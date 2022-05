7 thực phẩm là "kem chống nắng" tự nhiên tốt nhất, dùng vào mùa hè khỏi lo già nhăn

Kem chống nắng luôn là vật bất ly thân với bất cứ phụ nữ nào trong công cuộc chống già - chống nhăn - chống xấu. Trong thực tế, chế độ ăn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp bạn chống nắng hiệu quả hơn. 7 thực phẩm dưới đây không thể không dùng trong mùa hè để làn da luôn tươi trẻ.

7 thực phẩm là "kem chống nắng" tự nhiên tốt nhất

1. Cá giàu axit omega-3

Axit béo omega-3 có trong các loại thực phẩm, nhất là trong những loại cá béo có khả năng chống viêm mạnh.

Theo Healthline, axit béo omega-3 có thể bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại của gốc tự do như ánh nắng mặt trời gây ra. Thậm chí, bổ sung omega-3 vào chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp ngăn ngừa ung thư da.

Chính vì vậy, đừng quên bổ sung vào chế độ ăn các loại cá giàu axit omega-3 như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá cơm biển... để tạo lớp kem chống nắng tự nhiên từ bên trong cơ thể.

2. Rau củ quả màu đỏ, cam

Những loại rau củ quả có màu sắc đỏ, cam chứa nhiều lycopene và carotenoid. 2 hợp chất này đã được chứng minh có khả năng chống lại kích ứng da do tia cực tím. Trong đó, lycopene giúp loại bỏ các gốc tự do, beta-carotene - một loại carotenoid khác được tìm thấy trong sản phẩm màu đỏ và da cam giúp giảm các phản ứng do cháy nắng. Thực phẩm màu da cam cũng rất giàu flavanoid, có khả năng chống lại tia UV.

Tạp chí Y khoa da liễu Anh cũng đã từng công bố nghiên cứu khẳng định cà chua nói riêng và nhiều thực phẩm màu đỏ nói chung có khả năng chống tổn hại da do nắng vượt trội.

Do đó, hãy bổ sung những loại thực phẩm như gấc, bí đỏ, cà chua, khoai lang, các loại trái cây như cam, lựu, đu đủ, dưa hấu… để tăng cường sức khỏe cho làn da, giúp da có lớp kem chống nắng tự nhiên hiệu quả.

3. Trái cây họ cam, quýt

Những loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi có hàm lượng vitamin C dồi dào. Sử dụng vitamin C, kết hợp vitamin E sẽ giúp giảm cháy nắng cực hiệu quả. Ngoài hàm lượng vitamin C, những loại trái cây có múi còn rất giàu limonen, giúp phòng chống ung thư da.

Giới chuyên gia khuyên, chị em nên tăng cường bổ sung cam, quýt, chanh vào chế độ ăn mùa hè để có lớp kem chống nắng hoàn hảo hơn.

4. Sô cô la đen

Flavonoids được tìm thấy trong sô cô la đen có thể cải thiện sức khỏe của làn da, chống lại những tổn thương trên da, trong đó có cả những vấn đề do tia cực tím như cháy nắng.

Chưa hết, flavonoid còn có vai trò giúp da ngậm nước, tăng cường khả năng bão hòa oxy và tăng lưu lượng máu. Do đó, một thanh sô cô la đen là thực phẩm không thể thiếu khi bạn nằm dài trên bãi biển tận hưởng ánh nắng rực rỡ của mùa hè mà vẫn muốn có lớp kem chống nắng hoàn hảo nhất cho làn da.

5. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn, cải bắp… chứa rất nhiều chất chống oxy hóa thiết yếu giúp chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, rau họ cải không chỉ có khả năng chống nắng, chống ung thư da mà còn có vai trò phòng chống nhiều bệnh ung thư khác nhau nhờ chứa sulforaphane. Hợp chất này cũng giúp tăng cường sức khỏe cho làn da, tự bảo vệ da khỏi nguy cơ ung thư.

