nghiệp và minh bạch của giải.





Giải đấu được phối hợp tổ chức bởi Ban Thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đơn vị liên quan. Thương hiệu Dạ Hương đồng hành chính, mang thông điệp khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe và hướng đến lối sống “Tươi mới hơn – Hạnh phúc hơn mỗi ngày”. Bà Thuỳ Dung chia sẻ: “Thông qua Giải Pickleball VTV Cúp 2025, Dạ Hương mong muốn truyền đi nguồn năng lượng tích cực và khích lệ phụ nữ Việt dám bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động chăm sóc bản thân và tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng của mình. Và Dạ Hương không chỉ mang đến sự chăm sóc dịu nhẹ, an toàn bằng các sản phẩm chất lượng, mà còn đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình hướng tới phiên bản mới tốt hơn mỗi ngày".

Tại lễ công bố, Ban tổ chức cũng phát động quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng thiên tai, kêu gọi vận động viên và người hâm mộ chung tay vì cộng đồng. Đây được xem là hoạt động đẹp kết nối giải đấu thể thao với trách nhiệm xã hội.

Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại và sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật, Giải pickleball VTV Cup 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao đáng chú ý nhất cuối năm tại Hà Nội.