6. Rau màu xanh đậm, rau gia vị

Các loại rau màu xanh lá, rau gia vị có vai trò chống nắng cực hiệu quả. Các loại thảo mộc tươi, đặc biệt là rau mùi tây, húng quế, húng tây, các loại rau lá xanh đậm như rau bina… rất giàu chất chống oxy hóa polyphenol và carotenoid. Đây đều là những hợp chất có vai trò hữu ích trong việc bảo vệ da khỏi thiệt hại từ ánh nắng mặt trời.

Các chuyên gia nhận định, những loại rau lá màu đậm, rau gia vị hay những loại củ quả có màu sắc đậm thì sẽ có giá trị dinh dưỡng càng lớn, lượng chất chống oxy hóa cũng dồi dào hơn, giúp làm giảm tổn thương tác động tới cơ thể bạn, trong đó có việc chống nắng.

7. Các loại trà xanh, trà đen

Trà xanh hay trà đen đều chứa rất nhiều polyphenol, giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư bằng việc hạn chế cung cấp máu cho khu vực bị ung thư, ngăn ngừa ung thư da, ngăn chặn khối u phát triển thành u ác tính. Do đó, chăm chỉ uống những loại trà này hàng ngày sẽ giúp bạn chống nắng cho da từ bên trong rất hiệu quả.

Ngoài ra, trong trà xanh còn chứa catechins, có khả năng phòng chống và bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm da, cháy nắng, tổn thương da do bức xạ nhiệt. Trà xanh cũng chứa axit tannic, chất chống oxy hóa EGCG giúp làm dịu cơn bỏng rát do nắng, ngăn chặn tổn thương di truyền trong tế bào da ở người bị phơi nhiễm với tia cực tím.

Ngoài chế độ ăn uống, dùng kem chống nắng cần ghi nhớ những điều sau để da luôn tươi trẻ

- Bôi kem chống nắng bình thường ngay cả khi trời mưa to, trời râm mát hay chỉ ngồi trong nhà, ở nơi làm việc.

- Tốt nhất, chị em nên bôi kem chống nắng có khả năng chống nước vào những ngày mưa khi phải ra ngoài.

- Bôi kem chống nắng trước khi tiến hành trang điểm, sau khi thực hiện các bước dưỡng da. Chú ý để khoảng 15 - 20 phút sau dưỡng da mới bôi kem chống nắng và đợi thêm 15 - 20 phút nữa mới tiến hành trang điểm để phát huy hiệu quả tốt nhất.

- Trong trường hợp muốn chống nắng lại chống được cả ánh sáng xanh, chuyên gia khuyên, bạn nên tìm kem chống nắng có SPF 30 trở lên, chứa các thành phần zinc oxide, titanium dioxide, iron oxide... thường có trong kem chống nắng vật lý. Ngoài ra còn chứa vitamin C, E, hyaluronic acid... có khả năng nuôi dưỡng da.

- Dùng lượng kem chống nắng vừa đủ. Nếu dùng thiếu, làn da không có tác dụng bảo vệ tối ưu, dùng quá nhiều sẽ gây lãng phí, đồng thời gây bít dính làn da, dễ nổi mụn. Bôi khoảng 2mg/cm2 hay ước lượng ra bằng 1 đồng xu hoặc 6 hạt ngô cho vùng mặt là đủ.

- Dùng kem chống nắng trước khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 15 - 20 phút và cứ sau 2 - 3 giờ phải bôi lại kem chống nắng.

- Che chắn bằng ô, quần áo, kính, mũ, khẩu trang để có hiệu quả chống nắng hoàn hảo trước khi đi ra ngoài.

- Kết hợp kem chống nắng với viên uống chống nắng để hiệu quả đạt tối đa.

https://afamily.vn/7-thuc-pham-la-kem-chong-nang-tu-nhien-tot-nhat-dung-vao-mua-he-khoi-lo-gia-nhan-20220530121537138.chn